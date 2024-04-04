Игрокам «Барсы» подарили макбуки за победу над «Атлетико» в декабре. Хави и штаб остались без подарков

Игроки «Барселоны» получили макбуки, обещанные за победу над «Атлетико».

В случае победы в первом матче с « », прошедшем 3 декабря, команде были обещаны специальные подарки – компьютеры Apple MacBook.

Победу в том матче (1:0) удалось одержать благодаря голу .

С тех пор команды успели встретиться в Ла Лиге снова. Второй матч, прошедший 17 марта, вновь завершился победой «Барселоны» (3:0).

Вчера футболисты получили ноутбуки, однако и его сотрудники остались без подарков. Отмечается, что подобное решение оставило неприятный осадок у многих членов тренерского штаба.