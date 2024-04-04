Вратаря «Райо Махадаонда» забанили на 2 матча за стычку с фанатами после расистских оскорблений. С команды сняли 3 очка за отказ доигрывать матч

Теги Ла Лига дисквалификации болельщики Д3 Испания Сестао Райо Махадаонда дискриминация Шейк Сарр Футбол

Вратарь «Райо Махадаонда» Шейк Сарр забанен на 2 матча за реакцию на расизм.

Напомним, матч «Сестао Ривер» – «Райо Махадаонда» в третьем дивизионе Испании был остановлен при счете 2:1 за несколько минут до конца из-за инцидента, связанного с расизмом.

Вратарь «Райо Махадаонда» Шейк Сарр, ставший объектом расистских оскорблений фанатов, вступил с ними в стычку на трибунах. Партнеры за футболку оттаскивали 23-летнего сенегальца от болельщиков. После этого главный арбитр встречи удалил Сарра, а его команда покинула поле в знак протеста. Сообщалось, что фанаты кричали Сарру «ты гребаная обезьяна» и «ты гребаное черное дерьмо».

Как передает ESPN, Сарр получил дисквалификацию на 2 матча чемпионата за «поведение, противоречащее спортивным ценностям». При этом Дисциплинарный комитет RFEF отметил, что поведение футболиста стало ответом на «неприемлемую личную агрессию».

Кроме того, «Райо Махадаонда» оштрафован на 3 очка за отказ команды доигрывать матч. «Сестао Ривер» проведет 2 домашних матча без зрителей и выплатит штраф в размере 6001 евро за дискриминационное поведение болельщиков и отсутствие попыток игроков прекратить проявления расизма с их стороны.

«Гребаное черное дерьмо». Из-за расизма сорвали матч в Испании, Винисиус тоже вписался

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
все верно, расистов нужно наказывать, но позеров, уходящих/грозящихся уйти с поля - точно так же, крики кучки дурачков никак не мешают играть в футбол, в отличие от псевдоборцов с расизмом, самовольно прерывающих матчи.
+15
-1
+14
Надо быть профессионалом и всегда себя держать в руках после матча разберутся, а так и вправду как гребанная обезьяна начал бросаться на болельщиков, в итоге получил заслуженное наказание еще и клуб подставил.
+7
-2
+5
Достали уже с новостями про этого ноунейма из какого-то любительского дивизиона. Ещё и фотку на профиль установили оперативно.
+5
-1
+4
Чтобы все понимали уровень команды этого обиженного: "Райо" идёт на последнем месте Группы 1 Примеры RFEF (Д3), перед последним туром до спасительного 15 места было 6 очков за 9 туров до конца турнира. При этом в 9 последних матчах было 5 ничьих и 4 поражения. Короче, днище беспросветное. Был шанс разыграть карту расизма, но не фартануло.
+3
0
+3
Чего-то много информации о голкипера из третьей лиги Испании . А не постойте - из этого можно сделать срач на ветке . Извините - забыл .
+2
0
+2
Здраво. Сорвали матч - технарь да с минусом 3 очка. Иначе бардак на всех уровнях начнётся. Оскорбления это плохо, но истерики закатывать с уходом с поля не вариант!
+2
0
+2
Правильно. Негры права качать не должны в цивилизованном обществе и в цветущей рае.
+1
-1
0
Справедливое решение!
+1
-1
0
помниться Пике на Бернабеу доставалось ещё больше,но он спокойно играл не обращая внимания на дурачков
0
0
0
Правильно, что наказали. Вы же не реал и винисиус, что бы болельщиков наказывать.
0
0
0
Ответ Ришад Хайруллин
помниться Пике на Бернабеу доставалось ещё больше,но он спокойно играл не обращая внимания на дурачков
Пике сам из довольно самодостаточной и благоприятной семьи, он любил подколоть Реал/Эспаньол но так же умел принимать подколы/критику/оскорбление и с их стороны. тут же чернокожие, испытывают комплекс перед белыми. вот и оскорбление их матери норм а чуть что расистские кричалки то сразу принимает близко к сердцу. наверное, их поймут только те кто пережил их жизнь.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий