В «Барселоне» убеждены, что не имеют права ошибиться в выборе следующего тренера. Вариант с Хави считают наименее рискованным и других подходящих кандидатов не видят

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

У «Барселоны» возникли проблемы с поиском нового тренера.

Источники The Athletic в клубе заявили, что отсутствие подходящих кандидатов – главная причина того, что прогресс в этой работе минимален.

Каталонцы хотели бы назначить специалиста, сила которого заключается в том, чтобы выжимать максимум из каждого футболиста. Однако оптимальной кандидатуры пока не обнаружено. Ни один из изученных тренеров не был единогласно поддержан в руководстве.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда не имеет права промахнуться», – сказал источник The Athletic.

Многие в клубе считают, что сохранить Хави – более безопасный вариант, несмотря на то, что испанца есть свои недостатки.

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30 комментариев
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Ответ PiyPiyPiy
там Абаскаль скоро освободится
Бавария его не упустит )
+9
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+9
там Абаскаль скоро освободится
+9
-2
+7
Ответ kaka10
Правильно понимаю, это признание ошибки с выбором Хави
Вернул титул чемпиона Испании Барсе
Вернул Барсу в плоф ЛЧ
Раскрыл кучу молодняка
Только дилетант будет считать назначение Хави ошибкой
+4
0
+4
Через пол часа напишут , что Флик уже почти подписал договор , завтра что Хави остаётся и так до конца сезона .
+3
-2
+1
Если Хави останется - в следующем сезоне его додавят до уровня плинтуса.
+1
0
+1
Хави мув в стиле Ивана Грозного совершил
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Ответ PiyPiyPiy
там Абаскаль скоро освободится
Тогда уж Мостовой. Царь вернётся, чтобы править.
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Хави посадить на цепь, никуда не уйдет
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Новости из 2021-го великолепны
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Если Барселона не имеет права ошибаться, то и надо брать тренера который никогда не ошибался, а еще и чеканить бесконечно умеет.
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Я выбираю его
И я в этом не виновата
Ведь я не вижу других кандидатов
Не вижу других кандидатов
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Ответ Конь Пальто
Хави посадить на цепь, никуда не уйдет
И кормить пореже, голодные лучше работают.
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Ответ Влад Аронофски
я как фанат Реала надеюсь, что он останется. Топ усиление для Реала 🤣 рычаги + хави
Думаю, что если Хави уйдёт, Вам, как болельщику Реала, будет в будущем намного лучше, чем если бы он остался))
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Ответ Vlad Zhadejko
Думаю, что если Хави уйдёт, Вам, как болельщику Реала, будет в будущем намного лучше, чем если бы он остался))
мне приятнее читать лицемерие болельщиков барсы и их переобувания. На барсу мне всё равно, есть уважение, но с глоров угорать прикольнее
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