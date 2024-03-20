Глава Ла Лиги Тебас: «У «Реала» все хорошо с ФФП – они могут подписать Мбаппе и не только его»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Хавьер Тебас финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе деньги Футбол

Глава Ла Лиги заявил, что у «Реала» есть возможность подписать Килиана Мбаппе.

«У «Реала» все хорошо с финансовым фэйр-плей – они могут подписать Мбаппе и не только его.

Я не знаю, о каких суммах они договорились с Мбаппе. Убежден, что у них все уже готово. Журналисты, которые пишут о «Реале», тоже в этом максимально уверены.

АПЛ – еще одна лига, в которой Мбаппе мог бы оказаться, но у клубов там проблемы с ФФП. Мы увидели это в ходе январского окна.

Мбаппе должен играть в Испании, а единственное место в Испании, где он может играть, – это «Мадрид», – сказал Тебас.

В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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48 комментариев
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А других клуб как дела?
Про это он конечно не скажет, топ лигу опустил на несколько уровней вниз
+37
-6
+31
Ответ Madhamish
"Я все для этого сделал", добавил Тебас. Хрен с ней, с Барселоной. Пусть Бармалей просадил все барселонские деньги на рулетке и на баб, и загнал клуб в долги. Тебас, ответь, почему Реал подписывает игроков на сотни миллионов каждое межсезонье, а какой-нить Кадис в той же Ла-Лиге может позволить себе состав общей стоимостью на 30 миллионов, то есть столько, сколько какой-нить Азар получает в год зарплаты. Нет ли здесь некоторого отсутствия спортивного принципа? И что значат буковки Ф в твоем ФФП? Это вообще честно, когда одни команды могут все, а другие ничего? Или президенты Севильи, Валенсии играли за соседним столом с Бармалеем, один только Перес в это время сидел на кухне и кушал из скромности ложкой диетическое яйцо с сухариком и жидким чаем?
У Реала несколько сезонов вообще трансферов не было, были продажи))
+39
-16
+23
Народ что - что а финансовые дела дедушка Фло образцовые. Как президент Перес даст прикурить многим
+22
-5
+17
Ответ King_X
У Реала несколько сезонов вообще трансферов не было, были продажи))
Один сезон у них не было трансферов 20/21
+13
-1
+12
Ответ King_X
У Реала несколько сезонов вообще трансферов не было, были продажи))
Несколько сезонов? Трансферов за последние 5 лет не было только в сезоне 20/21.
+16
-5
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем Тебасу вообще обсуждать финансовые вопросы Реала ?
А в чем проблема ? Фанат клуба обсуждает его финансовое положение
+23
-13
+10
А зачем Тебасу вообще обсуждать финансовые вопросы Реала ?
+9
-3
+6
В Англии проблемы с ФФП у Сити, Челси, МЮ, а наказывают по итогу Ноттингем Форест и Эвертон).🤡🤡🤡
+9
-5
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем Тебасу вообще обсуждать финансовые вопросы Реала ?
Наличие в Ла Лиге супер звёзд уровня Мбаппе выгодно для Табака, это же медийность, доходность. Так что интерес у него точно есть
+3
0
+3
Ответ meringue
В Англии проблемы с ФФП у Сити, Челси, МЮ, а наказывают по итогу Ноттингем Форест и Эвертон).🤡🤡🤡
А как вы определили их проблемы? Просто по размеру трат?
+5
-2
+3
Да конечно, они должны подписать всех лучших и Мбаппе и Холланда и Родри и Эдегора и Меньяна и Хакими.. ВСЕХ ЛУЧШИХ.. Что делать остальным клубам? Да ничего, чупа-чупсы продаются в каждом ларьке.. :)
+2
0
+2
Ответ Madhamish
"Я все для этого сделал", добавил Тебас. Хрен с ней, с Барселоной. Пусть Бармалей просадил все барселонские деньги на рулетке и на баб, и загнал клуб в долги. Тебас, ответь, почему Реал подписывает игроков на сотни миллионов каждое межсезонье, а какой-нить Кадис в той же Ла-Лиге может позволить себе состав общей стоимостью на 30 миллионов, то есть столько, сколько какой-нить Азар получает в год зарплаты. Нет ли здесь некоторого отсутствия спортивного принципа? И что значат буковки Ф в твоем ФФП? Это вообще честно, когда одни команды могут все, а другие ничего? Или президенты Севильи, Валенсии играли за соседним столом с Бармалеем, один только Перес в это время сидел на кухне и кушал из скромности ложкой диетическое яйцо с сухариком и жидким чаем?
Ну положим если бы ФФП ввели во времена Галактикос то Перес уже не вернулся бы в Мадрид. Просто к ФФП все подошли с разным запасом, и это не только деньги, но и болельщики, стадион, история, трофеи, известность и т.д. и т.п.. Тот же Перес вернувшись в Мадрид начал играть по новым правилам, а Бармалей не смог. Та же Севилья и Валенсия и прочие Вильереалы по разному распорядились тем что было в базе. Ввод ФФП изначально был не честным, но был нужен ибо сейчас банкротами лежало бы больше половины клубов Европы. Такой клуб как Карл Цейс помните? Или венский Рапид , продолжать можно долго.
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Ответ Костя Давидович
Потому что зарабатывает гораздо больше чем «какой-нить Кадис», соответственно и тратить может на уровень больше. При этом не подписывает всякий мусор пачками в межсезонье чтобы потом утонуть в расходах на выплату зп. Учите матчасть
Так вот работа Тебаса в этом и состоит, в процветании лиги в целом, а если Реал и Барселона зарабатывают непомерно много, а кадисы и альмерии непомерно мало, то он со своей работой не справился. Он же официально не Пересом нанят, а ЛаЛигой!
+2
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+2
Ответ Костя Давидович
Потому что зарабатывает гораздо больше чем «какой-нить Кадис», соответственно и тратить может на уровень больше. При этом не подписывает всякий мусор пачками в межсезонье чтобы потом утонуть в расходах на выплату зп. Учите матчасть
ну естественно. замкнутый круг. богатый клуб может тратить много, он же богатый. а небольшой клуб не может. и как выйти за пределы этого круга никто не знает. На самом деле суперлигу давно создали , в 2012 году, когда ввели ФФП. Просто тогда не все догадались куда это все идет.
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+1
Тебас сейчас доболтается, и Мбаппе не перейдет в лигу с таким руководством
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Ответ Madhamish
"Я все для этого сделал", добавил Тебас. Хрен с ней, с Барселоной. Пусть Бармалей просадил все барселонские деньги на рулетке и на баб, и загнал клуб в долги. Тебас, ответь, почему Реал подписывает игроков на сотни миллионов каждое межсезонье, а какой-нить Кадис в той же Ла-Лиге может позволить себе состав общей стоимостью на 30 миллионов, то есть столько, сколько какой-нить Азар получает в год зарплаты. Нет ли здесь некоторого отсутствия спортивного принципа? И что значат буковки Ф в твоем ФФП? Это вообще честно, когда одни команды могут все, а другие ничего? Или президенты Севильи, Валенсии играли за соседним столом с Бармалеем, один только Перес в это время сидел на кухне и кушал из скромности ложкой диетическое яйцо с сухариком и жидким чаем?
Сравнил экономику Испании и Англии
+1
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+1
Ответ Madhamish
"Я все для этого сделал", добавил Тебас. Хрен с ней, с Барселоной. Пусть Бармалей просадил все барселонские деньги на рулетке и на баб, и загнал клуб в долги. Тебас, ответь, почему Реал подписывает игроков на сотни миллионов каждое межсезонье, а какой-нить Кадис в той же Ла-Лиге может позволить себе состав общей стоимостью на 30 миллионов, то есть столько, сколько какой-нить Азар получает в год зарплаты. Нет ли здесь некоторого отсутствия спортивного принципа? И что значат буковки Ф в твоем ФФП? Это вообще честно, когда одни команды могут все, а другие ничего? Или президенты Севильи, Валенсии играли за соседним столом с Бармалеем, один только Перес в это время сидел на кухне и кушал из скромности ложкой диетическое яйцо с сухариком и жидким чаем?
А потому что Реал и другие топы десятилетиями вливали бабло в состав, скупали галактикос, буффонов и фердинандов, выигрывали чашки и зарабатывали "величие" и фанатов. А потом, когда они почуяли, что трон под ними шатается, они продавили ФФП, который не даёт условной Малаге тоже вливать бабло и деньгами удерживать игроков. Статус-кво восстановлен, топы снова могут себе позволить скупать кого угодно, стоит им поманить пальцем, едва те сверкнули.
Потом правда стало получаться у мансити, отчасти у псж, и переца от них аж наизнанку корёжит, поэтому он теперь продавливает суперлигу, ибо ФФП уже недостаточно, чтобы защищать их непомерные амбиции и интересы.
УЕФА мафия не потому, почему принято считать, а потому, что они обслуживают и лижут зад всяким Реалам и тд.
Change my mind, маргариновые
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Ответ Andrey Bokov
ну естественно. замкнутый круг. богатый клуб может тратить много, он же богатый. а небольшой клуб не может. и как выйти за пределы этого круга никто не знает. На самом деле суперлигу давно создали , в 2012 году, когда ввели ФФП. Просто тогда не все догадались куда это все идет.
Это не Суперлига. В Суперлиге не будет любимчиков. У нее будут владельцы и это не Тебас и не Перес.
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Ответ Andrey Bokov
ну естественно. замкнутый круг. богатый клуб может тратить много, он же богатый. а небольшой клуб не может. и как выйти за пределы этого круга никто не знает. На самом деле суперлигу давно создали , в 2012 году, когда ввели ФФП. Просто тогда не все догадались куда это все идет.
Все верно. Только богатым для начала стать надо. В чем проблема? Привлекай инвестиции, подписывая топов или околотопов, зарабатывай на них в том числе, влезай в ффп и будет тебе счастье. Тут принцип уравниловки не поможет. Это бизнес
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Ответ Костя Давидович
Потому что зарабатывает гораздо больше чем «какой-нить Кадис», соответственно и тратить может на уровень больше. При этом не подписывает всякий мусор пачками в межсезонье чтобы потом утонуть в расходах на выплату зп. Учите матчасть
Ну ты и чушь сморозил. Посмотри как в АПЛ распределяются доходы с тв прав и как в Ла Лиге, и ты поймешь что Реал и Барса берут львиную долю дохода. Именно поэтому Реал покупает всех, а остальные в нищете. Такими темпами Ла Лига опустится еще ниже, ее никто смотреть не будет.
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Ответ Лирой Дженкинс
Да да, на билетах отбивает новый стадион и трансферные окна по 100-300 лямов)
Билеты, реклама, ТВ права и продажа воспитанников. Что не так?
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Ответ Con$tantine
Наличие в Ла Лиге супер звёзд уровня Мбаппе выгодно для Табака, это же медийность, доходность. Так что интерес у него точно есть
Интересно то есть, только зачем публично обсуждать клуб?
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тоже денежный мешок
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про ффп реала исчерпывающе:
Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого. Джон Рокфеллер.
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Ответ samatzakirzyanov
Ну ты снова выдал дичь. Если бы права распределялись нормально, то бедные клубы были бы обеспеченнее, соответсвенно развивались бы и привлекали новых болельщиков и спонсоров и кто знает, может выросли бы в большой клуб.
Ну тебе для справки. Реал за сезон 21/22 - 160 лямов получил, а самый последний клуб 46. Учитывая имидж и доход который приносит Реал и остальные топы - достаточно справедливо. А для того чтобы вырасти в большой клуб одних доходов от тв прав недостаточно. Подумай над этим на досуге
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Ответ Madhamish
"Я все для этого сделал", добавил Тебас. Хрен с ней, с Барселоной. Пусть Бармалей просадил все барселонские деньги на рулетке и на баб, и загнал клуб в долги. Тебас, ответь, почему Реал подписывает игроков на сотни миллионов каждое межсезонье, а какой-нить Кадис в той же Ла-Лиге может позволить себе состав общей стоимостью на 30 миллионов, то есть столько, сколько какой-нить Азар получает в год зарплаты. Нет ли здесь некоторого отсутствия спортивного принципа? И что значат буковки Ф в твоем ФФП? Это вообще честно, когда одни команды могут все, а другие ничего? Или президенты Севильи, Валенсии играли за соседним столом с Бармалеем, один только Перес в это время сидел на кухне и кушал из скромности ложкой диетическое яйцо с сухариком и жидким чаем?
Хатю соколадку
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Ответ G.H.O.S.T.
Только, вот, Реал берёт и чаще продаёт своих звёзд на излёте, когда есть солидное предложение(н-р Роналду, Каземиро, Варан и т.д.), и реже отпускает их бесплатно(клинические случаи Бейла и Азара). Не тянет на себе годами контракты бывших игроков(сколько ещё Месси платить?). Реал баланс держит и чаще даже выходит в плюс. Да, обычно это оборачивается воплями, что не уважают своих легенд и выгоняют, когда они не тянут. Но, с финансовой точки зрения это мощнейшая защита от банкротства. Барса даже с абсолютно аномальной продажей Неймара и махинациями обменом Пьянича и Артура с Ювентусом умудрилась залезть в такую ситуацию. Увы.
Я вообще не в курсе бухгалтерии Реала. Тот же Бейл, Азар и Винисиус получают зарплату в десятки миллионов, а простые игроки других клубов в десятки тысяч. Считать только трансферные расходы на вход выход - абсурд. Надо видеть картину в целом. В любом случае, работа Тебаса состоит в том, чтобы поднять доходы ла-лиги в целом и выровнять ее доходность между всеми участниками, а не сохранять доминирующее положение Реала или там Барселоны в части доходов. Сева и Валя продали своих игроков дорого каждое межсезонье, а берут почти СА и нонеймов. Где у них "сбереженные деньги"?
"Не тянет на себе годами контракты бывших игроков(сколько ещё Месси платить?)."
А сколько бренд Месси принес Барселоне? Тут надо считать все: и прибыли и убытки, доходы и расходы. Глупо оценивать, до сих пор тянет из Барселоны. А если он создаст в штатах фан-клуб Барселоны и будет продвигать ее бренд там? Если бы с ним рассчитались сразу же, он бы и не тянул сейчас.
"и махинациями обменом игроками с Ювентусом" Не принесла Барселоне ни одного евро дохода, ни белого ни жульнического. . Она только распределила расходы для вписывания в ФФП. Чисто формально. Сейчас это уже никакого значения не имеет.
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Ответ samatzakirzyanov
Ну ты снова выдал дичь. Если бы права распределялись нормально, то бедные клубы были бы обеспеченнее, соответсвенно развивались бы и привлекали новых болельщиков и спонсоров и кто знает, может выросли бы в большой клуб.
Права не могут распределяться равномерно, т.к. есть телевизионные рейтинги и статистика. Где видно, что одни клубы смотрят постоянно, другие не интересны. К сожалению, тут помогают только яркие вспышки отдельных клубов и всплеск интереса к ним, ажиотажа. Как в случае Жироны/Лестера/др.
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Ответ Костя Давидович
Все верно. Только богатым для начала стать надо. В чем проблема? Привлекай инвестиции, подписывая топов или околотопов, зарабатывай на них в том числе, влезай в ффп и будет тебе счастье. Тут принцип уравниловки не поможет. Это бизнес
Реал как я знаю, поднялся на том, что она была под покровительством королевской семьи, нет? Так чем Реал отличается от Ман Сити? Реал также поддерживало государство, как и Ман Сити. Просто Реал сделал это первым, то есть поднялся на покровительстве одного государства.
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Ответ Костя Давидович
А ты реально думаешь что реал и остальные топ клубы зарабатывают только на тв правах? Забавно
Ну ты снова выдал дичь. Если бы права распределялись нормально, то бедные клубы были бы обеспеченнее, соответсвенно развивались бы и привлекали новых болельщиков и спонсоров и кто знает, может выросли бы в большой клуб.
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