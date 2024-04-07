«Спартак» уволит Абаскаля на следующей неделе. Решение приняли до матча с «Динамо» (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва отставки Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» уволит Гильермо Абаскаля в ближайшие дни.

По информации инсайдера Ивана Карпова, испанец покинет пост главного тренера «Спартака» на следующей неделе.

Утверждается, что руководство красно-белых решило уволить Абаскаля до сегодняшнего матча с «Динамо», в котором «Спартак» одержал победу (2:1). Инсайд Карпов опубликовал, когда «Спартак» уступал 0:1 после первого тайма.

На решение повлияло поражение от «Зенита» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

По итогам 23 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.

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150 комментариев
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А если нет значит Ваня пи#####
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+141
Карпову верить - себя не уважать...
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+60
Ответ T622222
А если нет значит Ваня пи#####
он уже доказал что он ##### с промесом
+67
-7
+60
Ответ T622222
А если нет значит Ваня пи#####
Ну он же говорил, что Промес приедет в Россию и все будет на мази. Как ему не верить?
+27
-6
+21
Ответ Александр Яковлев
Если Спартак сегодня не выиграл бы, тогда все бы поверили и согласились. Но т.к. Спартак сегодня выиграл, то они подождут до ответного матча, после которого и решится его судьба в Спартаке
не разумно за несколько матчей до конца сливать тренера, по сути это ничего не даст в плане перестройки игры, могут лишь поменяться некоторые сочетания игровые не более...смена тренера вероятна в межсезонье, но и там без работы на трансферном рынке с данным составом не прыгнуть выше головы...
+28
-8
+20
Это тот Карпов у которого Промес давно вернулся в Москву
+19
0
+19
Маловероятный сценарий. Тем более после поражения от Зенита в один мяч в по сути ничего не значащей игре (спасибо формату Кубка). Ну и зачем увольнять, когда пара побед отправит тебя в тройку минимум?
+17
-5
+12
Если Спартак сегодня не выиграл бы, тогда все бы поверили и согласились. Но т.к. Спартак сегодня выиграл, то они подождут до ответного матча, после которого и решится его судьба в Спартаке
+15
-4
+11
Если так, то это шапито заслуживает Черчесова, его хамство и неадекватность
В этом случае будет жалко только то, что логично форма к концу сезона улучшится (просто по графику), а успехи припишут новому тренеру

P. S. А вообще, надеюсь, очередное балабольство карпова, этот 90% в небо, 10% от силы совпадает просто рандомно
Не удивлюсь, если инфа-сотка от Агузарова у него 😂
+13
-4
+9
На решение повлияло поражение от «Зенита» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2)
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Вообще странно, что именно это поражение. Учитывая идиотский формат кубка, глобально результат игр с Зенитом ни на что не влияет, при любом раскладе два матча до финала нужно будет провести
+9
-1
+8
Ответ </c/>
не разумно за несколько матчей до конца сливать тренера, по сути это ничего не даст в плане перестройки игры, могут лишь поменяться некоторые сочетания игровые не более...смена тренера вероятна в межсезонье, но и там без работы на трансферном рынке с данным составом не прыгнуть выше головы...
Таким составом можно прыгнуть только ниже головы. Пара ярких пятен типа Бабича и Угальде, а остальные...
+11
-4
+7
Новый цикл.
+19
-13
+6
Вот интересно. А спортсу карп заносит что ли, что б его стебные новости печатали тут? Тогда почему нет новости, как Абаскаль в последний раз обнимает своего любимого игрока - Соболева?
+8
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Инсайдер еще тот, конечно. Но если это после проигрыша Зенита, то менять нужно руководство. С этим составом Спартак у Зенита не выиграет
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Ответ Bob Dylan
Маловероятный сценарий. Тем более после поражения от Зенита в один мяч в по сути ничего не значащей игре (спасибо формату Кубка). Ну и зачем увольнять, когда пара побед отправит тебя в тройку минимум?
именно, вероятно всё, но логично сейчас тренера не трогать и дать возможность завершить сезон...за медали и кубок борьба продолжается, а если брать нижнюю сетку кубка, то в случае поражения от зенита в нижней сетки нет ни одного топ клуба в соперниках, а это вероятный шанс на финал...
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Мостовой напьётся от радости 😂😂
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Веры Карпову нет. Уже сколько раз то, что он писал, не сбывается. Промес не даст соврать.
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Когда инсайды Карпова сбывались? По моему человек хреначит их наугад, не имея никаких источников информации.
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Уволят Абаскаля и вернут Промеса. И все на следующей неделе. Верим.
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Мостовой уже шампанское открыл для новых комментариев.
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вы серьёзно? те, кто говорит, чтотего надо оставлять.Сегодня победа только по счёту. Тот случай, когда иные поражения лучше таких побед. Весь матч надеялся, что вижу последний матч Абаскаля.
А того, кто собирал состав- изнасиловать на все бабки. У нас покупаются налево Рябчук, Тавареш ,в основе выходит Хлусевич, а спасать Классен( причём, неплохо)
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Я не в восторге от игры (или ее отсутствия) Спартака после возобновления сезона, но надо бы знать на кого хотят Абаскаля менять. Просто поменять для того, чтобы поменять-не вариант
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Ответ T622222
А если нет значит Ваня пи#####
бол?
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А всех тренеров увольняют после проигрышей Зениту, у которого и так состав был в разы круче, а Спартак еще и без своего самого полезного игрока играет с возобновления сезона.
Абаскаль - не мега-тренер, это факт. Слишком молод, маловато опыта…
Но кто взамен? Зачастивший последнее время на матчи Спартака напыщенный индюк?
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Ответ ss_podonok
но ведь ты их продолжаешь жрать и давиться)) вывод?
Жрете их вы....
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А Карпов трезвым бывает?
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Инсайдам Карпова - место в сортире....
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Карп хлебнул поди и фальстарт ))
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Уж сколько раз этот Карпов уже увольнял Абаскаля, а воз и ныне там. Верить этому инсайдеру уже вообще не стоит...
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если есть реальный кандидат, то увольнять надо, чтобы новый тренер за оставшееся время присмотрелся к игрокам, посмотрел кто на что способен, и к летнему межсезонью уже был готов понимать,что и кого нужно менять, а то как обычно месяц остаётся до начала сезона, тренер только приехал, пока познакомился, пока посмотрел, а вот и начало сезона, а вот уже и трансферное окно закрылось, и понеслось всё по новой... Дал бы шанс Тихонову, он заслужил это место!
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