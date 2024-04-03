Флик «безумно» хочет возглавить «Барселону». Он уже думает о тактических изменениях (Diario Sport)

Ханс-Дитер Флик хочет возглавить «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, бывший главный тренер «Баварии» «безумно» хочет получить работу в испанском клубе.

59-летний специалист в целом заинтересован в том, чтобы как можно скорее найти новую команду, причем топ-уровня. Также он настроен попробовать свои силы за пределами Германии. « » подходит ему.

При этом руководство «блауграны» хочет сперва посмотреть, как завершится сезон. Есть вероятность, что останется на посту тренера.

готов подождать. Отмечается, что он следит за играми каталонцев и уже думает, какие тактические изменения можно было бы внести.