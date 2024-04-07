Абаскаль о возможном увольнении: «Не переживайте. Сейчас приду домой, съем суши и лягу спать»
Гильермо Абаскаля не беспокоит информация о возможном увольнении.
– Такие постоянные сообщения о вашей скорой отставке сильно мешают вашей работе? Сказывается ли это на команде негативно?
– Не переживайте. Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать, – сказал главный тренер «Спартака» после победы над «Динамо».
«Спартак» уволит Абаскаля на следующей неделе. Решение приняли до матча с «Динамо» (Иван Карпов)
А перед сном буду с удовольствием думать, как славно я потрачу наконец-то полученную от Спартака компенсацию за разрыв контракта.