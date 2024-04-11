Андрей Канчельскис: «Спартак», назначьте Мостового. Он ничем не хуже Абаскаля»

Андрей Канчельскис предложил назначить Александра Мостового в «Спартак».

« », назначьте Мостового главным тренером. Вы же даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его ?

У вас по кругу в свое время ходили одни тренеры, которые вешали лапшу на уши руководителям. И они получали по 5-8 шансов! Где справедливость?

Мостовой ничем не хуже ! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен в этом. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат.

Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб! Но это разговоры впустую, пока он не поработает», – сказал бывший игрок сборной России Канчельскис.