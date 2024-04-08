Первый вице-спикер Госдумы Жуков: «Чем быстрее найдут замену Абаскалю, тем лучше. У «Спартака» неплохой состав» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Жуков Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков высказался за скорую отставку Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Сообщалось, что увольнение тренера произойдет на этой неделе.

«У «Спартака» неплохой состав, но такое впечатление, что нет взаимопонимания у игроков. 

Перспективы Абаскаля? Уже говорил, что надо было давно его убрать из клуба. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучше, потому что клуб сможет как следует подготовиться к следующему сезону. Чем быстрее найдут замену Абаскалю, тем лучше», — сказал первый вице-спикер Госдумы РФ, болельщик «Спартака».

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8 комментариев
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Пока из новых приобретений выделяется (но как!) Бабич. Просто топовый защитник для РПЛ, у Джикии просто нет шансов, если Бабич останется и продолжит в том же духе. А остальные игроки как будто только деградируют, не факт, что у другого тренера будет все сильно лучше, но с Абаскалем продолжать это точно тупик, на мой взгляд
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Да согласен, что Абаскаля нужно домой. Вопрос только, кто такой Жуков для Спартака?
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Рыжий 👨🏿‍🦰 демон вообще не тренер, настоящий шарлатан, гастролёр испанский
Мост, разлогинься
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