Абаскаль о возможном увольнении: «Не переживайте. Сейчас приду домой, съем суши и лягу спать»

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки ахахаха Питание Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаля не беспокоит информация о возможном увольнении.

– Такие постоянные сообщения о вашей скорой отставке сильно мешают вашей работе? Сказывается ли это на команде негативно?

– Не переживайте. Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать, – сказал главный тренер «Спартака» после победы над «Динамо».

«Спартак» уволит Абаскаля на следующей неделе. Решение приняли до матча с «Динамо» (Иван Карпов)

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23 комментария
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Ахах, хорош, троллит уже хейтеров и персонального Мостового 😂😂
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Сказал, бы почеканю мячик на сон грядущий, поем суши и засыпаю под Ошибку резидента)
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Мостовой: ну сразу видно не играл, если бы играл кушал бы не суши, а беленькую, я вот каждый вечер кушаю
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Теперь я спокоен - Абаскаль ляжет спать сытым.
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Ответ arsenal.ave
А винишко под суши?
И песни Асти!?
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А винишко под суши?
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Также захотелось
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тренер работает, команда играет...почему не увольняют семака за тот стыд что показывал зенит во втором тайме с Балтикой?
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Эхх Рыжий упустил возможность порвать пуканы - борщ!!!! Поесть борщ и лечь спать
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Ответ Celsius
"Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать" А перед сном буду с удовольствием думать, как славно я потрачу наконец-то полученную от Спартака компенсацию за разрыв контракта.
Переживаешь?
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Еслиб Мостовой подстригся, был бы намного симпатичнее. С этой причёской действительно похож на пьющего человека
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Мостовой : "Меньше говорите про суши. В наше время пили водку с шашлыком. Этот Испанец никогда не пил и не ел. Набрали каких-то......."
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"Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать"
А перед сном буду с удовольствием думать, как славно я потрачу наконец-то полученную от Спартака компенсацию за разрыв контракта.
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э, а где пацанско-стэтхемовские цитаты?!
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Абаскаль: "Сейчас приду домой.. Пойду в баню, сяду в горячую воду... Потом сидим за столом, мама готовит долма..."
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Нужно пару чеканок перед сном сделать
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Ответ arsenal.ave
А винишко под суши?
фартонуло не кисло можно и покрепче
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Ответ arsenal.ave
А винишко под суши?
Саке )
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Ответ arsenal.ave
А винишко под суши?
под суши типо пьют сакэ. кстати гадость редкостная)) что то у Спартаковских любовь к суши) Помню когда работал в ресторане японском в центре Москвы любили чехи спартаковские у нас собираться постоянно .) в конце 00-х это было)
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А Бог что на это скажет?))))
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Ответ mad butcher
Переживаешь?
За Абаскаля? Да, переживаю, как болельщик Зенита, еще продолжаю надеяться, что он будет тренировать Спартак пожизненно.
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