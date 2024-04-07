«Васко да Гама» подарил клубные футболки Сака, Беллингему, Рэшфорду, Сону и другим игрокам, подвергшимся расизму. Винисиус получит две

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«Васко да Гама» дарит футболки игрокам, подвергшимся расизму.

В 2024 году бразильский клуб провел несколько акций по повышению осведомленности и борьбе с расовыми предрассудками. Они посвящены сотой годовщине со дня принятия документа о борьбе с расизмом в футболе Рио-де-Жанейро.

В рамках одной из этих акций «Васко да Гама» дарит клубные футболки игрокам, которые подверглись оскорблениям. Так, персонализированные футболки были отправлены Букайо Сака и Габриэлу Магальяэсу из «Арсенала», Джуду Беллингему из «Реала», Сону Хын Мину из «Тоттенхэма», Александеру Исаку из «Ньюкасла» и Маркусу Рэшфорду из «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору уже вручили такой подарок, когда он посетил матч «Васко да Гама» против «Фламенго». Но он получит еще одну футболку. 

«Васко» преподнес аналогичные подарки и другим бразильским игрокам, подвергшимся расизму – Родриго («Реал»), Эндрику («Реал» / «Палмейрас»), Жоэлинтону, Бруно Гимараэсу («Ньюкасл»), Дугласу Луису («Астон Вилла») и Ришарлисону («Тоттенхэм»). 

Фото: https://ge.globo.com/

18 комментариев
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Дискриминация. Почему Винисиусу две, а остальным одну?
+39
-1
+38
Даже хз что это. Актуалочка? Толстый троллинг? Настолько толстый троллинг, что тонко?
+24
-2
+22
Ответ ОттоДракула
Дискриминация. Почему Винисиусу две, а остальным одну?
Потому что он чернее
+20
-2
+18
Угарел с того, что Винисиусу - две
+12
-1
+11
Белую и чёрную?
+3
-1
+2
Интересно.
Клуб названный в честь белого мореплавателя и колонизатора, дарит футболки темнокожим игрокам, притом не бедным, притом самому чёрному (да ещё и соотечественнику), дарит две.

Кажется тут просто дикий расизм и дискриминация, не? Никого это не смущает?
+2
0
+2
Ответ vottakoi!
Угарел с того, что Винисиусу - две
Чтобы не заплакал.
+3
-1
+2
Ответ ОттоДракула
Дискриминация. Почему Винисиусу две, а остальным одну?
Чтобы не ныл
+1
0
+1
Многоходовочка от Винисиуса. Вот для чего раздувалась эта тема про расизм.
+1
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Если это троллинг, то тонко-тонко. Уважаемо ))
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И тут выделился
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В чем смысл этой акции?
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Яя Туре получил завод по производству футболок Васко Да Гама
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Молодцы. Вроде мелочь, но игрокам думается такая поддержка приятнее, чем дежурные слова всяких тебасов.
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А футболки-то черные..
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Ответ ОттоДракула
Дискриминация. Почему Винисиусу две, а остальным одну?
Не ищи Винисиуса в тёмной комнате
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