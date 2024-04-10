Кудряшов о негативе перед ЧМ-2018: «Нас смешивали с кое-чем. Критика мотивировала нас. Хотелось доказать, что мы не деревяшки. Думаю, неплохо получилось»

Теги Федор Кудряшов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Футбол

Федор Кудряшов рассказал о давлении на игроков сборной России перед ЧМ-2018.

Перед чемпионатом мира 2018 года сборную нещадно критиковали. Игроки ощущали этот негатив?

– Безусловно. Нас смешивали с кое-чем. Хотя я считаю, что этот негатив в итоге сыграл нам на руку. На тот момент критика мотивировала нас, сплотила. Причем внутри коллектива мы даже не обсуждали такие моменты, но каждый в себе это ощущал. Хотелось доказать всем, что мы не такие деревяшки, как о нас говорят. Думаю, неплохо получилось.

Какую роль в этом сыграл Станислав Черчесов?

– Большую. Я еще со времен Грозного заметил, что он весь огонь брал на себя. Также было и на чемпионате мира. В раздевалке он все прямо говорил, мог покритиковать кого-то персонально.

Но на публике Черчесов, повторюсь, брал весь негатив на себя, чтобы на игроков было меньше давления, – сказал бывший игрок сборной России Федор Кудряшов.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии по пенальти.

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4 комментария
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6 лет прошло уже....мы всё про 2018 год трепимся...
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Ах
6 лет прошло уже....мы всё про 2018 год трепимся...
Когда в настоящем гордиться нечем, а в будущем перспектив зеро, только и остаётся уповать на великое прошлое.
+3
0
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