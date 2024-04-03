Часть игроков «Барселоны» уверена, что Хави останется. Футболисты видят, что тренер приободрился в последнее время (Relevo)
В «Барселоне» зарождается вера в то, что Хави останется на своем посту.
Как сообщает Relevo, часть футболистов считает, что 44-летний специалист, ранее объявивший об уходе по окончании сезона, передумает.
Игроки видят, что настроение главного тренера в последнее время изменилось. Он приободрился, чувствует себя более раскрепощенно и не ощущает такого давления, как прежде. Подкрепляется это успехами команды на поле – «блауграна» не проигрывает с конца января.
Руководство «Барселоны» тоже рассчитывает переубедить Хави.
Ранее сообщалось, что у каталонцев возникли проблемы с поиском преемника нынешнего тренера.