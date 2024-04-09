«Спартак» опроверг, что Абаскаля уволят: «Информация в СМИ не соответствует действительности. Команда готовится к следующему матчу»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Гильермо Абаскаль Футбол

В «Спартаке» опровергли информацию о скорой смене тренера.

Ранее появилась информация о том, что Гильермо Абаскаля уволят с поста тренера «Спартака» на следующей неделе.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», – сообщили в «Спартаке».

13 апреля «Спартак» сыграет против «Сочи» в рамках 24-го тура Мир РПЛ.

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»

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34 комментария
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А ха ха Ваня Карпов ты Мир, Дверь, Мяч по Английски 🤣🤣🤣🤣🤣
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Ну значит точно уволят!
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Что за ромашка, достали уже. Писать больше нечего? Так любой может инсайды давать. Сегодня напишут, что Месси в Спартак переходит, завтра опровержение выйдет. Ценности данная информация никакой не несёт, зато две статьи есть.
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Спартак выпустил ретро футболки с принтами: «умеет чеканить», «футбольная походка», «в футбол играл/не играл», «мостового на царство», «The Karp мир-дверь-мяч».
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Карп наебчик
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Хорошо Карпову поводили
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Карпов в очередной пустил шептуна. его давно пора игнорировать как самого большого ПиФа ( врун и фантазер)
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Карп снова уплыл со своим инсайдом
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Уволят.. уволят.. но сейчас.. и не Абаскаля)
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Значит уволят, если Спартак опроверг.
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Ответ T622222
А ха ха Ваня Карпов ты Мир, Дверь, Мяч по Английски 🤣🤣🤣🤣🤣
карпов трепач и интриган!
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Почему перед увольнением тренера надо обязательно опровергнуть новости о его предстоящем увольнении? Что за ритуал такой странный? Причём, у всех клубов. Это прям уже чёрная метка.
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Значит через час увольнение
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Шаблон до конца сезона готов
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Ответ T622222
А ха ха Ваня Карпов ты Мир, Дверь, Мяч по Английски 🤣🤣🤣🤣🤣
МДМА? Он торчок ?
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Ответ T622222
А ха ха Ваня Карпов ты Мир, Дверь, Мяч по Английски 🤣🤣🤣🤣🤣
что за ребусы на нашем словарном сайте
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Ответ Ебздрогыч
Ну значит точно уволят!
Нет, будут хвалить☺️
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Футбольной походкой
Он вышел из мая
И скрылся из глаз
В пелене января...
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Че началось-то? Мы уже ставки делаем, кого назначат
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Чем позже уволят Абаскаля, тем хуже для Спартака, это же очевидно! Лукойл, у вас всё нормально с интеллектом?!
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лебедь, рак и щука в руководстве видать продержат рыжего до лета(
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Не, увольняйте лучше, прогресса не видно
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Паскаль не Абаскаль?
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Вы издеваетесь?
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Команда готовится к следующему матчу, а не к следующим матчам. Разве это не об увольнении?
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значит после Сочи поедет в Севилью)
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Всё, значит край послезавтра споки
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