Юран о 3:4: «Такие клубы, как «Краснодар», неприкасаемые. Игроки видят, к сожалению. Это нехорошо сказывается на нашем футболе»

Сергей Юран высказался о поражении «Пари НН» от «Краснодара».

«Краснодар» обыграл в гостях «Пари НН» (4:3) в 23-м туре Мир РПЛ.

«Недосказанность внутри. День‑два она будет сидеть внутри. Поддержал парней, поблагодарил за отношение к футболу. В том плане, что была беседа у нас после «Балтики». 4 апреля был год, как я работаю в « », и это был худший матч. Они случаются, где‑то я недоконтролировал, было самоуспокоение игроков.

После Калининграда была серьезная беседа, на базе пообщались. Сегодня я увидел, что меня услышали. Вышла заряженная команда, играли на победу, хотели победить. К сожалению, проигрыш, но на ничью мы сегодня точно наиграли, используй мы свои моменты.

«Краснодар» борется за чемпионство, но по статистике мы переиграли их. Но – реализация… Болельщика не обманешь. И сегодня он получил удовольствие, нас упрекнуть сегодня не в чем. Когда занимаешься херней на поле, они будут ругать. Осталось восемь туров, сказал команде, что с таким отношением, с таким желанием мы можем еще больше вытащить.

Третий гол… он нефутбольный какой‑то. Забей Боселли при 2:2, но, увы, не забил. Иначе мы бы довели игру до победы. Хорошая игра. Еще бы один момент хотел отметить. На Александрове была вторая желтая – наступ, за такое точно вторая карточка достается. Печально, что не отреагировали. Такие клубы, как «Краснодар», неприкасаемые… Это же видят игроки, к сожалению. Это нехорошо сказывается на нашем футболе», – сказал главный тренер нижегородцев .

Сергей Юран: «Нас не прощают, потому что мы Нижний. Не «Краснодар», не «Зенит» – с этими можно, а с этими нельзя. У Черникова наступ, у него уже была желтая, рядом боковой, главный»

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»