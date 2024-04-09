«Спартак» опроверг, что Абаскаля уволят: «Информация в СМИ не соответствует действительности. Команда готовится к следующему матчу»

В «Спартаке» опровергли информацию о скорой смене тренера.

Ранее появилась информация о том, что Гильермо Абаскаля уволят с поста тренера «Спартака» на следующей неделе.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством готовится к следующему матчу», – сообщили в « ».

13 апреля «Спартак» сыграет против «Сочи» в рамках 24-го тура Мир .

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»