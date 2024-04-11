Инфантино о расизме: «Очень серьезная проблема. Винисиус и другие люди подвергаются беспричинным нападкам даже сейчас, в 2024 году»

Джанни Инфантино высказался о проблеме расизма.

Президент ФИФА принял участие в мероприятии, которое прошло в штаб-квартире КОНМЕБОЛ в Парагвае.

«В нашем обществе есть проблема расизма, которая является очень серьезной. Мы собираемся поговорить об этом на конгрессе ФИФА в Бангкоке через несколько недель.

Выражаю всю свою любовь и любовь всех тех, кто любит футбол, всем жертвам. Винисиус и другие люди подвергаются этим беспричинным нападкам даже сейчас, в 2024 году. Мы должны быть решительны в этом вопросе, так же как мы должны быть решительны в борьбе с насилием.

И мы также должны действовать совместно с правительствами, с властями, с командами, с игроками, со всеми вместе, потому что посещение футбольного матча должно быть праздником, оно должно приносить радость», – сказал .