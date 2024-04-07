«Спартак» уволит Абаскаля на следующей неделе. Решение приняли до матча с «Динамо» (Иван Карпов)
«Спартак» уволит Гильермо Абаскаля в ближайшие дни.
По информации инсайдера Ивана Карпова, испанец покинет пост главного тренера «Спартака» на следующей неделе.
Утверждается, что руководство красно-белых решило уволить Абаскаля до сегодняшнего матча с «Динамо», в котором «Спартак» одержал победу (2:1). Инсайд Карпов опубликовал, когда «Спартак» уступал 0:1 после первого тайма.
На решение повлияло поражение от «Зенита» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).
По итогам 23 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.
В этом случае будет жалко только то, что логично форма к концу сезона улучшится (просто по графику), а успехи припишут новому тренеру
P. S. А вообще, надеюсь, очередное балабольство карпова, этот 90% в небо, 10% от силы совпадает просто рандомно
Не удивлюсь, если инфа-сотка от Агузарова у него 😂
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Вообще странно, что именно это поражение. Учитывая идиотский формат кубка, глобально результат игр с Зенитом ни на что не влияет, при любом раскладе два матча до финала нужно будет провести
А того, кто собирал состав- изнасиловать на все бабки. У нас покупаются налево Рябчук, Тавареш ,в основе выходит Хлусевич, а спасать Классен( причём, неплохо)
Абаскаль - не мега-тренер, это факт. Слишком молод, маловато опыта…
Но кто взамен? Зачастивший последнее время на матчи Спартака напыщенный индюк?