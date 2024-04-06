Сергей Юран: «Нас не прощают, потому что мы Нижний. Не «Краснодар», не «Зенит» – с этими можно, а с этими нельзя. У Черникова наступ, у него уже была желтая, рядом боковой, главный»

Сергей Юран выразил недовольство судейством в матче с «Краснодаром».

«Пари НН» дома уступил « » со счетом 3:4 в матче 23-го тура Мир .

Главный тренер нижегородцев считает, что судья Евгений Буланов должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику «Краснодара» за фол на защитнике « » .

«Сейчас будем смотреть эпизод и подавать [жалобу]. Нам бы дали вторую желтую и красную там на бровке, когда Александрова... у Черникова, по-моему, наступ был. У него уже была желтая карточка, рядом боковой, рядом главный, но в такие моменты нас не прощают, потому что, может, мы Нижний.

Не «Краснодар», не «Зенит», не другие клубы, поэтому, к сожалению, когда такие вещи наблюдаешь... разделение – с этими можно, а с этими нельзя.

Я давно говорил, что пока не будем по‑футбольному все делать, футбол не станет лучше. К сожалению, сталкиваемся с такими моментами», – сказал Юран.

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»