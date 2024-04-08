Зиньковский о «Спартаке»: «Каждый матч бьемся за Абаскаля и в следующем будем. Атмосфера рабочая, подводных камней нет» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль Футбол

Антон Зиньковский заверил, что «Спартак» бьется за Гильермо Абаскаля в каждой игре.

Сообщалось, что испанец покинет пост главного тренера красно-белых на этой неделе. Решение о его отставке было принято до воскресной победы над «Динамо» (2:1).

— Можно говорить, что это самая важная победа в сезоне, учитывая негативный фон, серию без голов и разговоры про тренера?

— Разговоры о тренере не утихнут никогда. Очки никогда просто не даются, нам так точно. Легко никто не отдаст очки, уже меньше счетов 3:0, 4:0.

— Как оценишь атмосферу в команде?

— По результатам было не очень удачно, но атмосфера нормальная, рабочая. Подводных игр и камней нет, у нас очень тяжелый календарь. Надо меньше травмироваться, болеть и больше работать.

— Будете в следующем матче биться за Абаскаля?

— Мы каждый матч бьемся и в следующем будем, — сказал хавбек «Спартака».

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4 комментария
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Спартак будет чемпионом!
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Спартак отскочил вчера, при всём уважении игры у Спартака нет...
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Ответ Алексей Иванов
Спартак отскочил вчера, при всём уважении игры у Спартака нет...
Отскочил, да , но ведь не всегда должно не везти Спартаку, с Уралом не везло, с факелом тоже сами себе на привозили
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