Абаскаль о возможном увольнении: «Не переживайте. Сейчас приду домой, съем суши и лягу спать»

Гильермо Абаскаля не беспокоит информация о возможном увольнении.

– Такие постоянные сообщения о вашей скорой отставке сильно мешают вашей работе? Сказывается ли это на команде негативно?

– Не переживайте. Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать, – сказал главный тренер «Спартака» после победы над «Динамо».

«Спартак» уволит Абаскаля на следующей неделе. Решение приняли до матча с «Динамо» (Иван Карпов)