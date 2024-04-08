Ещенко о «Спартаке»: «Тяжело верится, что Абаскаль останется. Может, Моуринью придет»

Теги Спартак Жозе Моуринью Андрей Ещенко премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Ещенко поразмышлял о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Во время матча «Динамо» – «Спартак» появилась новость, что Абаскаль будет уволен. Как вы к этому относитесь?

– Думаю, покажет результат. Если «Спартак» займет третье место, то, может, его еще оставят. По факту, конечно, тяжело верится, что Абаскаль останется. Потому что есть какие-то микроконфликты, недопонимания.

– Как вы думаете, кто бы сейчас идеально подошел «Спартаку»? Есть кандидатуры Черчесова и Карпина.

– Я думаю, что в «Спартаке» будет иностранный специалист. Может, Моуринью придет... Он португалец.

Моуринью идеально походит?

– Идеально – не идеально, но он имеет имиджевую составляющую, опыт, – сказал бывший защитник красно-белых. 

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11 комментариев
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Вот кто-то же запустил этот бред в новости. Другой хайпожор подхватил, третьему заплатили, и он тоже поддержал слух. И теперь на полном серьезе бывший футболист Ещенко рассуждает про то, что Моуриньо может выбрать не самый легкий вариант (саудитов за миллиарды), не сборную Португалии подождать, не взяться за условный ПСЖ через год, не просто отдыхать, а поехать блин в РПЛ в Спартак.
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Этому больше не наливать
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Так себе и представил Моуриньо в Спартаке: пришел, увидел, закурил...
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нафиг эта моуринья,оно уже,лет 10 назад,закончило тренировать
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Ответ NIK7478
Моуриньо?! ))) Кто-то хочет построить тут, в Спартаке, суперавтобус?! Я не представляю, как в этом случае смешно будет выглядеть игра Спартака! )) Этот стиль не для него.
Он не будет знать,что делать с игроками такого уровня,когда говоришь одно а они не могут этого выполнить,даже если сильно захотят.
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