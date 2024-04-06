Нино: «Зенит» очень уважаем во всем мире. Люди говорили мне о величии клуба, когда я обращался за информацией»

Бразильский защитник Нино рассказал, что «Зенит» уважают во всем мире.

– Для тебя «Зенит» – это трамплин в топ-5 лиг Европы? У тебя есть мечта сыграть в гранде, или ты не рвешься туда?

– «Зенит» – очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии клуба. Поэтому я знаю, что «Зенит» благодаря своему статусу, размеру, потенциалу и значимости способен стать той самой ступенькой.

Это не то, о чем я думаю все время, ведь я только что приехал сюда. Я очень рад и доволен тем, что мне уже довелось и еще доведется испытать в Петербурге.

Рассчитываю сперва осуществить свои мечты здесь, а уж по поводу будущего – о нем никто никогда и ничего не знает, – сказал 26-летний Нино.

Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам – в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров