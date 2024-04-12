Канчельскис о будущем Абаскаля: «В «Спартаке» всегда беспорядок, каждый сезон борются с демонами. Все приходят, делают вид, что работают, а потом их увольняют»
Андрей Канчельскис считает, что в «Спартаке» перманентный беспорядок.
«Уволят Абаскаля или нет – сильно от этого ситуация не изменится. Из года в год одно и то же происходит. Желаю всем болельщикам «Спартака» терпения.
В «Спартаке» всегда беспорядок, каждый сезон они борются с демонами. Никто больше года там не задерживается.
Все приходят, делают вид, что работают, а потом их увольняют», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
«Спартак» уволил Эшуорта. Он медлил с трансферами, повысил зарплату Абаскалю и ничего не говорил
Да ни о чём. Если бы не было Спартака, его надо было бы выдумать!
Больше ведь не о чем писать. Какой там футбол? Какие обзоры матчей? Это всё ерунда. Это всё не интересно.
На этом бабла не заработаешь. Не тот контент.
Будем целыми днями, неделями, годами травить про Спартак. Очень актуально.
Вот и думайте. Какой в действительности клуб народный?
Про какой пишут больше всего. На чём делают контент? !!!
Жизнь не мила, если нет Спартака )))
Постоянно читаю его посты на тему Спартака.
Действительно..., либо ему больше не о чем говорить, либо есть заказ давать комментарии только на эту тему...
Ведь просто так, даже прыщь на теле не вскочит. А здесь несколько постов за неделю.
Может о футболе поговорим? Тактике, стратегии, разборке матчей.
А здесь виден заказ не на тему непосредственно футбола, а исключительно на подкаверные склоки и интриги одного единственного клуба....?!!!
......
10 июня будет два года как Абаскаль работает.
Что этот, что Мостовой, в своём мире живут, за ситуацией вообще не следят, бредят одно и тоже пять лет из под стола бухие.