В «Барселоне» убеждены, что не имеют права ошибиться в выборе следующего тренера. Вариант с Хави считают наименее рискованным и других подходящих кандидатов не видят
У «Барселоны» возникли проблемы с поиском нового тренера.
Источники The Athletic в клубе заявили, что отсутствие подходящих кандидатов – главная причина того, что прогресс в этой работе минимален.
Каталонцы хотели бы назначить специалиста, сила которого заключается в том, чтобы выжимать максимум из каждого футболиста. Однако оптимальной кандидатуры пока не обнаружено. Ни один из изученных тренеров не был единогласно поддержан в руководстве.
«Мы сейчас находимся в ситуации, когда не имеет права промахнуться», – сказал источник The Athletic.
Многие в клубе считают, что сохранить Хави – более безопасный вариант, несмотря на то, что испанца есть свои недостатки.
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Только дилетант будет считать назначение Хави ошибкой
И я в этом не виновата
Ведь я не вижу других кандидатов
Не вижу других кандидатов