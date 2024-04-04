Игрокам «Барсы» подарили макбуки за победу над «Атлетико» в декабре. Хави и штаб остались без подарков
Игроки «Барселоны» получили макбуки, обещанные за победу над «Атлетико».
В случае победы в первом матче с «Атлетико», прошедшем 3 декабря, команде были обещаны специальные подарки – компьютеры Apple MacBook.
Победу в том матче (1:0) удалось одержать благодаря голу Жоау Феликса.
С тех пор команды успели встретиться в Ла Лиге снова. Второй матч, прошедший 17 марта, вновь завершился победой «Барселоны» (3:0).
Вчера футболисты получили ноутбуки, однако Хави и его сотрудники остались без подарков. Отмечается, что подобное решение оставило неприятный осадок у многих членов тренерского штаба.
Но пока только Air, до Pro нужно прибавлять:)
2. Представь, что за хорошо проделанную работу начальник подарит всем сотрудникам, кроме тебя шоколадки. Ты же не из-за стоимости шоколадки расстроишься, а из-за того, что твой вклад не посчитали важным, а может и сказать что-то этим хотели.
Что сделает каталонец, если найдёт на улице пластырь?
— Он специально порежется, чтобы его использовать.
Зачем дарить макбуки уходящему штабу?)))