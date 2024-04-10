Кудряшов о негативе перед ЧМ-2018: «Нас смешивали с кое-чем. Критика мотивировала нас. Хотелось доказать, что мы не деревяшки. Думаю, неплохо получилось»

Федор Кудряшов рассказал о давлении на игроков сборной России перед ЧМ-2018.

– Перед чемпионатом мира 2018 года сборную нещадно критиковали. Игроки ощущали этот негатив?

– Безусловно. Нас смешивали с кое-чем. Хотя я считаю, что этот негатив в итоге сыграл нам на руку. На тот момент критика мотивировала нас, сплотила. Причем внутри коллектива мы даже не обсуждали такие моменты, но каждый в себе это ощущал. Хотелось доказать всем, что мы не такие деревяшки, как о нас говорят. Думаю, неплохо получилось.

– Какую роль в этом сыграл ?

– Большую. Я еще со времен Грозного заметил, что он весь огонь брал на себя. Также было и на чемпионате мира. В раздевалке он все прямо говорил, мог покритиковать кого-то персонально.

Но на публике Черчесов, повторюсь, брал весь негатив на себя, чтобы на игроков было меньше давления, – сказал бывший игрок сборной России Федор Кудряшов.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии по пенальти.