Радимов об Ивиче: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, нужен более креативный тренер. Черчесова могут рассмотреть, в принципе»

Владислав Радимов считает, что Владимир Ивич не подойдет «Спартаку».

В воскресенье появилась информация о возможном увольнении , решение о котором руководство клуба приняло до победы над «Динамо» (2:1). Впоследствии в « » опровергли эту информацию.

– Для «Спартака» что эта победа означает?

– Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха после ничьей с «Уралом», после поражения от «Факела» дома… Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности в своих силах. А три очка есть три очка. И, может быть, даже включение в борьбу за третье место.

Хотя с таким качеством игры, если они не прибавят, ни о каких медалях говорить невозможно. Такие моменты в каждом же матче не будут их «вывозить».

– При этом, несмотря на победу, все конкретнее говорят об отставке Абаскаля, и даже называют реальные фамилии сменщиков – Черчесов, Ивич и некто Паскаль Янсен из Нидерландов… Что вы об этом думаете?

– , в принципе, могут рассмотреть. Янсена, честно скажу, не знаю, не буду ничего говорить. Что касается Ивича, то, если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то нужен более креативный специалист. А Ивича мы все видели – он не для «Спартака», болельщики опять начнут говорить, мол, ну что это за игра, что мы тут обороняемся, слишком консервативно.

При этом я не изменяю своему мнению, что Абаскаля надо было уволить давно. Тут показательны слова , который обратил наше внимание на то, что ни один игрок «Спартака» не вступился за тренера, сколько бы у них ни спрашивали, – сказал бывший игрок « ».