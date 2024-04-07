«Васко да Гама» подарил клубные футболки Сака, Беллингему, Рэшфорду, Сону и другим игрокам, подвергшимся расизму. Винисиус получит две

«Васко да Гама» дарит футболки игрокам, подвергшимся расизму.

В 2024 году бразильский клуб провел несколько акций по повышению осведомленности и борьбе с расовыми предрассудками. Они посвящены сотой годовщине со дня принятия документа о борьбе с расизмом в футболе Рио-де-Жанейро.

В рамках одной из этих акций «Васко да Гама» дарит клубные футболки игрокам, которые подверглись оскорблениям. Так, персонализированные футболки были отправлены и из « », из «Реала», Сону Хын Мину из « », Александеру Исаку из «Ньюкасла» и Маркусу Рэшфорду из «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору уже вручили такой подарок, когда он посетил матч «Васко да Гама» против «Фламенго». Но он получит еще одну футболку.

«Васко» преподнес аналогичные подарки и другим бразильским игрокам, подвергшимся расизму – Родриго («Реал»), Эндрику («Реал» / «Палмейрас»), Жоэлинтону, Бруно Гимараэсу («Ньюкасл»), Дугласу Луису («Астон Вилла») и Ришарлисону («Тоттенхэм»).

Фото: https://ge.globo.com/