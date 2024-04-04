Игрокам «Барсы» подарили макбуки за победу над «Атлетико» в декабре. Хави и штаб остались без подарков

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Игроки «Барселоны» получили макбуки, обещанные за победу над «Атлетико».

В случае победы в первом матче с «Атлетико», прошедшем 3 декабря, команде были обещаны специальные подарки – компьютеры Apple MacBook.

Победу в том матче (1:0) удалось одержать благодаря голу Жоау Феликса.

С тех пор команды успели встретиться в Ла Лиге снова. Второй матч, прошедший 17 марта, вновь завершился победой «Барселоны» (3:0).

Вчера футболисты получили ноутбуки, однако Хави и его сотрудники остались без подарков. Отмечается, что подобное решение оставило неприятный осадок у многих членов тренерского штаба.

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46 комментариев
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Люди с контрактами на миллионы евро не могут позволить себе Макбуки?.. )
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-6
+148
Очевидно Перес выкупил все остальные, чтобы Хави не хватило. Надо пожаловаться в ближайшем интервью
+113
-33
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Люди с контрактами на миллионы евро не могут позволить себе Макбуки?.. )
Шара-она и у миллионеров шара..)
+60
0
+60
Хави всю карьеру на МакБук копил, тут подарки обещали, но не дали...Позор, конечно
+46
-7
+39
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Какой чудесный образец газлайтинга! Вы приняты на работу в самое независимое клубное тв реал мадрида🥳
Газлаитинг? 🤣🤣🤣 Вы в курсе значения слова? Кого газлаитят? Хави? Он жертва? Ну ну
+50
-11
+39
Сомнительный способ удержать Хави в команде)
+32
-2
+30
Ответ kaka10
Очевидно Перес выкупил все остальные, чтобы Хави не хватило. Надо пожаловаться в ближайшем интервью
Какой чудесный образец газлайтинга! Вы приняты на работу в самое независимое клубное тв реал мадрида🥳
+52
-38
+14
Так вот почему Хави чуть позже объявил, что уйдёт.
+14
0
+14
Ответ Aleksey Yashin
Сомнительный способ удержать Хави в команде)
на рабочем столе установлена фото месси!
+9
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Вот это мотивация…)
Но пока только Air, до Pro нужно прибавлять:)
+7
-2
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Ответ Can
на рабочем столе установлена фото месси!
А должна была быть Иньесты, вот из-за такого отношения он уходит!
+6
-1
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Кому макбук,а кому в макдак
+6
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Отличный подарок для миллионеров ))
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0
+5
Ответ Аврал
Шара-она и у миллионеров шара..)
На халяву и уксус сладкий©️😎
+6
-1
+5
Хотя бы подписочку на спотифай подарили тренерскому штабу... Некрасиво
+8
-4
+4
Ответ kisliy33
стоимость макбука = уловные 1-2К евро... тренер Барселоны в неприятном осадке из-за того, что ему не подарили 1К евро? хм... звучит совершенно правдоподобно! P.S. источник - мундо депортиво. яснопонятно.
1. Тренерский штаб получает в разы меньше игроков, для них стоимость как раз может быть важна, в отличии от футболистов.

2. Представь, что за хорошо проделанную работу начальник подарит всем сотрудникам, кроме тебя шоколадки. Ты же не из-за стоимости шоколадки расстроишься, а из-за того, что твой вклад не посчитали важным, а может и сказать что-то этим хотели.
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для чего они им ?)) а так, наверно у каждого они есть )))
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Болельщикам подарили бы лучше,сколько здоровья потрачено за последние годы..
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Кроме шуток, зачем футболистам ноутбуки в принципе?
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Ответ Алекс Рава
Я ЖДУ ВАШИХ ШУТОК!!!
у тебя макбук есть?
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Люди с контрактами на миллионы евро не могут позволить себе Макбуки?.. )
Это не так работает.Работаю торговым представителем одной компании по производству электроники,посещаю магазины вроде М Видео,ДНС и в том роде .Так вот , периодически дарю персоналу презенты ,ручки ,термосы ,сумки и прочий фирменный мерч, конечно они сами себе могут купить термосы и сумки,но эти подарки ребятам всегда поднимают настроение,дело же не в цене ,главное внимание,сам факт презента . Даже мы с вами, будем рады если кто то просто угостит нас чашечкой кофе или купит нам пиццу )
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На макбуки для тренерского штаба не хватило денег.
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Ответ Григоренко Виталий
Это как обычному человеку подарить ручку за доллар. Невероятная радость
Вы не понимаете просто размера каталонской меркантильности и жадности, там все нации отдыхают. Поверьте этот каталонский тренерский штаб это будет вспоминать это всё очень долго
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Типичное каталонство, как в анекдоте:

Что сделает каталонец, если найдёт на улице пластырь?
— Он специально порежется, чтобы его использовать.

Зачем дарить макбуки уходящему штабу?)))
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Это как обычному человеку подарить ручку за доллар. Невероятная радость
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шапито
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На кой им макбуки? Тут даже не с точки зрения того, что они миллионеры, а в приципе, что за подарок такой? При таких обстоятельствах обычно дарят что-то символическое, часы например, с гравировкой. Эх не знают боссы Барсы что такое видеодвойка, подарили бы их))
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Если пройдете Псж, то всем подарю Тюменские наушники Сиджиподс😄
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Обычно там премиальные на 30-50 макбуков
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Сначала, когда прочитал заголовок, подумал что "макбуки" это какой-то каталонский народный инструмент
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