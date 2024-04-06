Защитник «Зенита» Нино: «Я провел исследование: какие книги нужно прочесть, чтобы открыть русскую литературу. Толстой и Достоевский – гении»

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Защитник «Зенита» Нино Мота рассказал о знакомстве с русской литературой.

В интервью Sports Нино рассказал о десяти любимых книгах и включил в их число четыре произведения русских писателей – «Много ли человеку земли нужно» Льва Толстого, «Белые ночи» Федора Достоевского, «Мертвые души» Николая Гоголя и «Обломов» Ивана Гончарова. В частности, бразилец объяснил, почему в списке оказались «Мертвые души».

«Этот роман попал в список, потому что я провел, на мой взгляд, основательное исследование: выяснял, какие книги обязательно нужно прочесть, чтобы открыть русскую литературу. Прочитал довольно много разной сопроводительной информации, постоянно натыкался на «Мертвые души», поэтому этот роман здесь.

Было очень интересно, потому что ситуации, описанные в книге, максимально отличаются от привычной повседневности. «Мертвые души» довольно широко рассказывают об отдельном этапе в истории России. Было очень интересно читать, знакомиться, открывать для себя очень много нового. Не могу сказать, что я прямо во всем разобрался, но прочесть было очень интересно», – сказал Нино.

Также бразилец не смог выбрать между Львом Толстым и Федором Достоевским.

«Выбор между Толстым и Достоевским – тяжелейший. Не смогу ответить однозначно. Мне кажется, это, во-первых, два очень разных писателя, а, во-вторых, два гения. У каждого из них есть особенности, гениальные находки и мысли. Поэтому голосую за ничью. Для меня Толстой и Достоевский равны», – сказал Нино.

Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам – в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров

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51 комментарий
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Многим иноземцам стоит брать пример с этого человека
Особенно убого на его фоне выглядит россиянин фернандес
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Наш Жирков тоже учил бразильский одно время
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Нино, конечно, приятно удивил!
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Ответ Dmitry Stepanov
Как выглядит это исследование: Ввел в поисковике ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
Судя по тому, что выдаёт гугл на "ESCRITORES RUSSOS FAMOSOS" Нино должен был рассказывать про "Архипелаг ГУЛАГ" и "Голубое сало", но к счастью его лихая миновала
+8
-3
+5
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Чтобы понять что сейчас происходит в стране достаточно прочитать собачье сердце всего ничего 100 страниц. Швондеры победили, а Полиграф Полиграфычи рукоплещют, профессор Преображенский и доктор Борменталь уехали зарубеж. Автор к сожалению мёртв, но может это и хорошо что он не видет сегодняшних реалий.
И Боже вас сохрани! Не читайте до обеда ВВС. 😊
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Ответ svetqa
"День опричника" Сорокина пусть почитает
О, оппозиционеры подтянулись, а я уж начал было переживать - ветка о русских классиках и без вас
+6
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+4
Ответ оле - топ юрген - клоп
Многим иноземцам стоит брать пример с этого человека Особенно убого на его фоне выглядит россиянин фернандес
Многим россиянам тоже стоит брать пример)
+4
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+3
Ответ svetqa
"День опричника" Сорокина пусть почитает
Толстой и Достоевский, в главных своих работ, универсальны.
"День опричника" слишком местечковая история, прелесть которой не выкупят даже многие наши соотечественники.
+4
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+2
Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
Для меня открытием стал Чехов - симбиоз Достоевского и Гоголя в одном флаконе.
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+2
Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
Кинг - хорош👍🏻 Еще нравятся: Терри Гудкайт, Глен Кук и Роджер Желязны)
+2
0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
Аберкромби
+2
0
+2
Ответ AlistarOvereem
Мне очень Достоевский нравится. Мне кажется «Братья Карамазовы» обязательно к прочтению любому, кто хочет ознакомится с русской литературой)
Не зря в зарубежных престижных институтах по его книгам проходят психологию человека , настолько тонко и детально он ее расписывал
+1
0
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Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
Мне очень нравится Ремарк
+1
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Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
Бредбери
+2
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Ответ killmonger
А у меня Ирвин Шоу. Хотя одного вот так взять и выделить тяжело)
Скачаю на пробу Ночной портье. Спасибо! Наверное, что то я читал.
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Ответ Рашпель793
Толкин, Ремарк - форева. Из современных наших Водолазкин и Прилепин очень хороши.
У Водолазкина прекрасно всё!
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Ответ Архитектор Мендисабаль
У Водолазкина прекрасно всё!
"Совсем другое время" начинал, вот она как-то не зашла и в итоге отложил на потом. "Лавр" - шедевр. Редко книги вызывают настолько сильные эмоции как эта.
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Ответ svetqa
"День опричника" Сорокина пусть почитает
Выписал Сорокина лет 20 назад . Блевать захотелось. По моему Лёд начал читать.. Потом все его книги положил в подъезде на подоконник. Просто потому, что не могу книгу выкинуть в мусорник.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
А в Питере много образованных? Или в Москве? Как правило быдляк в основной массе с закосом под интеллигенцию и культуру. В этом плане даже в Пыть-Яхе люди более начитанные, душевные, воспитанные и порядочные.
До мобил, в Москве, практически все люди читали в поездах метро.
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Ответ Vitto
Иноагент, не меньше...
Пофиг. Жаль, что Кингу уже 76 лет.
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Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
Иноагент, не меньше...
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Ответ Рашпель793
"Совсем другое время" начинал, вот она как-то не зашла и в итоге отложил на потом. "Лавр" - шедевр. Редко книги вызывают настолько сильные эмоции как эта.
"Оправдание острова", "Похищение Европы", "Соловьёв и Ларионов", "Авиатор", "Брисбен", "Идти бестрепетно", "Чагин", - да всё шедеврально!
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Ответ Гоша Петров
тоже люблю Кинга
Конга?
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Ответ Alex
Бредбери
По рекомендациям пользователей часто смотрю фильмы. Книги ещё не выбирал. Хотя... Недавно прочитал Холли Стивена Кинга. А 451 градус по Фаренгейту Бредбери была в продаже в СССР. Я купил ещё мальчишкой
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Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
Ремарк, Сартр, Фаулз, Эко..
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-2
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Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
Толкин, Ремарк - форева.
Из современных наших Водолазкин и Прилепин очень хороши.
+3
-3
0
Ответ Чебурашка от Гены
А по чесноку, интересно, у кого какой самый любимый писатель? Их может быть несколько, но один. У меня Стивен Кинг. 😊
А у меня Ирвин Шоу. Хотя одного вот так взять и выделить тяжело)
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А, Маркеса, Кортасара....в лом...
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Много тут лицемеров. Толстой очень скучный писатель. Только " Анна Каренина" хороший роман про жизнь. Достоевкий тоже писатель не для средних умов. Он всю жизнь нес груз личных проблем. Почти казнь,каторга,материальные проблемы,борьба с издателями за каждую копейку. Повезло с женой, Сниткиной,которая решала его жизненные вопросы. Платили им построчно,поэтому романы несмотря на интересный сюжет длинные и скучные. Чехов, Бунин,Куприн писали короче и ярче. Также скучны американские классики типа Селлинджера. Вообще классическая литература для современного человека с ТикТоковым мышлением - только дайджесты из классиков подходят,для того чтобы образованным прикидываться. Что в Питере понаехавшие и делают. Вот.
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Многие русскоязычные этого не читали.
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