Денис Бояринцев: «Черчесов для «Спартака» – идеальная фигура. Он помог бы команде»

Теги Спартак Денис Бояринцев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Чемпионат.com Футбол

Денис Бояринцев считает Станислава Черчесова идеальным тренером для «Спартака».

«Я тоже говорил, что Черчесов является идеальной фигурой для нынешнего «Спартака». Станислав Саламович – тот специалист, который нужен «Спартаку» в данный момент, чтобы выбраться из ситуации, куда попала команда.

Я думаю, что нет смысла менять Абаскаля в этом сезоне, а Черчесов однозначно должен идти кандидатом на пост тренера «Спартака» у совета директоров. Но мне кажется, что еще Осинькин – хороший кандидат в «Спартак». У него все команды были играющими и интересными.

Иностранец иностранцу рознь. Есть интересные иностранные специалисты, которые приезжают в Россию. Хочется отметить Морено, который приехал в «Сочи». Но есть специалисты, которые не сильнее российских тренеров.

То же самое можно сказать про иностранных футболистов. Поэтому, конечно, нужно всегда растить своих футболистов и специалистов, чем прибегать к легионерам», – сказал экс-футболист «Спартака».

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5 комментариев
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Да господи, задолбали вы с Черкесовым. Я не старик говорить что он плохой тренер, но эта навязчивость с ним, уже достала…
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Как говорил великий Гамула "Он помог команде... умереть"
Не надо Черчесова
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Спасибо, не надо. Проходили. Чтобы не удирал от болельщиков на машине.
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Сегодняшний Черчесов это наихудший вариант практически для любой команды. Самовлюблённый, не признающий своих ошибок, возомнивший себя величайшим, самодур, неуважающий абсолютно никого. И это всё о нём.
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Ответ Hitgoe Himgob
Как говорил великий Гамула "Он помог команде... умереть" Не надо Черчесова
Ну да. Сейчас такие времена - что многим болельщикам лучше пятое место с Абаскалем, чем титул с Черчесовым или Юраном.

Футбол вышел на медийный уровень, а сами спортивные результаты уже вторичны.
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