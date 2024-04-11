Хавьер Тебас: «Винисиус – жертва. Он возглавил борьбу с расизмом, и мы видим последствия. Лидер всегда становится объектом гнева»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расизме и отношении к Винисиусу.

– не является расистской страной, отдельные случаи происходят везде. Главное – бороться с этим, мы должны убрать этих людей со стадионов. Мы работаем над этим.

– Винисиус – жертва или виновник?

– Винисиус – жертва. Разница между Винисиусом и другими игроками той же расы в том, что он возглавляет движение. Когда кто-то возглавляет движение, он всегда становится объектом гнева и мишенью. Он решил возглавить борьбу против расизма, и мы видим последствия.

Я не буду комментировать его поведение на поле, потому что пришлось бы комментировать многих. Я не отец и не тренер . Хотел бы я, чтобы он стал лучше? Да, как и у многих других, – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.