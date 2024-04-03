Часть игроков «Барселоны» уверена, что Хави останется. Футболисты видят, что тренер приободрился в последнее время (Relevo)

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

В «Барселоне» зарождается вера в то, что Хави останется на своем посту.

Как сообщает Relevo, часть футболистов считает, что 44-летний специалист, ранее объявивший об уходе по окончании сезона, передумает.

Игроки видят, что настроение главного тренера в последнее время изменилось. Он приободрился, чувствует себя более раскрепощенно и не ощущает такого давления, как прежде. Подкрепляется это успехами команды на поле – «блауграна» не проигрывает с конца января.

Руководство «Барселоны» тоже рассчитывает переубедить Хави.

Ранее сообщалось, что у каталонцев возникли проблемы с поиском преемника нынешнего тренера.

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14 комментариев
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Так молодой мужик, может просто новую бабу нашёл ?
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Было бы интересно если бы Хави остался в Барселоне.
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Ответ Boy Lokkaew
Хави должен остаться, после нового года нащупал стратегию Барселоны. Лично по мне ,я уверен в нем.
Просто вернулся Марк-Андре Тер Стеген
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Хави должен остаться, после нового года нащупал стратегию Барселоны. Лично по мне ,я уверен в нем.
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Ответ News13
Просто вернулся Марк-Андре Тер Стеген
Просто ничего не бывает
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Тут сейчас 3 игры будет, норм проверка, и думаю даже если проиграем, но с более менее игрой то можно подумать. Вроде потихоньку стали с лазарета возвращаться люди. Вообщем поживем увидим. Главное шапкозакидательное настроение пока не включать.
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Можно просто сказать что уйдёшь после следующего сезона 🤷‍♂️
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Человек не справляется с давлением топ-клуба, тем более родной командой. Пусть отдыхает и идет в команду попроще. Тренер он неплохой, но без твердой ментальности и стрессоустойчивости на топ-уровне никуда
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Ответ News13
Просто вернулся Марк-Андре Тер Стеген
С ним так же пропускали в начале сезона. Даже когда был Гави в строю. Тут скорее сказалось появление опорника. как Кристенсен стал играть в опорке, результаты улучшились.
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