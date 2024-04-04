Вратаря «Райо Махадаонда» забанили на 2 матча за стычку с фанатами после расистских оскорблений. С команды сняли 3 очка за отказ доигрывать матч

Вратарь «Райо Махадаонда» Шейк Сарр забанен на 2 матча за реакцию на расизм.

Напомним, матч «Сестао Ривер» – «Райо Махадаонда» в третьем дивизионе Испании был остановлен при счете 2:1 за несколько минут до конца из-за инцидента, связанного с расизмом.

Вратарь «Райо Махадаонда» , ставший объектом расистских оскорблений фанатов, вступил с ними в стычку на трибунах. Партнеры за футболку оттаскивали 23-летнего сенегальца от болельщиков. После этого главный арбитр встречи удалил Сарра, а его команда покинула поле в знак протеста. Сообщалось, что фанаты кричали Сарру «ты гребаная обезьяна» и «ты гребаное черное дерьмо».

Как передает ESPN, Сарр получил дисквалификацию на 2 матча чемпионата за «поведение, противоречащее спортивным ценностям». При этом Дисциплинарный комитет RFEF отметил, что поведение футболиста стало ответом на «неприемлемую личную агрессию».

Кроме того, « » оштрафован на 3 очка за отказ команды доигрывать матч. «Сестао Ривер» проведет 2 домашних матча без зрителей и выплатит штраф в размере 6001 евро за дискриминационное поведение болельщиков и отсутствие попыток игроков прекратить проявления расизма с их стороны.

«Гребаное черное дерьмо». Из-за расизма сорвали матч в Испании, Винисиус тоже вписался