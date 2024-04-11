Андрей Канчельскис: «Спартак», назначьте Мостового. Он ничем не хуже Абаскаля»
Андрей Канчельскис предложил назначить Александра Мостового в «Спартак».
«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру?
У вас по кругу в свое время ходили одни тренеры, которые вешали лапшу на уши руководителям. И они получали по 5-8 шансов! Где справедливость?
Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен в этом. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат.
Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб! Но это разговоры впустую, пока он не поработает», – сказал бывший игрок сборной России Канчельскис.
придёт Мост, поле ровное, мяч круглый, и играючи сделает результат даже со Спартаком, можно не сомневаться.
а связка Зарема-Мостовой будет покруче, чем Филатов-Семин или Романцев-Романцев из 90х!
Как-то даже соскучился по его пресс-конференциям.
Болельщиков Спартака, правда, немного жаль, но им ведь не привыкать к цирку. Зато болельщикам других клубов весело будет.
«Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, «пережить» – это неправильное слово. «Воспринять» – тоже. Перелопатить внутри и сделать определенные выводы».