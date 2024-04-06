Нино о паспорте РФ: «Я был бы счастлив, если бы мне его предложили. Это значило бы, что другая страна приняла меня к себе»

Теги Зенит премьер-лига Россия лимит на легионеров натурализация Клаудиньо Нино Мота Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Зенита» Нино допустил получение российского гражданства в будущем.

– После матча с «Динамо» ты сказал, что думаешь о получении российского паспорта. Узнавал, как скоро это может произойти?

– Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да».

Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет.

Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он все равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.

– Ты верно заметил, что легионером в РПЛ ты все равно останешься и за сборную России сыграть не сможешь. Зачем же тогда тебе паспорт?

– Для этих вещей он мне и не нужен. Для меня это стало бы, скорее, признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого, – сказал 26-летний бразилец Нино.

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11 комментариев
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Промес был бы самым счастливым человеком на планете, при наличии паспорта РФ😀
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Знаете, зашел, хотел что написать про а-ля конверты, но глянул вью - дельный парень, надо сказать. Оставил очень приятное впечатление. Если всё это правда- успехов ему ☝️
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Ответ </c/>
какой же стыд печатают и не стесняются...а ведь на самом деле ему дадут паспорт если захотят...
Уж лучше ему с его знаниям наших классиков чем тем кто сейчас сидит в клетке и по русски не разговаривает
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Да при въезде уже всем зенитовским папуасам паспорта сразу выдавайте чего уже мелочиться то
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Ответ Не уверен!!
Чтобы это изменило?
Он бы получил лет 10, но условно.
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