Хави стал послом фонда «Барселоны»: «Футбол – потрясающий инструмент для перемен. Думаю, клуб находится на правильном пути, имея возможность изменить жизнь многих людей»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Йохан Кройфф Благотворительность Футбол

Хави Эрнандес назначен послом фонда «Барселоны».

Об этом было объявлено сегодня на презентации в присутствии президента клуба Жоана Лапорты, генерального директора фонда Марты Сегу, совета меценатов фонда, совета директоров и управляющего комитета клуба, а также капитанов и персонала основной команды.

«Это звание является признанием человечности и заботы тренера, который проработал в клубе 29 лет, вырос в Ла Масии, играл за команду, а затем вернулся в качестве тренера основной команды.

Хави всегда был готов поддерживать различные гуманитарные и благотворительные начинания, включая участие в многочисленных акциях и программах фонда.

Сине-гранатовый во всех отношениях, с сегодняшнего дня Хави еще теснее связан с фондом, который во многом отражает сердце и душу клуба с его многолетними усилиями по продвижению ценностей, которые нам дороже всего, а именно скромность, труд, амбиции, уважение и командная работа. Лучшего представителя этих ценностей невозможно представить», – говорится в сообщении на сайте клуба.

«Это большая честь. Мы находимся в привилегированном положении, позволяющем помогать людям, которые больше всего в этом нуждаются. И мы должны это делать. Как сказал Йохан Кройфф, если у вас есть шанс помочь кому-то, вы должны это сделать. Мне нравится помогать людям. Футбол – потрясающий инструмент для перемен, и я думаю, что клуб находится на правильном пути, имея возможность изменить жизнь многих людей. Это наше богатство и наша привилегия», – сказал Хави на мероприятии.

«Барса» убеждает Хави остаться. Тренера надеются переубедить, рассчитывая на его «бесспорный барселонизм» (Marca)

 

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