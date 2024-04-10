Радимов об Ивиче: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, нужен более креативный тренер. Черчесова могут рассмотреть, в принципе»
Владислав Радимов считает, что Владимир Ивич не подойдет «Спартаку».
В воскресенье появилась информация о возможном увольнении Гильермо Абаскаля, решение о котором руководство клуба приняло до победы над «Динамо» (2:1). Впоследствии в «Спартаке» опровергли эту информацию.
– Для «Спартака» что эта победа означает?
– Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха после ничьей с «Уралом», после поражения от «Факела» дома… Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности в своих силах. А три очка есть три очка. И, может быть, даже включение в борьбу за третье место.
Хотя с таким качеством игры, если они не прибавят, ни о каких медалях говорить невозможно. Такие моменты в каждом же матче не будут их «вывозить».
– При этом, несмотря на победу, все конкретнее говорят об отставке Абаскаля, и даже называют реальные фамилии сменщиков – Черчесов, Ивич и некто Паскаль Янсен из Нидерландов… Что вы об этом думаете?
– Черчесова, в принципе, могут рассмотреть. Янсена, честно скажу, не знаю, не буду ничего говорить. Что касается Ивича, то, если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то нужен более креативный специалист. А Ивича мы все видели – он не для «Спартака», болельщики опять начнут говорить, мол, ну что это за игра, что мы тут обороняемся, слишком консервативно.
При этом я не изменяю своему мнению, что Абаскаля надо было уволить давно. Тут показательны слова Егора Титова, который обратил наше внимание на то, что ни один игрок «Спартака» не вступился за тренера, сколько бы у них ни спрашивали, – сказал бывший игрок «Зенита».