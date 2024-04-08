Ещенко о «Спартаке»: «Тяжело верится, что Абаскаль останется. Может, Моуринью придет»
Андрей Ещенко поразмышлял о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
– Во время матча «Динамо» – «Спартак» появилась новость, что Абаскаль будет уволен. Как вы к этому относитесь?
– Думаю, покажет результат. Если «Спартак» займет третье место, то, может, его еще оставят. По факту, конечно, тяжело верится, что Абаскаль останется. Потому что есть какие-то микроконфликты, недопонимания.
– Как вы думаете, кто бы сейчас идеально подошел «Спартаку»? Есть кандидатуры Черчесова и Карпина.
– Я думаю, что в «Спартаке» будет иностранный специалист. Может, Моуринью придет... Он португалец.
– Моуринью идеально походит?
– Идеально – не идеально, но он имеет имиджевую составляющую, опыт, – сказал бывший защитник красно-белых.
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