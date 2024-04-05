Тебас о бане фанатов за расизм: «С момента, как мы сообщаем об этом, до запрета проходит 1-2 года. Эти промежутки необходимо сократить – элементы сдерживания очень важны»

Хавьер Тебас высказался о санкциях за расизм.

Ранее Королевская федерация футбола Испании (RFEF) наказала клуб Ла Лиги « » и команду третьего дивизиона «Сестао Ривер» после расистских оскорблений на их стадионах.

Также Тебас отметил, что фанатов, обвиненных в расистских оскорблениях, необходимо дисквалифицировать быстрее.

«Это хорошая новость, что принимаются меры по закрытию стадиона, чего мы требовали уже довольно давно. Иногда мы сталкиваемся с тем, что обвинение считает, что эти выкрики не имеют большого значения.

Мы неустанно занимались этим вопросом и будем продолжать заниматься, но этого всегда недостаточно, мы будем продолжать работать и расширять радиус действия. С момента, когда мы сообщаем об этом [расистском эпизоде], до того, как им [нарушителям] запрещают появляться на стадионе, проходит один или два года.

Эти промежутки необходимо сократить. Эти элементы сдерживания очень важны», – заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью ESPN.

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