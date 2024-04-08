Кафу считает, что российская команда сможет выиграть ЛЧ: «Нужно подождать, это случится. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» – очень серьезные клубы»

Кафу считает, что российский клуб сможет выиграть Лигу чемпионов в будущем.

– В 2011 году вы сказали: «Российская команда может выиграть Лигу чемпионов». Прошло 13 лет – турнир не выигран. Сколько еще ждать, по вашему мнению?

– Вам еще нужно подождать, это случится. , « » и «Зенит» – очень серьезные клубы, но Лига чемпионов – не такой уж и простой турнир, всем сложно его выиграть.

– Российский клуб выиграет Лигу чемпионов в XXI веке?

– Да! Думаю, это случится, – сказал бывший игрок сборной Бразилии.

Кафу: «Зенит» – один из самых популярных клубов в Бразилии. Будет лучше, если они переименуются в «Зенит» Сан-Паулу»