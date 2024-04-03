Флик «безумно» хочет возглавить «Барселону». Он уже думает о тактических изменениях (Diario Sport)

Теги Барселона Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик хочет возглавить «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, бывший главный тренер «Баварии» «безумно» хочет получить работу в испанском клубе.

59-летний специалист в целом заинтересован в том, чтобы как можно скорее найти новую команду, причем топ-уровня. Также он настроен попробовать свои силы за пределами Германии. «Барселона» подходит ему.

При этом руководство «блауграны» хочет сперва посмотреть, как завершится сезон. Есть вероятность, что Хави останется на посту тренера.

Флик готов подождать. Отмечается, что он следит за играми каталонцев и уже думает, какие тактические изменения можно было бы внести.

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44 комментария
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Фрик "безумно" хочет возглавить Спартак. Он уже думает о тренерской лицензии.
+129
-5
+124
Будет ставить Флики-таку
+84
-1
+83
Ответ bombadil
Будет ставить Флики-таку
Ханси-флику
+48
-4
+44
Ответ bombadil
Будет ставить Флики-таку
Или тики флики
+35
-2
+33
Diario это жесть. Реально сидят там всем коллективом новости сочиняют
+23
0
+23
Кто ж эти новости составляет - Флик так и сказал видать журналисту/инсайдеру что" безумно", "до мурашек по коже", "до беспамятства" мечтает. Наверное еще сторис в инстаграме запостил с сердечками)
+17
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+16
- Любите ли вы детей, фрекен Бок?
- Ну как вам сказать?.. БЕЗУМНО!
(с)
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+9
Ответ данислам дадыбаев
Охо опитита у него огромное походу
Чего у него?
+10
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Все таки журналистом надо родиться - нести такую разнообразную пургу каждый день - надо иметь талант.
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Ответ mbauer
- Любите ли вы детей, фрекен Бок? - Ну как вам сказать?.. БЕЗУМНО! (с)
И голос Раневской в голове.
+4
0
+4
Ответ Jan Paskel
опитита это какое то блюдо из Перу или Боливии?
Ну каков юморист. Русский язык сложен для иностранцев, смысл вы поняли.
+4
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Я тоже. У меня тактика уже готова
+4
0
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Из иностранных тренеров Флик кажется самым оптимальным и реальным вариантом на данный момент
+3
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Ответ shvidi92
До слез ))))
За такие комменты и любим спортс)
+2
0
+2
Ответ Super Bock
Фрик "безумно" хочет возглавить Спартак. Он уже думает о тренерской лицензии.
До слез ))))
+5
-3
+2
Ответ Алексей Ненахов
Чего у него?
опитита, чтот не понятно?)
+2
0
+2
Безумно, можно быть первым. Безумно, можно и в барсу..
Попасть туда и окунуться в даль.
+1
0
+1
Флик безумно может быть первым
+1
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Ответ Super Bock
Фрик "безумно" хочет возглавить Спартак. Он уже думает о тренерской лицензии.
"Безумно" надо было без кавычек, но в самом прямом смысле)
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Ответ Алексей Ненахов
Чего у него?
ОНО....Не завидуйте...
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А если с умом хотел бы, то?
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Ответ Bunyod Turgunov
Надеюсь год подождут и пригласят Клоппа. Барса и так находится в жопе а Клопп профи работать с кризисными клубами
Так любит что не уверен что в футбол вернется. Мне кажется если и вернется то в сборную.
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Ответ Александр Рабонов
Слишком много гонора для клуба который на грани банкротства)
Опа финансовый директор Барселоны нас посетил
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Ответ UnforgivenX2
слишком много гонора для перца, который понятия не имеет о ситуации в Барсе, а сам тыщу баксов в мес не получает даже :)
А как зарплата этого человека влияет на тот факт, что Барселона это клуб-бич?
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Ответ alexmixer9
Я думаю унижения в виде 8-2 вполне достаточно, тут интреснее что Флик забыл в команде которую не так давно так унижал...
обратно унижать хочет
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Ответ Adanilove1991
Комментарий скрыт
Я думаю унижения в виде 8-2 вполне достаточно, тут интреснее что Флик забыл в команде которую не так давно так унижал...
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Прям безумно хочет
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Как бы он не хотел, но в мае Мостовой уже получит лицензию.
Совпадение? Не думаю…
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после 8-2 будет жениться.
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Das рычаг
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