Сергей Юран: «Нас не прощают, потому что мы Нижний. Не «Краснодар», не «Зенит» – с этими можно, а с этими нельзя. У Черникова наступ, у него уже была желтая, рядом боковой, главный»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Краснодар Евгений Буланов Пари НН Александр Черников Виктор Александров Футбол

Сергей Юран выразил недовольство судейством в матче с «Краснодаром».

«Пари НН» дома уступил «Краснодару» со счетом 3:4 в матче 23-го тура Мир РПЛ.

Главный тренер нижегородцев Сергей Юран считает, что судья Евгений Буланов должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову за фол на защитнике «Пари НН» Викторе Александрове

«Сейчас будем смотреть эпизод и подавать [жалобу]. Нам бы дали вторую желтую и красную там на бровке, когда Александрова... у Черникова, по-моему, наступ был. У него уже была желтая карточка, рядом боковой, рядом главный, но в такие моменты нас не прощают, потому что, может, мы Нижний.

Не «Краснодар», не «Зенит», не другие клубы, поэтому, к сожалению, когда такие вещи наблюдаешь... разделение – с этими можно, а с этими нельзя.

Я давно говорил, что пока не будем по‑футбольному все делать, футбол не станет лучше. К сожалению, сталкиваемся с такими моментами», – сказал Юран.

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

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27 комментариев
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Нас не прощают, потому что мы Нижний. - А теперь запомни-ты теперь футболист, ты с Нижнего, а кругом враги!
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Держись, Сергей, мы с тобой. Прогрессивные болельщики #### с тобой######
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Вот часто бывает, когда тренер середняка/аутсайдера недоволен судейством надо приплести команды из верхней части таблицы, ну чтобы нытьё как то имело вес.
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Твоим игрокам жёлтые не давали там где могли, узбагойся, Серожа
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На западе - потому что мы чёрные
В России - потому что мы нижний
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Барсик как обычно
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«Судья сломал игру, 5 и 7 гол были забиты из офсайда»
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Вот если в РПЛ будет играть команда из Великого Новгорода, то судьи всегда будут относиться к ней с почтением и никогда не допустят её опускания в нижнюю часть таблицы как они сейчас поступают с Нижним Новгородом!
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Нижний Юран😏
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Поздравляю краснодарцев с попаданием в почетный список. Это аналогично иноагенту - значит почет и уважение.
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Похоже, это спартаковское прошлое даёт о себе знать. Все какие-то нервные. Карпин такой-же.
Кстати, я всегда за НН. Такой большой и красивый город должен иметь достойную команду в РПЛ.
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Юран, ты мужик или баба? Сколько можно ныть постоянно
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Арбитр, кстати, отработал хорошо. Ровно по отношению к обеим командам. Но знакомый священник сказал, что так говорить - грех
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И сюда Зенит приплел?!
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Ответ Santucco
На западе - потому что мы чёрные В России - потому что мы нижний
🤣🤣🤣
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Фигня эта речь, он тут не настоящий. Про опоссумов было эпично
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он точно тренер?
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Не игрокам ли НН не давали карточки за фолы на Клаудиньо? Зачем Зенит упоминать?
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Удивил сегодня Журавель ! Такой удивительный комментатор
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Теперь без мата.Видимо,со священником поговорил
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Юран нижний Мюллер верхний
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Юран находка для журналюг.Спартаковское нытье оно вечно.
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Надо выкидывать из нашего футбола таких невоспитанных сбитых летчиков
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У Кордобы не было оффсайда
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А где "блин"?
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Это опер кот😆
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