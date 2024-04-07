Хави: «Барселона» – моя религия. Это вся моя жизнь, я ложусь спать и просыпаюсь, думая о ней»
Хави высказался о своей любви к «Барселоне».
«Для меня «Барса» – это вся моя жизнь, это то чувство, которое я испытываю. Я просыпаюсь и думаю о «Барсе», я ложусь спать и думаю о «Барсе».
Я не очень верующий, я думаю, что моя религия – «Барса», – сказал главный тренер каталонской команды в первом эпизоде документального сериала на платформе Barça One.
Сразу мысль: как Гиу и Форт?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!