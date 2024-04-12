Канчельскис о будущем Абаскаля: «В «Спартаке» всегда беспорядок, каждый сезон борются с демонами. Все приходят, делают вид, что работают, а потом их увольняют»

Андрей Канчельскис считает, что в «Спартаке» перманентный беспорядок.

«Уволят Абаскаля или нет – сильно от этого ситуация не изменится. Из года в год одно и то же происходит. Желаю всем болельщикам «Спартака» терпения.

В «Спартаке» всегда беспорядок, каждый сезон они борются с демонами. Никто больше года там не задерживается.

Все приходят, делают вид, что работают, а потом их увольняют», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» уволил Эшуорта. Он медлил с трансферами, повысил зарплату Абаскалю и ничего не говорил