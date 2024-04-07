«Давайте нормальные вопросы». Зиньковский о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Антон Зиньковский прокомментировал информацию о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что Абаскаль покинет пост главного тренера «Спартака» на следующей неделе. Решение о его отставке было принято до сегодняшней победы над « » (2:1).

– Информация об увольнении …

– Давайте не будем обсуждать после матча увольнение тренера.

– Гильермо не прощался?

– Давайте нормальные вопросы, – сказал полузащитник « ».

Абаскаль о возможном увольнении: «Не переживайте. Сейчас приду домой, съем суши и лягу спать»