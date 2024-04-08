Орлов о возможной отставке Абаскаля: «Будет смешно, если «Спартак» на это пойдет – где логика? Сезон потерян все равно, пусть доработает до конца. Кто вместо него, Черчесов? Что он сделает за 8 туров?»

Геннадий Орлов не верит, что «Спартак» уволит Гильермо Абаскаля до конца сезона.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может объявить об отставке главного тренера во вторник. Утверждалось, что решение об увольнении Абаскаля было принято до победы красно-белых в дерби с «Динамо» (2:1).

«Я в это не особо верю. уберут, но в конце сезона. А сейчас-то зачем? Тем более, он выиграл. Будет смешно, если руководство московского клуба именно теперь пойдет на такой шаг. Где логика? Угадайка какая-то...

Ну какой смысл расставаться на этой неделе с испанцем? Все равно сезон уже потерян. Пусть доработает до конца чемпионата и спокойно уйдет. Вы можете мне назвать вариант? Кто вместо него? Черчесов? Что он сделает за оставшиеся восемь туров? Станет чемпионом? Один шанс из 1000! Нет, золото он не возьмет. За титул борются только две команды. По-моему, это очевидно.

Тем более у « » очень непростой календарь. Предстоит выезд в Сочи. Южане при новом тренере здорово преобразились, производят приятное впечатление. Видно, что наставник смог их хорошо подготовить во время зимней паузы. Новички пришлись ко двору. И не надо смотреть на то, что « » сейчас на последнем месте», – сказал .

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»