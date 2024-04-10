Ринат Билялетдинов о возможном увольнении Абаскаля из Спартака»: «А на что менять? Нет тренера с волшебной палочкой. «Факел» смял их по российской методике»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Факел Руй Витория Массимо Каррера Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«А на что менять-то? Можно, конечно, качнуться в сторону российских специалистов, отринуть Карреру, Виторию и так далее. Будет ли лучше? Надежда есть. Но нет тренера с волшебной палочкой. Все названия типа «топ-тренер» – они относительны. Это все журналистская выдумка.

Наши тренеры не хуже и не глупее, не дурнее, у нас своя подготовка. Еще раз повторю: нет тренера с волшебной палочкой. Для успеха должно сойтись много производных. У меня нет однозначного мнения. Можно похвалить Абаскаля за самоотдачу. Но Тедеско тоже и переживал, и эмоционально на колени вставал. Эмоциональность – понятно, но при этом постоянно что-то не получается. Вот тут надо думать, почему.

Вот «Факел» смял их по российской методике. На самоотдаче на каждом участке поля, по двое, по трое. И «Спартак» сдулся. А вот на совести тренера эти перепады или нет – решать руководству, – сказал экс-тренер «Локомотива» и «Рубина».

5 комментариев
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Правильно, для успеха нужно менять не только тренера, но и отношение к клубу и спортивной составляющей, и это относится не только к Спартаку кстати (фан цска)
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Во-первых, не на что - а на кого.
Во-вторых, Абаскаль самый неопытный тренер РПЛ.
Абаскаль даже моложе Дзюбы, т.е. у Дзюбы и то опыта больше.
Ни один клуб РПЛ не согласился бы принять Абаскаля, даже если тот согласится уступить в зарплате.
Поменять на более опытного. Юран, например. Черчесов. Есть выбор.
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Советы от ничего не добившихся....
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что за методика такая? постоянные вылеты в ЕК на самых ранних стадиях это тоже российская методика?
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Ответ Karel
Во-первых, не на что - а на кого. Во-вторых, Абаскаль самый неопытный тренер РПЛ. Абаскаль даже моложе Дзюбы, т.е. у Дзюбы и то опыта больше. Ни один клуб РПЛ не согласился бы принять Абаскаля, даже если тот согласится уступить в зарплате. Поменять на более опытного. Юран, например. Черчесов. Есть выбор.
Деограсия сильно опытнее? Юран автобусник, которого спартачи сразу же загрызут за отход от романцевских стеночек и забеганий
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