Булыкин о «Спартаке»: «Черчесов помог бы. У него большие достижения, а это главное в карьере тренера. Если ты ничего не показываешь, как тебе смогут доверять руководители топ-клуба?»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин Станислав Черчесов премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Булыкин пригласил бы Станислава Черчесова в «Спартак».

«Думаю, Черчесов, несомненно, помог бы «Спартаку», если выбирать из имеющихся кандидатов. Но у руководства могут быть свои кандидатуры, о которых мы не знаем.

Будь я на месте руководства «Спартака», я бы выбрал Черчесова, потому что он показывал большие достижения, а это самое главное в карьере тренера.

Если ты ничего не показываешь, как тебе смогут доверять руководители топ-клуба?» – сказал бывший форвард сборной России.

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7 комментариев
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Какой к ебенефене черчесов, с ума сошли?
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какие такие достижения?
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Что за достижения? Кто в курсе?
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какие достижения?Одна хорошая игра с Хорватией на ЧМ
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только Гогниев. он придумал хоровод, а там и кружева рядом! только Спартак!
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Клубы, в которых играл этот тип выступают на том же уровне, что и Спартак, но тренеров он ищет не для них...
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