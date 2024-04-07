Хави: «Барселона» – моя религия. Это вся моя жизнь, я ложусь спать и просыпаюсь, думая о ней»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави высказался о своей любви к «Барселоне».

«Для меня «Барса» – это вся моя жизнь, это то чувство, которое я испытываю. Я просыпаюсь и думаю о «Барсе», я ложусь спать и думаю о «Барсе».

Я не очень верующий, я думаю, что моя религия – «Барса», – сказал главный тренер каталонской команды в первом эпизоде документального сериала на платформе Barça One.

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42 комментария
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Утром мажу бутерброд
Сразу мысль: как Гиу и Форт?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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Хави: И только когда сплю с женой, в этот момент думаю о Реале!)
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По ходи Чави никуда не уходит по окончанию сезона
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Ответ Любезный Коссутий
Хави женат на Барсе ☝️
А Ригобер женат на Климове
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Ответ Александр Зубков
А снится что?
Не рокот космодрома)
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Хави: Барселона - моя прелесть!
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Его религия - это симуляции, давление на судей и измерение высоты травы. И социологический мадридизм впридачу.
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Ответ whereissuso
Будучи игроком Хави куда лучшее впечатление производил.
Тоже заметил, в бытность игроком крестился неистово по поводу и без, а тут так быстро поменять религию, ну такое дело... Вообще а слову, а так то каждый индивид сам знает в какую гавань.
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О Мостового религия абаскалианство.
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Давно видно, что сектант-фанатик 😂
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тренер не должен себя идентифицировать с командой, на мой взгляд, он должен быть отстраненным иначе оптика нарушится как у матери, которая посвятила себя детям...
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Ответ Кузя Гитарист
А Ригобер женат на Климове
Недавно годовщина у них была.
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Ответ Кузя Гитарист
А Ригобер женат на Климове
Дети их кто?
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Ответ Кузя Гитарист
А Ригобер женат на Климове
Скорее на Климаксе
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Ответ Имя-Мне Легион
Не рокот космодрома)
хорош 😁👍
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хави: И только когда сплю с женой, в этот момент думаю о Реале!)
Комментарий удален модератором
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
как знать) в зависимости от исхода матча)
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Поэтому Се Куеда
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Он остаётся
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Хоть и немного симпатизирую Барсе Шави, не могу сказать, что это здравый подход, отсутствие баланса в жизни и гиперконцентрация на работе приводят к тем эмоциональным перегрузам, от которых Шави срывается на судей и полсезона не мог донести свои идеи игрокам. Ему бы точно не помешал психолог
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Фууух, отлегло от сердца) Я уже думал, что Хави уйдет и Барса пригласит нормального тренера, переживал, что это будет Пеп (кажется его цикл в МС подходит к концу). Но хорошо, что Хави обычное трепло и в конце он останется, а сейчас подогревает это своими сообщениями.
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А я писал, как только он первый раз сказал об уходе в конце сезона, что это всё для того чтобы просто больше ныть и по итогу остаться, слишком предсказуемо
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Легенда
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еще бы новость. ясно что нет у тебя религии. иначе бы ты не возглавил радужнуюю команду
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Я верю этому парню ... Но! Вспоминается тост - ... чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. (
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Не позавидуешь его жене.
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А потом говорят, что не секта
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Весьма похвальный патриотизм. Если человек так настроен, дай бог, чтобы всё у него получилось.
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А снится что?
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