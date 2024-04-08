Марадишвили порвал «кресты» в матче с «Краснодаром»

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Пари НН Константин Марадишвили Чемпионат.com Футбол

Константину Марадишвили диагностировали разрыв крестообразной связки.

Об этом сообщает «Чемпионат». Полузащитник «Пари НН» получил травму в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

Марадишвили – игрок «Локомотива» и выступает за «Пари НН» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.

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7 комментариев
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Черная полоса у Кости
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Костя как от нас ушел в Локо - одни неудачи.

сначала с лавки не вылазил, плотно присел в Локо. потом аренда в не самый сильный Нижний, а не борьба за условные ТОП-3 в чемпионате. теперь вот кресты.

жаль, очень жаль парня, в свое время большие надежды подавал. и когда их парой вместе с Тики продавали в Локомотив, болельщики больше ругались, что Мару упускают наши, за Тикнизяна было не так обидно. по итогу - у Наира лучший сезон за все время в футболе, а у Кости чуть ли не поломанная карьера. искренне желаю быстрее восстановится и вернуться на поле!
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ЦСКА - Локомотив - Нижний Новгород ...
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Пятый год длится.
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Здоровья Константину!
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Здоровья парню.
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Охх!
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