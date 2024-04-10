Винисиус выступит в суде по делу о расизме в Вальядолиде в 2022-м. Пятерым фанатам грозит штраф

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Вальядолид Хосе Соррилья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор выступит в суде как потерпевший по делу о расизме.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» 30 декабря 2022 года в ходе матча 15-го тура Ла Лиги «Вальядолид» – «Реал Мадрид» (0:2).

Разбирательство по делу длится до сих пор. Винисиус вызван судом Вальядолида для дачи показаний посредством видеосвязи в этот четверг, сообщает Cadena SER со ссылкой на EFE.

29 февраля пять человек, обвиняемых в расистских оскорблениях в адрес бразильца на стадионе «Хосе Соррилья», дали показания в суде. Они отрицают, что произносили подобные оскорбления, и заявляют, что не помнят, чтобы делали это.

В материалах дела говорится о возможном совершении преступления, предусмотренного статьей 510.2 Уголовного кодекса Испании. Речь идет о преступлении на почве ненависти, которое, если вина подозреваемых будет доказана, может повлечь за собой выплату штрафа.

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13 комментариев
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Есть такой фильм /жанр комедия / «Животное» Роб Шнайдер в главной роли. В числе прочего там стебали тему якобы вседозволенности чернокожего. Даже в конце фильма когда им было сказано, что во всех преступлениях виноват он, никто на это внимание не обратил и его не посадили. Комедия нулевых! Но сейчас мир от этого реально не далеко
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как же он задолбал
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Новый Мартин Лютер Кинг ему надо с футболом завывать и выступать за права черных в ЮАР
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Ему бы на футболе сосредоточиться, рановато в политику подался
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А что он может в суде сказать?
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Он хоть тренируется интересно или только бегает по судам и ноет о расизме?
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Ну всё, губона понесло
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