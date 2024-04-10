Булыкин о «Спартаке»: «Черчесов помог бы. У него большие достижения, а это главное в карьере тренера. Если ты ничего не показываешь, как тебе смогут доверять руководители топ-клуба?»
Дмитрий Булыкин пригласил бы Станислава Черчесова в «Спартак».
«Думаю, Черчесов, несомненно, помог бы «Спартаку», если выбирать из имеющихся кандидатов. Но у руководства могут быть свои кандидатуры, о которых мы не знаем.
Будь я на месте руководства «Спартака», я бы выбрал Черчесова, потому что он показывал большие достижения, а это самое главное в карьере тренера.
Если ты ничего не показываешь, как тебе смогут доверять руководители топ-клуба?» – сказал бывший форвард сборной России.