Орлов о возможной отставке Абаскаля: «Будет смешно, если «Спартак» на это пойдет – где логика? Сезон потерян все равно, пусть доработает до конца. Кто вместо него, Черчесов? Что он сделает за 8 туров?»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов не верит, что «Спартак» уволит Гильермо Абаскаля до конца сезона.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может объявить об отставке главного тренера во вторник. Утверждалось, что решение об увольнении Абаскаля было принято до победы красно-белых в дерби с «Динамо» (2:1).

«Я в это не особо верю. Абаскаля уберут, но в конце сезона. А сейчас-то зачем? Тем более, он выиграл. Будет смешно, если руководство московского клуба именно теперь пойдет на такой шаг. Где логика? Угадайка какая-то...

Ну какой смысл расставаться на этой неделе с испанцем? Все равно сезон уже потерян. Пусть доработает до конца чемпионата и спокойно уйдет. Вы можете мне назвать вариант? Кто вместо него? Черчесов? Что он сделает за оставшиеся восемь туров? Станет чемпионом? Один шанс из 1000! Нет, золото он не возьмет. За титул борются только две команды. По-моему, это очевидно.

Тем более у «Спартака» очень непростой календарь. Предстоит выезд в Сочи. Южане при новом тренере здорово преобразились, производят приятное впечатление. Видно, что наставник смог их хорошо подготовить во время зимней паузы. Новички пришлись ко двору. И не надо смотреть на то, что «Сочи» сейчас на последнем месте», – сказал Орлов.

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»

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33 комментария
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Логика в том, узнать команду, понять кто что может доигрывыя сезон, укрепить атмосферу внутри, потом грамотно провести сборы и возможно провести усиления по позициям... Только Гене этого не понять....
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+21
какой же маразм))) так если сезон потерян, то зачем его оставлять? пусть придет новый тренер и у него будет больше времени наиграть состав
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+11
8 туров, это считай 8 контрольных матча, в полевых условиях. 😁
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+8
Ответ Алексей Иванов
Логика в том, узнать команду, понять кто что может доигрывыя сезон, укрепить атмосферу внутри, потом грамотно провести сборы и возможно провести усиления по позициям... Только Гене этого не понять....
прикинь, я зарегался чтобы эту базу разжевать тем кто серьёзно делает вид что этого не понимает как и Дед, но у Деда то деменция, есть оправдание...
+9
-2
+7
За 8 туров сделать практически ничего нельзя.
Но можно посмотреть на команду изнутри и летом сделать зачистку состава с учётом этого.
+6
-1
+5
Ответ RSI
Что нет так-то? Очки-то набирают! А очки - самое главное в футболе. Что толку, что ЦСКА в большинстве матчей выглядит хорошо первые 60-70 минут? Очков за это ж не дают! А Спартак набирает и пока еще в гонке за бронзу.
Абаскаль умудрился в прошлом году проиграть серебро, которое в руки само шло. Думаете он способен в этом замесе выиграть бронзу? Если б не Лещук, то вообще был бы мрак.
+4
0
+4
Ответ alschafer2014
Я понимаю, что российскому футболу плевать на деньги, но неустойку платить кто будет?
Её платить всеравно, что сейчас, что летом..
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+4
Ответ Алексей Иванов
Логика в том, узнать команду, понять кто что может доигрывыя сезон, укрепить атмосферу внутри, потом грамотно провести сборы и возможно провести усиления по позициям... Только Гене этого не понять....
Самое смешное что люди не понимают что даже если уволить по окончанию сезона предсезонка у нас летом маленькая, что то за месяц внедрить тяжело, а так у тренера будет время увидеть кто подходит ему а кто нет, условно для меня сейчас Медина просто балласт а новый тренер может его раскрыть. Помню Мельгарехо был, пару ТО точно продавали, а потом заиграл так что даже жалко расставаться было
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Ответ alschafer2014
Я понимаю, что российскому футболу плевать на деньги, но неустойку платить кто будет?
Там неустойка смешная , в сравнении с глупыми трансферами!
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+3
Геннадий Сергеич на самом деле про Сочи хотел сказать. Просто так витиевато вышло
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+2
Хватит спрашивать этого полоумного про Спартак. Пусть сборную Бразилии обсуждает. В его случае даже уважения к возрасту нет никакого
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За 8 туров успеет с каждым в душ сходить.
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Сезон потерян, но опасения есть... Вон у Краснодара поменяли и что? А по статистике смена тренера =импульс все хотят проявить себя, так что лукавит старый лис,будем объективны 🙃
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Смешно читать через день противоречивые интервью Орлова)
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Ответ Красная стрела
Абаскаль умудрился в прошлом году проиграть серебро, которое в руки само шло. Думаете он способен в этом замесе выиграть бронзу? Если б не Лещук, то вообще был бы мрак.
Что значит шло? Помимо Абаскаля что ли?
+1
0
+1
Про отставку Ромащенко Орлов что-то сказал?
+1
0
+1
Что нет так-то? Очки-то набирают!
А очки - самое главное в футболе.
Что толку, что ЦСКА в большинстве матчей выглядит хорошо первые 60-70 минут? Очков за это ж не дают!
А Спартак набирает и пока еще в гонке за бронзу.
+3
-2
+1
"Тем более он выиграл") А до этого проиграл!
+1
-1
0
Ответ Demetrio-77
Хаха. И так по кругу. Потом его не надо увольнять, потому что промежуток между чемпионатами короткий, и новый тренер не успеет под себя набрать состав, потом потому что только начался сезон и шансы ещё есть, потом потому что есть зимний перерыв и надо дать шанс провести подготовку, потом потому что шансы уже потеряны и надо дать спокойно доработать. Правда жизни такова, что его увольнять надо было после Акрона. Всё уже было понятно тогда.
Да Зенит Ахмату постоянно проигрывал и что?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
За 8 туров сделать практически ничего нельзя. Но можно посмотреть на команду изнутри и летом сделать зачистку состава с учётом этого.
Зачистку? В душе задушить?
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Ответ Log in
Купить новых игроков новому тренеру, чтобы уволить того следующей весной
Маловероятно что если придут Черчесов или Карпин, они будут уволены через год.
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Ответ Docentr9
Хватит спрашивать этого полоумного про Спартак. Пусть сборную Бразилии обсуждает. В его случае даже уважения к возрасту нет никакого
Почему у тебя нет уважения к возрасту , клоун?
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Смотря матч с Динамо поймал себя на мысли, что Черчесов очень подойдёт нынешнему Спартаку.
Получится полевой командир и его деревянные солдаты. Плюс сможет Медину с Умяровым в дубль отправить, по своей дурацкой привычке. Этих физкультурников надо палкой гонять и Черечесов самое то. Глядишь в межсезонье кое-кто из безхребетников сам захочет свалить.
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Он же сам себе противоречит , в Сочи новый наставник и команда на тонусе а Спартак значит не должен увольнять Абоскаля
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За 8 матчей можно научить игроков чеканить!
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У Динамо в середине поля Караскаль, Лаксальт.
У Зенита - Клаудиньо, Вендел.
У Краснодара - Сперцян, Батчи.
На каких местах они?!
А у Спартака Умяров, Пруцев, Литвинов и Мартинс. Абсолютно средние (последние двое). Первые два уровня второй восьмерки.
Вот и ответы на все вопросы.
Купите пару игроков в середину наконец.
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Черчесов может с Соболевым подраться, например.
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