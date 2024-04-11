Андрей Канчельскис: «Спартак», назначьте Мостового. Он ничем не хуже Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис предложил назначить Александра Мостового в «Спартак».

«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру?

У вас по кругу в свое время ходили одни тренеры, которые вешали лапшу на уши руководителям. И они получали по 5-8 шансов! Где справедливость?

Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен в этом. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат.

Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб! Но это разговоры впустую, пока он не поработает», – сказал бывший игрок сборной России Канчельскис.

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37 комментариев
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Мост способен произвести революцию в тренерской работе! Все эти годы тренеры усложняли и усложняли принципы работы, какая-то глубокая аналитика, метрики, догмы... всякие пепы, де дзерби и сарриболы...

придёт Мост, поле ровное, мяч круглый, и играючи сделает результат даже со Спартаком, можно не сомневаться.

а связка Зарема-Мостовой будет покруче, чем Филатов-Семин или Романцев-Романцев из 90х!
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Вообще - странная какая-то логика - отбирать по критерию "ничем не хуже". Что-то мне подсказывает, что Мостовой ещё и "ничем не лучше" будет. Для чего тогда что-то менять? Может нужно смотреть в сторону тех, кто лучше Абаскаля, а не тех, кто "ничем не хуже".
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Два дебила - это сила!
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Мостовой не хуже, а лучше, чем Абаскаль. И начеканить сможет, и походка у него футбольная.
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Ответ baddy
Канчельскис сам тренировал хоть кого? Лезет со своими комментами, оби женка вечная.
Тренирует Мурас Юнайтед в Киргизии
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Дайте порулить! Может до пердива доедет!)
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Ответ Theo Fleury
Два дебила - это сила!
Биба и Боба🤡
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Хотел бы я на это посмотреть. Правда любопытно)
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Царь нашел себе собутыльника?!
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Не хуже - может быть. Но лучше ли? Такой себе эксперимент... На коротком отрезке люлей может вставить, но в перспективе - мало шансов
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Давайте и уборщице и водителю спартаковского автобуса дадим потренировать - они тоже не хуже. В маразм конечно главное не впадать)
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ну как бы если серьезно говорить то у Мостового то и лицензии тренера то нет
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и добавил что и не хуже фергюсона...
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У Мостового лицензии нет, а весь тренерский опыт его заключается в последнем месте в медиалиге. И вместо того что бы хоть как то развиваться в футболе, он 20 лет не пойми чем занимался.Так что если отнестись к этой реплике хоть немного серьезно, то я считаю что да он хуже.
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Дайте Абаскалю доработать сезон! А там уже по конечным результатам. Таблица плотная, есть ещё ответный кубковый матч с Зенитом. Это я как не болельщик Спартака говорю.
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быстрая походка и взгляд безумный...
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Мостовой и Канчельскис. Тупой и ещё тупее ©
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Ответ Tollie
Мост способен произвести революцию в тренерской работе! Все эти годы тренеры усложняли и усложняли принципы работы, какая-то глубокая аналитика, метрики, догмы... всякие пепы, де дзерби и сарриболы... придёт Мост, поле ровное, мяч круглый, и играючи сделает результат даже со Спартаком, можно не сомневаться. а связка Зарема-Мостовой будет покруче, чем Филатов-Семин или Романцев-Романцев из 90х!
Ну тогда вообще ни какой тренер не нужен,толькко по физ подготовке.
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Два Била - это сила
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Канчельскис сам тренировал хоть кого? Лезет со своими комментами, оби женка вечная.
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Царя на Царство!!!
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У предпринимателей есть так называемые "факап-конференции", где они рассказывают о своих ошибках в бизнесе. Интересно было бы послушать Мостового и Канчельскиса на тему "Как из кумира миллионов превратиться в того, в кого мы превратились". Не знаю - лично мне грустно читать и слушать их высказывания. Нет даже желания посмеяться над ними или в чём-то их упрекнуть. Просто очень жаль, что с ними всё получилось именно так.
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Я всё-таки хотел бы видеть Черчесова в Спартаке.
Как-то даже соскучился по его пресс-конференциям.
Болельщиков Спартака, правда, немного жаль, но им ведь не привыкать к цирку. Зато болельщикам других клубов весело будет.

«Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, «пережить» – это неправильное слово. «Воспринять» – тоже. Перелопатить внутри и сделать определенные выводы».
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Мостовой не тренировал, не доучился и опыта, соответственно, никакого, не вариант для Спартака, сарказм с его назначением уже всем надоел, одно по одному ...
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зачем печатают больных людей? ну ведь реально ничего общего с тем, что нужно клубу для выздоровления...пока не будет построена чёткая система и подобран соответствующий состав под высокие задачи, все эти потуги со сменой тренера ничего не дадут...
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Почему в принципе Спартак должен давать Мостовому какой то шанс?Пусть в Сельту едет.
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Царь заслужил!
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Ребятки, продолжайте и дальше свои эксперименты с ГТ , это конкурентам- только на руку ).
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