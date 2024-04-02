В «Барселоне» убеждены, что не имеют права ошибиться в выборе следующего тренера. Вариант с Хави считают наименее рискованным и других подходящих кандидатов не видят

У «Барселоны» возникли проблемы с поиском нового тренера.

Источники The Athletic в клубе заявили, что отсутствие подходящих кандидатов – главная причина того, что прогресс в этой работе минимален.

Каталонцы хотели бы назначить специалиста, сила которого заключается в том, чтобы выжимать максимум из каждого футболиста. Однако оптимальной кандидатуры пока не обнаружено. Ни один из изученных тренеров не был единогласно поддержан в руководстве.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда не имеет права промахнуться», – сказал источник The Athletic.

Многие в клубе считают, что сохранить – более безопасный вариант, несмотря на то, что испанца есть свои недостатки.