Булыкин о «Спартаке»: «Черчесов помог бы. У него большие достижения, а это главное в карьере тренера. Если ты ничего не показываешь, как тебе смогут доверять руководители топ-клуба?»

Дмитрий Булыкин пригласил бы Станислава Черчесова в «Спартак».

«Думаю, Черчесов, несомненно, помог бы «Спартаку», если выбирать из имеющихся кандидатов. Но у руководства могут быть свои кандидатуры, о которых мы не знаем.

Будь я на месте руководства « », я бы выбрал , потому что он показывал большие достижения, а это самое главное в карьере тренера.

Если ты ничего не показываешь, как тебе смогут доверять руководители топ-клуба?» – сказал бывший форвард сборной России.