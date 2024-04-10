Винисиус выступит в суде по делу о расизме в Вальядолиде в 2022-м. Пятерым фанатам грозит штраф

Винисиус Жуниор выступит в суде как потерпевший по делу о расизме.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» 30 декабря 2022 года в ходе матча 15-го тура «Вальядолид» – « » (0:2).

Разбирательство по делу длится до сих пор. Винисиус вызван судом для дачи показаний посредством видеосвязи в этот четверг, сообщает Cadena SER со ссылкой на EFE.

29 февраля пять человек, обвиняемых в расистских оскорблениях в адрес бразильца на стадионе «Хосе Соррилья», дали показания в суде. Они отрицают, что произносили подобные оскорбления, и заявляют, что не помнят, чтобы делали это.

В материалах дела говорится о возможном совершении преступления, предусмотренного статьей 510.2 Уголовного кодекса Испании. Речь идет о преступлении на почве ненависти, которое, если вина подозреваемых будет доказана, может повлечь за собой выплату штрафа.