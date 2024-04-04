«Хетафе» за расизм в адрес Акуньи наказали частичным закрытием трибуны на 3 матча и оштрафовали на 27 000 евро

Объявлены санкции в отношении «Хетафе» за расизм фанатов на матче с «Севильей».

Во время матча 30-го тура Ла Лиги болельщики «Хетафе» оскорбляли защитника «Севильи» Маркоса Акунью, называя его «обезьяной», из-за чего судья приостанавливал игру на 10 минут во 2-м тайме. Также фанаты называли «цыганом» тренера нервионцев .

Как передает ESPN, центральная трибуна домашнего стадиона «Хетафе» будет частично закрыта в течение 3 матчей . На закрытой трибуне клуб обязали разместить сообщение, осуждающее акты насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в футболе. Также « » выплатит штраф в размере 27 тысяч евро.