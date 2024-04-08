Кафанов о Лещуке: «Почему никого не было рядом из защитников? В момент ударов они обязаны идти на помощь вратарю»

Виталий Кафанов оценил действия Игоря Лещука в матче против «Спартака».

«Динамо» проиграло со счетом 1:2 в матче Мир РПЛ.

«Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря?

В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю.

Вратарская доля нелегкая. Выходить после таких ошибок более сильным – тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.