Ринат Билялетдинов о возможном увольнении Абаскаля из Спартака»: «А на что менять? Нет тренера с волшебной палочкой. «Факел» смял их по российской методике»

Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«А на что менять-то? Можно, конечно, качнуться в сторону российских специалистов, отринуть , Виторию и так далее. Будет ли лучше? Надежда есть. Но нет тренера с волшебной палочкой. Все названия типа «топ-тренер» – они относительны. Это все журналистская выдумка.

Наши тренеры не хуже и не глупее, не дурнее, у нас своя подготовка. Еще раз повторю: нет тренера с волшебной палочкой. Для успеха должно сойтись много производных. У меня нет однозначного мнения. Можно похвалить за самоотдачу. Но Тедеско тоже и переживал, и эмоционально на колени вставал. Эмоциональность – понятно, но при этом постоянно что-то не получается. Вот тут надо думать, почему.

Вот «Факел» смял их по российской методике. На самоотдаче на каждом участке поля, по двое, по трое. И « » сдулся. А вот на совести тренера эти перепады или нет – решать руководству, – сказал экс-тренер «Локомотива» и «Рубина».