Марадишвили порвал «кресты» в матче с «Краснодаром»
Константину Марадишвили диагностировали разрыв крестообразной связки.
Об этом сообщает «Чемпионат». Полузащитник «Пари НН» получил травму в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4).
Марадишвили – игрок «Локомотива» и выступает за «Пари НН» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
сначала с лавки не вылазил, плотно присел в Локо. потом аренда в не самый сильный Нижний, а не борьба за условные ТОП-3 в чемпионате. теперь вот кресты.
жаль, очень жаль парня, в свое время большие надежды подавал. и когда их парой вместе с Тики продавали в Локомотив, болельщики больше ругались, что Мару упускают наши, за Тикнизяна было не так обидно. по итогу - у Наира лучший сезон за все время в футболе, а у Кости чуть ли не поломанная карьера. искренне желаю быстрее восстановится и вернуться на поле!