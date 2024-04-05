Тебас о расизме в Испании: «Черный» или «пидор» кричали по всему стадиону 10-12 лет назад – мы искоренили это. Сейчас это единичные случаи, они не станут частой проблемой, думаю»

Хавьер Тебас заявил о прогрессе Ла Лиги в борьбе с расизмом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в отношении расизма в испанском футболе был достигнут «большой прогресс», но признает, что еще многое предстоит сделать для его искоренения.

Ранее Федерация футбола (RFEF) наказала клуб Ла Лиги «Хетафе» и команду третьего дивизиона «Сестао Ривер» после расистских оскорблений на их стадионах.

В интервью ESPN глава лиги ответил на вопрос, является ли Испания расистской страной.

«Нет, абсолютно нет. Но меня волнует любой вопрос, связанный с этой проблемой, мы проводим большую кампанию против расизма. За эти годы был достигнут большой прогресс.

На стадионах больше не скандируют. Почти все, кто присутствовал на матчах [в прошлом], выкрикивали уничижительные кричалки в адрес друг друга – «черный» или «пидор» – по всему стадиону. Мы искоренили это. Это существовало 10 или 12 лет назад. Сейчас это скорее единичные [случаи]. Я считаю, что эти случаи, произошедшие несколько раз подряд, не станут частой проблемой», – заявил глава Ла Лиги.