Тебас о расизме в Испании: «Черный» или «пидор» кричали по всему стадиону 10-12 лет назад – мы искоренили это. Сейчас это единичные случаи, они не станут частой проблемой, думаю»

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Хавьер Тебас заявил о прогрессе Ла Лиги в борьбе с расизмом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в отношении расизма в испанском футболе был достигнут «большой прогресс», но признает, что еще многое предстоит сделать для его искоренения.

Ранее Федерация футбола Испании (RFEF) наказала клуб Ла Лиги «Хетафе» и команду третьего дивизиона «Сестао Ривер» после расистских оскорблений на их стадионах.

В интервью ESPN глава лиги ответил на вопрос, является ли Испания расистской страной.

«Нет, абсолютно нет. Но меня волнует любой вопрос, связанный с этой проблемой, мы проводим большую кампанию против расизма. За эти годы был достигнут большой прогресс.

На стадионах больше не скандируют. Почти все, кто присутствовал на матчах [в прошлом], выкрикивали уничижительные кричалки в адрес друг друга – «черный» или «пидор» – по всему стадиону. Мы искоренили это. Это существовало 10 или 12 лет назад. Сейчас это скорее единичные [случаи]. Я считаю, что эти случаи, произошедшие несколько раз подряд, не станут частой проблемой», – заявил глава Ла Лиги.

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54 комментария
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Спортс вошёл во вкус
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+61
Ответ Большой Сэми
Спортс вошёл во вкус
Проверочное "пидор", посмотрим, забанит ли Спортс за то, что он и сам позволяют своим журналистам писать. Поехали.
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+33
- Почему на флаге ЛГБТ нет черного?
- Хочешь обвинить ####### в расизме? А ты хорош!
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+20
раньше кричали "черный" или "п___р", а сейчас кричат "черный п____р". Винисиус переживает. Кушать не может.
+13
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В исходном тексте всего скорее написано, гомосексуалист,но спортс не стал заморачиваться и написал как думает сам
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Спортс,а почему я не смог написать слово “пид0R”?)
Потому что я черный ?
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Когда мне было 6 лет мне отец взял на матч жемчужины против Зенита, жемчужина проиграла 1-3 и как сегодня помню когда команды выходили на стадион я громко крикнул «голубые п***расы» и вся трибуна начала хлопать и кричать, было здорово ! И с того момента 25 лет я влюблен в футбол ❤️
+12
-7
+5
Ответ Tigo_Volchara93
Когда мне было 6 лет мне отец взял на матч жемчужины против Зенита, жемчужина проиграла 1-3 и как сегодня помню когда команды выходили на стадион я громко крикнул «голубые п***расы» и вся трибуна начала хлопать и кричать, было здорово ! И с того момента 25 лет я влюблен в футбол ❤️
Лучше бы книжки полюбил, похоже, тот опыт повёл тебя не туда.
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Так я не понял, слово «пидор» можно писать или все же лучше избегать слова «пидор» и писать «пидар»?
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Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий удален модератором
ОбЕими? Склонение по женскому типу? Типа Виня ухх ещё и баба?
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после этого оскорбления в адрес винисиуса увеличится, это факт.
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"пидор" разрешенное русское слово
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У Вини - комбо
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Тем временем Чилаверт: "Не будь как че..ый п...р!"
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хотел процитировать автора новости, но «в сообщении есть запрещенные слова»))) правила спортса, бессмысленные и беспощадные
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А можно и сразу оба слова 🤣💦
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Ответ Конь Пальто
"пидор" разрешенное русское слово
да разрешенное русское слово, но на спортс можно только им.
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Нельзя называть людей пидорами, культурней нужно быть
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Ответ Ебздрогыч
- Почему на флаге ЛГБТ нет черного? - Хочешь обвинить ####### в расизме? А ты хорош!
ЛГБТ теперь устарело, у них там новые буквы и новый флаг с треугольником, где кстати черный есть и он как раз про черных
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Ответ Alex1104
"Black or f ----t" открыть слабо?
Сомневаюсь, что в испанском есть слово п...ор, там есть слово maricón,педик типо, сомневаюсь, что где-то в мире есть слово пи..р
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Ответ Dishka
Sports, вы медленно но верно сползаете вниз...
Я бы поспорил со словом "медленно".... А на некоторых ветках дно уже пробито.
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Ответ Jodye II
зачем произносить целых два отдельных слова, крикни просто "Винисиус"!
а в ответ * Dii до. р
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Ответ Динозавр которому платит Озил
Спортс,а почему я не смог написать слово “пид0R”?) Потому что я черный ?
и я не могу написать это слово, потому я цветной?
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Sports, вы медленно но верно сползаете вниз...
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Раньше кричали - "чёрный " и "пидор".
Сейчас просто - "чёрный пидор".
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Комментарий удален модератором
Тебаса в отставку
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Ответ Случайно заскочил
Нельзя называть людей пидорами, культурней нужно быть
Согласен, вот "педераст" - отличное слово
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Опа ,спортс ру!!)))))) 😁 даже так?)
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Тебас о расизме в Испании: «Черный» или «пидор» кричали по всему стадиону 10-12 лет назад – мы искоренили это. Сейчас трибуны просто скандируют имя Винисиуса»
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