Нино: «Зенит» в Бразилии точно боролся бы за золото, фантастический клуб»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Нино Мота Спорт-Экспресс Футбол

Нино считает, что в Бразилии «Зенит» боролся бы за чемпионство.

– Уже успел оценить уровень лиги? На твой взгляд, за какое место в бразильской серии А боролся бы «Зенит»?

– Думаю, тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России – скоростной и богат единоборствами. А в Бразилии, думаю, темп медленнее из-за климата. У нас очень жарко, и это осложняет игру.

В российской лиге приблизительно равный уровень команд, каждая старается проявить себя и навязать борьбу.

А «Зенит» – фантастический клуб, который точно боролся бы в Бразилии за золото, – сказал 26-летний бразильский защитник «Зенита» Нино.

Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам – в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров

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