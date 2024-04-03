Флик «безумно» хочет возглавить «Барселону». Он уже думает о тактических изменениях (Diario Sport)
Ханс-Дитер Флик хочет возглавить «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, бывший главный тренер «Баварии» «безумно» хочет получить работу в испанском клубе.
59-летний специалист в целом заинтересован в том, чтобы как можно скорее найти новую команду, причем топ-уровня. Также он настроен попробовать свои силы за пределами Германии. «Барселона» подходит ему.
При этом руководство «блауграны» хочет сперва посмотреть, как завершится сезон. Есть вероятность, что Хави останется на посту тренера.
Флик готов подождать. Отмечается, что он следит за играми каталонцев и уже думает, какие тактические изменения можно было бы внести.
- Ну как вам сказать?.. БЕЗУМНО!
(с)
Попасть туда и окунуться в даль.
Совпадение? Не думаю…