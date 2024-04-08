Кафу считает, что российская команда сможет выиграть ЛЧ: «Нужно подождать, это случится. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» – очень серьезные клубы»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Кафу премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Кафу считает, что российский клуб сможет выиграть Лигу чемпионов в будущем.

– В 2011 году вы сказали: «Российская команда может выиграть Лигу чемпионов». Прошло 13 лет – турнир не выигран. Сколько еще ждать, по вашему мнению?

– Вам еще нужно подождать, это случится. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» – очень серьезные клубы, но Лига чемпионов – не такой уж и простой турнир, всем сложно его выиграть.

– Российский клуб выиграет Лигу чемпионов в XXI веке?

– Да! Думаю, это случится, – сказал бывший игрок сборной Бразилии.

Кафу: «Зенит» – один из самых популярных клубов в Бразилии. Будет лучше, если они переименуются в «Зенит» Сан-Паулу»

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47 комментариев
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Ему денег дали на выкуп дома?
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Сборная Бразилии по хоккею тоже весьма хороша)
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Кафу походу в Сочи какой-то участок приглянулся, мб вином решил заняться.
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Он уже на почётного жителя Мордовии наговорил
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Кто-то конкретно напоил Кафу и взял интервью .
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Кафу, подмигни, если тебя взяли в заложники!
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Ответ граф Якунин
Ему денег дали на выкуп дома?
На выкуп бати которого явно похитили на Амазонке.
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Тут уже скорее Лига чемпионов станет по рейтингу ниже Кубка Содружества
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Ответ Vladizlove
Сборная Бразилии по хоккею тоже весьма хороша)
Сборная Бразилии по хоккею на роликовых коньках трижды завоевывали 4 место на ЧМ
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Ответ Vladizlove
Сборная Бразилии по хоккею тоже весьма хороша)
И может выиграть чемпионат мира
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Ответ $-AGROHIM-$
Сборная Бразилии по хоккею на роликовых коньках трижды завоевывали 4 место на ЧМ
Так и Россия по пляжному футболу трёхкратный чемпион мира. А по мини-футболу тоже чемпионат мира выигрыаала.
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ну лан , будем ждать, а что нам остаетси
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Там кое-кого просто на 4 года продлили.
На 6
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Лигу чемпионов Азии ? Оч сомнительно
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в нашем новом мире половина всех интервью, —
это комплименты, далекие от реальности.
кафу хотя бы знает,
что сейчас мы забанены в еврокубках?
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Ержан проснись, вставай достал, на работу
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Ответ Stanislav Samoylov
На 6
Привык, что у всех на четыре. Значит 70 попыток
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Ответ Ozz99
И может выиграть чемпионат мира
в XXI веке
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Ответ Алексей Ненахов
Оторван от реальности, или про азиатскую ЛЧ
Речь про 21 век.
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Ответ Mike_Podolyan
Спартак выиграет еврокубок? Не на нашем веку.
Спартак Тамбов или ГНС Спартак, это более реально
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Кафу прямо предъяву кидают-вы говорили выиграем,а мы не выиграли.)Не хватает ещё его ######## (обманщиком) назвать..))
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Мне тоже захотелось выпить
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Ну теперь только осталось попасть в ЛЧ
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Сказочный 96 этот ваш Кафу...
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В следующем отрывке интервью Кафу: из современных и талантливых российских тренеров могу назвать Валерия Газзаева и Олега Романцева
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Лет 10 назад показали бы мне это интервью...из будущего 2024 года...Я бы подумал ,что мы живём в раю..Огромные пенсии,отстроили города,люди счастливы..Наши клубы самые богатые в Европе,скупили ведущих игроков,чемпионат вошёл в тройку сильнейших в Европе..А тут какой то бре и всему............ц
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Новый паспортист
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ровно до этого момента казалось адекватные фразы повествует, деменция никого не щадит...
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Выиграет... когда «сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею». Однако Пеле этих слов не говорил. Публично отказался.
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Этот тоже что ли пырнул кого то)
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