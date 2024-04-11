Хавьер Тебас: «Винисиус – жертва. Он возглавил борьбу с расизмом, и мы видим последствия. Лидер всегда становится объектом гнева»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расизме и отношении к Винисиусу.
– Испания не является расистской страной, отдельные случаи происходят везде. Главное – бороться с этим, мы должны убрать этих людей со стадионов. Мы работаем над этим.
– Винисиус – жертва или виновник?
– Винисиус – жертва. Разница между Винисиусом и другими игроками той же расы в том, что он возглавляет движение. Когда кто-то возглавляет движение, он всегда становится объектом гнева и мишенью. Он решил возглавить борьбу против расизма, и мы видим последствия.
Я не буду комментировать его поведение на поле, потому что пришлось бы комментировать многих. Я не отец и не тренер Винисиуса. Хотел бы я, чтобы он стал лучше? Да, как и у многих других, – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
А вот зря. И глупо не замечать связь поведения Винисиуса на поле и криков с трибун. Другим темнокожим, которые нормально себя ведут, ничего не кричат.
Мариин Лютер Кинг и Нельсон Мандела просто дети )
и не вести себя как свинота в некоторых моментах.
Игрок то офигенный. Но оскорбляют его не за его игру/финты/ голы... оскорбляют за поступки.
Хотя порой это и слишком...
https://m.sports.ru/football/1115960790-vrataryu-rajo-maxadaondy-grozit-surovoe-nakazanie-za-stychki-s-arbitro.html