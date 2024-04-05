Тебас о Винисиусе и расизме: «Важно защищать игроков, которые являются лидерами мнений в борьбе с расизмом – они наиболее уязвимы»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хавьер Тебас высказался о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса.

Ранее вингера «Реала» «назвал обезьяной» ребенок в матче против «Валенсии» на стадионе «Месталья».

«Большинство этих оскорблений направлены на человека, который решил возглавить борьбу с расизмом, а именно на Винисиуса. А те из нас, кто выступает в роли лидера по этим вопросам, всегда более уязвимы для оскорблений, но этого нужно избегать, потому что Винисиус не заслуживает этого.

Важно защищать игроков, которые являются лидерами мнений в борьбе с расизмом, потому что они наиболее уязвимы. Нужно быть очень внимательным к ним, и Винисиус знает, что мы стараемся защитить его настолько, насколько это возможно», – заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью ESPN.

Тебас о расизме в Испании: «Черный» или «пидор» кричали по всему стадиону 10-12 лет назад – мы искоренили это. Сейчас это единичные случаи, они не станут частой проблемой, думаю»

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3 комментария
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Ранее вингера «Реала» «назвал обезьяной» ребенок в матче против «Валенсии» на стадионе «Месталья»

Господи, как же это смешно читать) Бедный Веня)) Как он карьеру после такого стресса не закончил)))
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Таким образом, есть негры первого сорта, которые наиболее уязвимы и их надо защищать, и негры второго сорта, которые неуязвимы.
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Настолько эти "лидеры" уязвимы что плачут когда на прессконференцис камеры от Netflix
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