Радимов об Ивиче: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, нужен более креативный тренер. Черчесова могут рассмотреть, в принципе»

Теги Спартак Зенит Егор Титов Владислав Радимов Станислав Черчесов Владимир Ивич Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов считает, что Владимир Ивич не подойдет «Спартаку».

В воскресенье появилась информация о возможном увольнении Гильермо Абаскаля, решение о котором руководство клуба приняло до победы над «Динамо» (2:1). Впоследствии в «Спартаке» опровергли эту информацию.

– Для «Спартака» что эта победа означает?

– Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха после ничьей с «Уралом», после поражения от «Факела» дома… Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности в своих силах. А три очка есть три очка. И, может быть, даже включение в борьбу за третье место.

Хотя с таким качеством игры, если они не прибавят, ни о каких медалях говорить невозможно. Такие моменты в каждом же матче не будут их «вывозить».

– При этом, несмотря на победу, все конкретнее говорят об отставке Абаскаля, и даже называют реальные фамилии сменщиков – Черчесов, Ивич и некто Паскаль Янсен из Нидерландов… Что вы об этом думаете?

Черчесова, в принципе, могут рассмотреть. Янсена, честно скажу, не знаю, не буду ничего говорить. Что касается Ивича, то, если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то нужен более креативный специалист. А Ивича мы все видели – он не для «Спартака», болельщики опять начнут говорить, мол, ну что это за игра, что мы тут обороняемся, слишком консервативно.

При этом я не изменяю своему мнению, что Абаскаля надо было уволить давно. Тут показательны слова Егора Титова, который обратил наше внимание на то, что ни один игрок «Спартака» не вступился за тренера, сколько бы у них ни спрашивали, – сказал бывший игрок «Зенита».

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11 комментариев
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Где Черчесов и где креатив?!
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Если Спартак в следующем сезоне хочет бороться за чемпионстов нужны игроки другие.Как пример Семак,играй зенит без Вендела,Клаудиньо...,ни о каком чемпионстве речи не было бы,что и показал 1-й тайм в кубке,когда они не играли и Спартак имел приемущество в игре.Хватит теренров менять как перчатки Спартаку,нужно укрепить состав качественными игроками и под них тогда уже подобрать толкового тренера с опытом и все получится.А кем усилили команду?Рябчук,Медина,Бангонда,Зиньковский(не чета Промесу),Мартинс до этого,это все средние игрочишки.
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Ответ За_909!
Где Черчесов и где креатив?!
весь креатив Саламыча в душевой )))
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Креативный черчесов
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Дисциплина нужна, а не "стеночки-забегания", которые с нынешним подбором игроков и в нынешних реалиях работать не будут. Неужели так сложно это понять?
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Надоели уже эти эксперименты с ноунеймами без опыта. А если уж проходят, то без зарплаты, пусть сами деньги платят за учёбу в Спартаке.
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в каком месте Черкесов креативный тренер?
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самый скучный и безидейный Черчесов стал креативным? ))
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В жопу все эти варианты. Пусть в Зенит идут. )
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Ответ За_909!
Где Черчесов и где креатив?!
Там же где и Радимов
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Ответ Spartakus1984
Если Спартак в следующем сезоне хочет бороться за чемпионстов нужны игроки другие.Как пример Семак,играй зенит без Вендела,Клаудиньо...,ни о каком чемпионстве речи не было бы,что и показал 1-й тайм в кубке,когда они не играли и Спартак имел приемущество в игре.Хватит теренров менять как перчатки Спартаку,нужно укрепить состав качественными игроками и под них тогда уже подобрать толкового тренера с опытом и все получится.А кем усилили команду?Рябчук,Медина,Бангонда,Зиньковский(не чета Промесу),Мартинс до этого,это все средние игрочишки.
Именно так , с момента прихода Федуна просто круговорот средних игроков , тогда как Зенит ( конечно с другим трансферным бюджетом , но ) старается подписывать игрока который именно усилит состав
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