Хави: «Барселона» – моя религия. Это вся моя жизнь, я ложусь спать и просыпаюсь, думая о ней»

Хави высказался о своей любви к «Барселоне».

«Для меня «Барса» – это вся моя жизнь, это то чувство, которое я испытываю. Я просыпаюсь и думаю о «Барсе», я ложусь спать и думаю о «Барсе».

Я не очень верующий, я думаю, что моя религия – «Барса», – сказал главный тренер каталонской команды в первом эпизоде документального сериала на платформе Barça One.