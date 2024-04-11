Хавьер Тебас: «Винисиус – жертва. Он возглавил борьбу с расизмом, и мы видим последствия. Лидер всегда становится объектом гнева»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расизме и отношении к Винисиусу.

Испания не является расистской страной, отдельные случаи происходят везде. Главное – бороться с этим, мы должны убрать этих людей со стадионов. Мы работаем над этим.

Винисиус – жертва или виновник?

– Винисиус – жертва. Разница между Винисиусом и другими игроками той же расы в том, что он возглавляет движение. Когда кто-то возглавляет движение, он всегда становится объектом гнева и мишенью. Он решил возглавить борьбу против расизма, и мы видим последствия.

Я не буду комментировать его поведение на поле, потому что пришлось бы комментировать многих. Я не отец и не тренер Винисиуса. Хотел бы я, чтобы он стал лучше? Да, как и у многих других, – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Возглавил борьбу с расизмом - как-то слишком громко звучит
+8
0
+8
Ответ headmaster
Возглавил борьбу с расизмом - как-то слишком громко звучит
В этом вся суть, он хайпожор. Тот самый мальчик, который кричал: волки, волки! В итоге конец притчи всем известен.
+7
-1
+6
Я не буду комментировать его поведение на поле, потому что пришлось бы комментировать многих.

А вот зря. И глупо не замечать связь поведения Винисиуса на поле и криков с трибун. Другим темнокожим, которые нормально себя ведут, ничего не кричат.
+6
-4
+2
Как раз, именно Вини своим поведением и возглавил движение расистов.
+1
0
+1
"Он решил возглавить борьбу против расизма".
Мариин Лютер Кинг и Нельсон Мандела просто дети )
+1
0
+1
Ох, уж вы 2 лидера.
+1
0
+1
Вместо того, чтобы дисквалифицировать бегунка, который оскорбил всю Испанию 6ка Переса лепит из этого хитрого африканца лидера загорелого ОПГ
+3
-2
+1
Пускай к нам едет, ###### он, у нас многоконфессиональная страна, тут ему ныть будет не о чем. Тем более в Зените будет себя как дома чувствовать.
+1
-1
0
если бы он не реагировал как реагирует - все бы забыли после первого же раза. нет, ему надо "обижаться", показушно, громко и без остановок. так и будет к нему прилетать постоянно.
0
0
0
Раньше возглавляли великие личности типа Лютера Кинга, Али, а сейчас провокатор и плакса…
0
0
0
Парню бы чуть набраться ума.
и не вести себя как свинота в некоторых моментах.
Игрок то офигенный. Но оскорбляют его не за его игру/финты/ голы... оскорбляют за поступки.
Хотя порой это и слишком...
0
0
0
Винисиус жертва близкородственных связей и плохой экологии судя по его внешности и поведению.
0
0
0
Жертва слабоумия!
0
0
0
Жертвы на галерах были, а тут с жиру бесится
0
0
0
Это он про Мартина Лютера Кинга?)))
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Я не буду комментировать его поведение на поле, потому что пришлось бы комментировать многих. А вот зря. И глупо не замечать связь поведения Винисиуса на поле и криков с трибун. Другим темнокожим, которые нормально себя ведут, ничего не кричат.
На всякий случай ссылка

https://m.sports.ru/football/1115960790-vrataryu-rajo-maxadaondy-grozit-surovoe-nakazanie-za-stychki-s-arbitro.html
0
0
0
Ответ Born is the King
Вместо того, чтобы дисквалифицировать бегунка, который оскорбил всю Испанию 6ка Переса лепит из этого хитрого африканца лидера загорелого ОПГ
Поверь, Переса он бесит не меньше всего здравомыслящего Мира. Суть в том, если он его уберет/продаст сейчас, то это будет выстрелом себе в голову. Думаю не надо объяснять почему?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий