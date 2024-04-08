Марадишвили порвал «кресты» в матче с «Краснодаром»

Константину Марадишвили диагностировали разрыв крестообразной связки.

Об этом сообщает «Чемпионат». Полузащитник «Пари НН» получил травму в матче 23-го тура Мир с «Краснодаром» (3:4).

– игрок « » и выступает за « » на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.