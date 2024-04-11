Инфантино о расизме: «Очень серьезная проблема. Винисиус и другие люди подвергаются беспричинным нападкам даже сейчас, в 2024 году»

Теги Реал Мадрид Ла Лига ФИФА Джанни Инфантино Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Джанни Инфантино высказался о проблеме расизма.

Президент ФИФА принял участие в мероприятии, которое прошло в штаб-квартире КОНМЕБОЛ в Парагвае. 

«В нашем обществе есть проблема расизма, которая является очень серьезной. Мы собираемся поговорить об этом на конгрессе ФИФА в Бангкоке через несколько недель.

Выражаю всю свою любовь и любовь всех тех, кто любит футбол, всем жертвам. Винисиус и другие люди подвергаются этим беспричинным нападкам даже сейчас, в 2024 году. Мы должны быть решительны в этом вопросе, так же как мы должны быть решительны в борьбе с насилием.

И мы также должны действовать совместно с правительствами, с властями, с командами, с игроками, со всеми вместе, потому что посещение футбольного матча должно быть праздником, оно должно приносить радость», – сказал Инфантино.

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14 комментариев
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Ботомадридня, как всегда, скручивает рейтинг всем негативным комментам про их клуб 😄 Администрация, как всегда, делает вид, что никаких ботов и манипуляций с рейтингом нет, и вместо проверки на ботоводство подчищает комментарии, на это указывающие 😄

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Смотрел матч Реала и Сити. Почти все мадридские смугляши весь матч вели себя, как заправские свиньи. Толкались, пинались, щипались, рубили по ногам, постоянно провоцировали соперника действиями и жестами, но при этом безостановочно ныли и жаловались судье. А потом на ветках повсеместный сливочный скулёжь по поводу того, что их, бедненьких, все по-расистски ущемляют. Это ж надо постараться так, что в Испании, где есть Атлетико, Реал становится уверенным лидером в плане грязной игры. "Королевское" поведение во всей красе 👍🏻
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Ну что касаемо Винисиуса то определение " баспричинно" не подходит. Он сам много сделал для расистских нападок, впечатление что он этим упивается.
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Первый удалили, перефразирую) Бедным афроамериканцам-миллионерам не разрешают слишком часто щипать за сосочки белых расистов.
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Если бы африканских гопников реала наказывали за все гнилые провокации на поле и честно судили матчи, никакого бы расизма не было:)
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Я бы с Винисиусом в шахматы играть не сел, побоялся. Ну так- Вини, ты будешь играть белыми?-Нет, я за вас, колонизаторов и угнетателей играть не буду. Тогда черными?-Что??? Ты расист, встретимся в суде!
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Есть люди.. есть Винисиус)) Людей жалко.. а этот реально бесит..
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Ответ Леопардер
Смотрел матч Реала и Сити. Почти все мадридские смугляши весь матч вели себя, как заправские свиньи. Толкались, пинались, щипались, рубили по ногам, постоянно провоцировали соперника действиями и жестами, но при этом безостановочно ныли и жаловались судье. А потом на ветках повсеместный сливочный скулёжь по поводу того, что их, бедненьких, все по-расистски ущемляют. Это ж надо постараться так, что в Испании, где есть Атлетико, Реал становится уверенным лидером в плане грязной игры. "Королевское" поведение во всей красе 👍🏻
Это поведение характерно для темнокожих игроков многих клубов. Комплексуют ребята?
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Ну они точно все сговорились. Они что за чудище растят из Винисиуса? Он ведёт себя отвратительно, выжимает на себя негатив своими провокациями, и тут, бац, ой ты наш зайчик, да-да-да, злые расисты они все. А он упивается этим. Беспричинное. Т.е. причины не нужны, просто по конечному результату оценивают - мол, вот, вот, расистские выкрики (ну по их классификации) и всё на этом. А что причиной послужило - вообще по бую. Оскорбления это плохо, но если выкрикивают мерзости белому европейскому футболисту, или ещё хуже ему угожают - это вообще пофиг, на это внимания такого нет. Ну и ну. В футболе только пока пару человек высказала ему ёмкие рекомендации чтобы нормальным человеком себя показывал, а не пи-ориентированным. Но нет, какие там Чилаверты, Винисиусу упиваться своей борьбой ничего не помешает когда поддержка такая - ООН, руководство Реала, президент Бразилии, президент ФИФА. Тут как всегда - на чьей стороне сила, того и правда.
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Может Винисиусу какое-то почётное звание "белого" дать... Или называть "ненегр", "немакака"... Надо спасать парня от проклятых расистов
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