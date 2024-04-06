Сергей Юран: «Нас не прощают, потому что мы Нижний. Не «Краснодар», не «Зенит» – с этими можно, а с этими нельзя. У Черникова наступ, у него уже была желтая, рядом боковой, главный»
Сергей Юран выразил недовольство судейством в матче с «Краснодаром».
«Пари НН» дома уступил «Краснодару» со счетом 3:4 в матче 23-го тура Мир РПЛ.
Главный тренер нижегородцев Сергей Юран считает, что судья Евгений Буланов должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову за фол на защитнике «Пари НН» Викторе Александрове.
«Сейчас будем смотреть эпизод и подавать [жалобу]. Нам бы дали вторую желтую и красную там на бровке, когда Александрова... у Черникова, по-моему, наступ был. У него уже была желтая карточка, рядом боковой, рядом главный, но в такие моменты нас не прощают, потому что, может, мы Нижний.
Не «Краснодар», не «Зенит», не другие клубы, поэтому, к сожалению, когда такие вещи наблюдаешь... разделение – с этими можно, а с этими нельзя.
Я давно говорил, что пока не будем по‑футбольному все делать, футбол не станет лучше. К сожалению, сталкиваемся с такими моментами», – сказал Юран.
Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»
В России - потому что мы нижний
Кстати, я всегда за НН. Такой большой и красивый город должен иметь достойную команду в РПЛ.