Первый вице-спикер Госдумы Жуков: «Чем быстрее найдут замену Абаскалю, тем лучше. У «Спартака» неплохой состав» 

Александр Жуков высказался за скорую отставку Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Сообщалось, что увольнение тренера произойдет на этой неделе.

«У «Спартака» неплохой состав, но такое впечатление, что нет взаимопонимания у игроков.

Перспективы Абаскаля? Уже говорил, что надо было давно его убрать из клуба. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучше, потому что клуб сможет как следует подготовиться к следующему сезону. Чем быстрее найдут замену Абаскалю, тем лучше», — сказал первый вице-спикер Госдумы РФ, болельщик « ».