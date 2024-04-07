«Давайте нормальные вопросы». Зиньковский о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Зиньковский Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Антон Зиньковский прокомментировал информацию о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что Абаскаль покинет пост главного тренера «Спартака» на следующей неделе. Решение о его отставке было принято до сегодняшней победы над «Динамо» (2:1).

– Информация об увольнении Абаскаля

– Давайте не будем обсуждать после матча увольнение тренера.

– Гильермо не прощался?

– Давайте нормальные вопросы, – сказал полузащитник «Спартака».

Абаскаль о возможном увольнении: «Не переживайте. Сейчас приду домой, съем суши и лягу спать»

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13 комментариев
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Журавель ?? Вот это дно пробил матч
+23
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+23
Ответ Streetbor
Журавель ?? Вот это дно пробил матч
типичный Журавль. В топ-1 самых мерзких журналистов и комментаторов матчТв
+15
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+15
Это что за назойливая муха вопросы задавала🤣
+13
0
+13
Ответ arsenal.ave
Это что за назойливая муха вопросы задавала🤣
Эта метафора под львиную часть журналистского цеха подходит
+5
0
+5
Журналисты и нового тренера с первого же матча об увольнении будут спрашивать и будут удивляться, что им резко отвечают. Хуже наших футболистов только наши журналисты
+5
-1
+4
Ответ Артём Наймушин
Антон Зиньковский,со своей стороны хотел бы попросить: Давайте, пожалуйста, хорошие навесы)
Он и так отдал 2,на голы
+3
0
+3
Давайте не будем про увольние тренера! В ответ--- Гильерме прощался? С первого раза ну никак не доходит до журналиста. Откуда они вылупляются только?
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Ваш выход " московский картофель"....
+1
0
+1
Кроме Абаскаля в нашем футболе проблем нет.
+1
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+1
Ответ Streetbor
Журавель ?? Вот это дно пробил матч
Забавно, что у Дорского в телеграме вышел пост, мол: все правильно спрашивают. И в комментах отвечал, что вопросы хорошие, а вот Абаскаль все никак не поймет своим умом тонкой и разумной «журналистской» души
+1
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Который месяц у журналюг одни и те же вопросы, давно говорю пора банить.
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