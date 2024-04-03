Хави стал послом фонда «Барселоны»: «Футбол – потрясающий инструмент для перемен. Думаю, клуб находится на правильном пути, имея возможность изменить жизнь многих людей»

Хави Эрнандес назначен послом фонда «Барселоны».

Об этом было объявлено сегодня на презентации в присутствии президента клуба , генерального директора фонда Марты Сегу, совета меценатов фонда, совета директоров и управляющего комитета клуба, а также капитанов и персонала основной команды.

«Это звание является признанием человечности и заботы тренера, который проработал в клубе 29 лет, вырос в Ла Масии, играл за команду, а затем вернулся в качестве тренера основной команды.

Хави всегда был готов поддерживать различные гуманитарные и благотворительные начинания, включая участие в многочисленных акциях и программах фонда.

Сине-гранатовый во всех отношениях, с сегодняшнего дня Хави еще теснее связан с фондом, который во многом отражает сердце и душу клуба с его многолетними усилиями по продвижению ценностей, которые нам дороже всего, а именно скромность, труд, амбиции, уважение и командная работа. Лучшего представителя этих ценностей невозможно представить», – говорится в сообщении на сайте клуба.

«Это большая честь. Мы находимся в привилегированном положении, позволяющем помогать людям, которые больше всего в этом нуждаются. И мы должны это делать. Как сказал Йохан Кройфф, если у вас есть шанс помочь кому-то, вы должны это сделать. Мне нравится помогать людям. Футбол – потрясающий инструмент для перемен, и я думаю, что клуб находится на правильном пути, имея возможность изменить жизнь многих людей. Это наше богатство и наша привилегия», – сказал Хави на мероприятии.

«Барса» убеждает Хави остаться. Тренера надеются переубедить, рассчитывая на его «бесспорный барселонизм» (Marca)