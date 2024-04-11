Черчесов о том, заслуживает ли Карпин новый контракт: «Главное, чтобы была польза для сборной. В контрольных матчах сложно понять реальный потенциал команды»
Станислав Черчесов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
Контракт Карпина со сборной России истекает в августе.
– Как думаете, Карпин заслуживает нового контракта?
– Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной.
– Карпин эту пользу приносит?
– На сегодня мы видим только контрольные матчи...
– Вы как бывший главный тренер сборной видите результат в работе Карпина, или сейчас трудно оценивать?
– У меня самого были контрольные матчи. В них сложно понять реальный потенциал игрока и команды в целом. Официальные игры всегда дают больше возможностей оценить футболистов. Там есть давление и много разных нюансов, – сказал бывший тренер сборной России.