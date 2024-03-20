Глава Ла Лиги Тебас: «У «Реала» все хорошо с ФФП – они могут подписать Мбаппе и не только его»
Глава Ла Лиги заявил, что у «Реала» есть возможность подписать Килиана Мбаппе.
«У «Реала» все хорошо с финансовым фэйр-плей – они могут подписать Мбаппе и не только его.
Я не знаю, о каких суммах они договорились с Мбаппе. Убежден, что у них все уже готово. Журналисты, которые пишут о «Реале», тоже в этом максимально уверены.
АПЛ – еще одна лига, в которой Мбаппе мог бы оказаться, но у клубов там проблемы с ФФП. Мы увидели это в ходе январского окна.
Мбаппе должен играть в Испании, а единственное место в Испании, где он может играть, – это «Мадрид», – сказал Тебас.
В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Про это он конечно не скажет, топ лигу опустил на несколько уровней вниз
Потом правда стало получаться у мансити, отчасти у псж, и переца от них аж наизнанку корёжит, поэтому он теперь продавливает суперлигу, ибо ФФП уже недостаточно, чтобы защищать их непомерные амбиции и интересы.
УЕФА мафия не потому, почему принято считать, а потому, что они обслуживают и лижут зад всяким Реалам и тд.
Change my mind, маргариновые
Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого. Джон Рокфеллер.
"Не тянет на себе годами контракты бывших игроков(сколько ещё Месси платить?)."
А сколько бренд Месси принес Барселоне? Тут надо считать все: и прибыли и убытки, доходы и расходы. Глупо оценивать, до сих пор тянет из Барселоны. А если он создаст в штатах фан-клуб Барселоны и будет продвигать ее бренд там? Если бы с ним рассчитались сразу же, он бы и не тянул сейчас.
"и махинациями обменом игроками с Ювентусом" Не принесла Барселоне ни одного евро дохода, ни белого ни жульнического. . Она только распределила расходы для вписывания в ФФП. Чисто формально. Сейчас это уже никакого значения не имеет.