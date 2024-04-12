Канчельскис о будущем Абаскаля: «В «Спартаке» всегда беспорядок, каждый сезон борются с демонами. Все приходят, делают вид, что работают, а потом их увольняют»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис считает, что в «Спартаке» перманентный беспорядок.

«Уволят Абаскаля или нет – сильно от этого ситуация не изменится. Из года в год одно и то же происходит. Желаю всем болельщикам «Спартака» терпения.

В «Спартаке» всегда беспорядок, каждый сезон они борются с демонами. Никто больше года там не задерживается.

Все приходят, делают вид, что работают, а потом их увольняют», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» уволил Эшуорта. Он медлил с трансферами, повысил зарплату Абаскалю и ничего не говорил

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так о чём этот пост?
Да ни о чём. Если бы не было Спартака, его надо было бы выдумать!
Больше ведь не о чем писать. Какой там футбол? Какие обзоры матчей? Это всё ерунда. Это всё не интересно.
На этом бабла не заработаешь. Не тот контент.
Будем целыми днями, неделями, годами травить про Спартак. Очень актуально.
Вот и думайте. Какой в действительности клуб народный?
Про какой пишут больше всего. На чём делают контент? !!!
Жизнь не мила, если нет Спартака )))
+4
0
+4
Какое отношение имеет Андрей к Спартаку?
Постоянно читаю его посты на тему Спартака.
Действительно..., либо ему больше не о чем говорить, либо есть заказ давать комментарии только на эту тему...
Ведь просто так, даже прыщь на теле не вскочит. А здесь несколько постов за неделю.
Может о футболе поговорим? Тактике, стратегии, разборке матчей.
А здесь виден заказ не на тему непосредственно футбола, а исключительно на подкаверные склоки и интриги одного единственного клуба....?!!!
+2
0
+2
Что Канчельскис, что Мостовой два болтуна пара. Шли бы комментить состояние дел, один в МЮ, другой в Сельте.
0
0
0
Никто больше года там не задерживается.
......
10 июня будет два года как Абаскаль работает.
Что этот, что Мостовой, в своём мире живут, за ситуацией вообще не следят, бредят одно и тоже пять лет из под стола бухие.
0
0
0
Ответ Михо
Довольно точное описание. Спартак это наш Мю
Скорее, Спартак - это футбольная версия ВАЗа. Начиная с какого-то момента как бы ни старались, что бы ни делали - только вёдра получаются.
+1
-1
0
Ответ Циник Петербургский
Скорее, Спартак - это футбольная версия ВАЗа. Начиная с какого-то момента как бы ни старались, что бы ни делали - только вёдра получаются.
Ну Зенит тогда Аурус.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий