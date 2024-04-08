Кафанов о Лещуке: «Почему никого не было рядом из защитников? В момент ударов они обязаны идти на помощь вратарю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Виталий Кафанов Игорь Лещук Футбол

Виталий Кафанов оценил действия Игоря Лещука в матче против «Спартака».

«Динамо» проиграло со счетом 1:2 в матче Мир РПЛ.

«Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря?

В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю.

Вратарская доля нелегкая. Выходить после таких ошибок более сильным – тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

21 комментарий
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Для чего платить миллион евро в год вратарю, который не может элементарный удар поймать? Причём тут защитники
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Ответ Сергей Щенников
Да нет же... Все уже высказались. Виноват только Лещук. Остальные просто молодцом. Почти добили Спартак. Случилось чудо чудное. Спартаку просто повезло.
Повезло это когда мяч в руку Умярову попал
+10
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+5
Ответ Крыжовник Анатолий
Кафанов хорош, а Лещука слишком сильно закапывают. Максименко не так сильно капали даже...
Максименко молчал всегда а Лещук слишком часто стал интервью раздавать
+4
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+4
Да нет же...
Все уже высказались.
Виноват только Лещук. Остальные просто молодцом. Почти добили Спартак.
Случилось чудо чудное.
Спартаку просто повезло.
+10
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+3
Ответ Adanilove1991
Для чего платить миллион евро в год вратарю, который не может элементарный удар поймать? Причём тут защитники
Два удара.
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Ну перед собой мячик то отбивать это не удел хорошего вратаря.
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Кафанов хорош, а Лещука слишком сильно закапывают. Максименко не так сильно капали даже...
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Ответ Невский баклан
Зато если Лещука оставят в воротах на следующий матч, то у него возможно будет запредельная концентрация. Да и выпустив Шунина, вратарская позиция не усилится.
Так же я думал после игры с Ростовом.
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Ответ concon
Два удара.
Четыре
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Кафанов -- странная фигура в РПЛ!
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Ответ Spartakus1984
Повезло это когда мяч в руку Умярову попал
Повезло это когда перекладина, штанга, не засчитанный гол и чудесное спасение от Максименко после удара Тюкавина, вот это повезло!
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Хорошо, если из этой ситуации выйдет в медиалигу.
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Ответ Крыжовник Анатолий
Кафанов хорош, а Лещука слишком сильно закапывают. Максименко не так сильно капали даже...
Зачем за8итнику бежать, если удар соатый и любой вратарь обязан его брать. Зачем вообще тогда он в воротах, если такие удары отбить не может.
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Ответ Dastanation
с фига ли тренер другой команды обсуждает действия игроков другой команды. По этикету так не принято. Видать после того как ему все диферамбы все поют и вызывает в сборную кого хочет, реально страх потерял,по другому не скажешь
так он тренер вратарей сборной
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Ответ magentrumen
так он тренер вратарей сборной
В первую очередь он тренер вратарей Ростова.
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Ответ magentrumen
так он тренер вратарей сборной
это не отменяет того,что он тренер ростова
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Да уж … Тренер вратарей «отмазывает» своих 😄😉
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