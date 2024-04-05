Тебас о Винисиусе и расизме: «Важно защищать игроков, которые являются лидерами мнений в борьбе с расизмом – они наиболее уязвимы»
Хавьер Тебас высказался о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса.
Ранее вингера «Реала» «назвал обезьяной» ребенок в матче против «Валенсии» на стадионе «Месталья».
«Большинство этих оскорблений направлены на человека, который решил возглавить борьбу с расизмом, а именно на Винисиуса. А те из нас, кто выступает в роли лидера по этим вопросам, всегда более уязвимы для оскорблений, но этого нужно избегать, потому что Винисиус не заслуживает этого.
Важно защищать игроков, которые являются лидерами мнений в борьбе с расизмом, потому что они наиболее уязвимы. Нужно быть очень внимательным к ним, и Винисиус знает, что мы стараемся защитить его настолько, насколько это возможно», – заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью ESPN.
Тебас о расизме в Испании: «Черный» или «пидор» кричали по всему стадиону 10-12 лет назад – мы искоренили это. Сейчас это единичные случаи, они не станут частой проблемой, думаю»
Господи, как же это смешно читать) Бедный Веня)) Как он карьеру после такого стресса не закончил)))