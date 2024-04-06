Нино: «Зенит» очень уважаем во всем мире. Люди говорили мне о величии клуба, когда я обращался за информацией»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нино Мота Спорт-Экспресс Футбол

Бразильский защитник Нино рассказал, что «Зенит» уважают во всем мире.

– Для тебя «Зенит» – это трамплин в топ-5 лиг Европы? У тебя есть мечта сыграть в гранде, или ты не рвешься туда?

– «Зенит» – очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии клуба. Поэтому я знаю, что «Зенит» благодаря своему статусу, размеру, потенциалу и значимости способен стать той самой ступенькой.

Это не то, о чем я думаю все время, ведь я только что приехал сюда. Я очень рад и доволен тем, что мне уже довелось и еще доведется испытать в Петербурге.

Рассчитываю сперва осуществить свои мечты здесь, а уж по поводу будущего – о нем никто никогда и ничего не знает, – сказал 26-летний Нино.

Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам – в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Slavnov
воо по ушам ездит, максимум, что про зенит знают в мире, что это присоска газпрома
Спартак знают как фарм Зенита 😉
+20
-11
+9
Во всем мире говорят о щедрости газпрома
+15
-9
+6
Про величие в другой клуб.Зенит же многолетний лидер нашего футбола,больше всех наших клубов за всю историю принесший очков в таблицу коэфф.УЕФА,выигравший 2 ЕК.
+29
-26
+3
О всемирном величии, конечно, смешно. Мне кажется, каждому бразильцу приезжающему в Зенит, выдают методичку о величии. Он должен её вызубрить и непременно озвучить. Другого объяснения этому славословию я не нахожу. Да, Зенит лучший клуб России последнего пятилетия. Только дурак может это оспаривать. Но "величие" Зенита в еврокубках в этой же пятилетке, мы тоже видели, не слепые.
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
Спартак знают как фарм Зенита 😉
Разбуди любого на планете, все говорят лишь о Зените да Спартаке. Барселону с Реалом с трудом и вспомнят-то ))
+5
-4
+1
Ответ Зелёный гопник
Спартак знают как фарм Зенита 😉
Причем самый бессовестный фарм. Нормальные фармы сливают с разницей 1-2 мяча, эти же по пять, а то и по семь пропускают, чтоб никто не сомневался...:))
+6
-5
+1
Ответ Сергей Вераксо
Комментарий удален модератором
самое страшное, что этот то школу видимо давно закончил xD
+1
0
+1
Таким легионерам, как Нино - отдельный респект. Быстро изучает язык и русскую литературу
+10
-10
0
воо по ушам ездит, максимум, что про зенит знают в мире, что это присоска газпрома
+11
-11
0
Комментарий удален модератором
Где-то, из-под лавочки шестого места слышен еле-еле доносящийся очень тоненький и тихий голосок: «Это не правда, великие сейчас временно не шестом месте.»
+1
-1
0
Ответ инок
Таким легионерам, как Нино - отдельный респект. Быстро изучает язык и русскую литературу
Ты чего то заигрался.. хватит позорится..
0
0
0
Ответ ss_podonok
вяличие клуба ≠ газпромовские нефтедоллары
Комментарий удален модератором
Ответ Magic13
2 еврокубка, которые Спартак может лишь во сне пощупать. А ещё Зенит - команда, принёсшая наибольшее кол-во очков в копилку страны, за всю историю. Ещё пукнешь что-нибудь?
ну ты чего, они трехкратные полуобладатели трех еврокубков + в 1998 году в групповом раунде обыграли Реал, что по сравнению с этим 2 каких то еврокубка)))
+1
-1
0
Ответ Макс Голубцов
А эти «люди со всего мира» с нами в одной комнате?
Здесь все) Никита.. Стас..Турбо.. и Дюша Метёлкин)
+1
-1
0
Ответ Мукунку хороший
зенит ненавидим всеми
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий