Нино: «До конца года хочу прочитать все книги русских писателей, которые привез с собой, и овладеть русским, чтобы на нем изъясняться» 

Защитник «Зенита» Нино хочет овладеть русским языком к концу года.

«До конца года у меня несколько целей. Хочется прочитать все книги русских писателей, которые привез с собой, и овладеть русским в достаточной степени, чтобы на нем изъясняться. Не знаю, получится ли, но приложу много усилий. Пример в качестве доказательства моих стремлений: недавно купил две книги про глаголы в русском, чтобы понять, как они спрягаются и функционируют. Не самая простая тема, хочу разобраться.

После перехода в «Зенит» я плотно занимаюсь русским с преподавателем. Пока были на сборах, практически каждый день: когда живешь в отеле с командой, довольно легко найти время. После приезда в Петербург стало сложнее: у меня вот-вот родится малыш, есть еще маленький ребенок. Они требуют внимания и времени, поэтому сейчас занятий меньше – три в неделю. Но завтра жена улетает в Бразилию, поэтому буду заниматься каждый день.

До перехода в «Зенит» у меня было представление о русской культуре: Достоевский, Толстой, великие русские писатели. Понимал, как важна русская литература для мировой культуры. Знал, как много всего сделали русские люди – например, первый космонавт родом из России.

Эти знания были, но переход в «Зенит» повысил интерес и сконцентрировал его именно на русской культуре и искусстве. Например, я люблю классическую музыку. Любимая – русская. Больше всех нравится Шостакович, постоянно слушаю Симфонию №2. С каждым днем узнаю все больше, все сильнее погружаюсь в культуру. И мне все интереснее, – сказал бразилец в интервью .

Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам – в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров