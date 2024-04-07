«Спартак» уволит Абаскаля на следующей неделе. Решение приняли до матча с «Динамо» (Иван Карпов)

«Спартак» уволит Гильермо Абаскаля в ближайшие дни.

По информации инсайдера Ивана Карпова, испанец покинет пост главного тренера « » на следующей неделе.

Утверждается, что руководство красно-белых решило уволить до сегодняшнего матча с « », в котором «Спартак» одержал победу (2:1). Инсайд Карпов опубликовал, когда «Спартак» уступал 0:1 после первого тайма.

На решение повлияло поражение от « » в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

По итогам 23 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.