Защитник «Зенита» Нино: «Я провел исследование: какие книги нужно прочесть, чтобы открыть русскую литературу. Толстой и Достоевский – гении»

Защитник «Зенита» Нино Мота рассказал о знакомстве с русской литературой.

В интервью Sports Нино рассказал о десяти любимых книгах и включил в их число четыре произведения русских писателей – «Много ли человеку земли нужно» Льва Толстого, «Белые ночи» Федора Достоевского, «Мертвые души» Николая Гоголя и «Обломов» Ивана Гончарова. В частности, бразилец объяснил, почему в списке оказались «Мертвые души».

«Этот роман попал в список, потому что я провел, на мой взгляд, основательное исследование: выяснял, какие книги обязательно нужно прочесть, чтобы открыть русскую литературу. Прочитал довольно много разной сопроводительной информации, постоянно натыкался на «Мертвые души», поэтому этот роман здесь.

Было очень интересно, потому что ситуации, описанные в книге, максимально отличаются от привычной повседневности. «Мертвые души» довольно широко рассказывают об отдельном этапе в истории России. Было очень интересно читать, знакомиться, открывать для себя очень много нового. Не могу сказать, что я прямо во всем разобрался, но прочесть было очень интересно», – сказал Нино.

Также бразилец не смог выбрать между Львом Толстым и Федором Достоевским.

«Выбор между Толстым и Достоевским – тяжелейший. Не смогу ответить однозначно. Мне кажется, это, во-первых, два очень разных писателя, а, во-вторых, два гения. У каждого из них есть особенности, гениальные находки и мысли. Поэтому голосую за ничью. Для меня Толстой и Достоевский равны», – сказал Нино.

Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам – в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров