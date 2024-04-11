Черчесов о том, заслуживает ли Карпин новый контракт: «Главное, чтобы была польза для сборной. В контрольных матчах сложно понять реальный потенциал команды»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Футбол

Станислав Черчесов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

Контракт Карпина со сборной России истекает в августе. 

– Как думаете, Карпин заслуживает нового контракта?

– Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной.

– Карпин эту пользу приносит?

– На сегодня мы видим только контрольные матчи...

– Вы как бывший главный тренер сборной видите результат в работе Карпина, или сейчас трудно оценивать?

– У меня самого были контрольные матчи. В них сложно понять реальный потенциал игрока и команды в целом. Официальные игры всегда дают больше возможностей оценить футболистов. Там есть давление и много разных нюансов, – сказал бывший тренер сборной России.

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2 комментария
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Сам ты, Стас, контрольный. А матчи – товарищеские.
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С сербами была боле менее серьёзная игра и наши смотрелись хорошо, думаю карпин тянет норм
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