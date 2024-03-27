Фердинанд о Винисиусе: «Не знаю, является ли Испания расистской страной, но на стадионах есть расизм, и власти мирятся с этим. Дерьмо, которое я слышу от Тебаса, показывает, что нужны большие перемены»
Рио Фердинанд высказался о расизме на стадионах Ла Лиги.
Ранее вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем с Испанией.
«Является ли Испания расистской страной? Я не знаю, поскольку я там не живу, чтобы знать об этом опыте или видеть его. Но я знаю, что на стадионах там есть расизм, и похоже, что власти по какой-то причине с этим мирятся. Видеть, как молодой парень срывается на пресс-конференции, как Винисиус, душераздирающе.
То дерьмо, что я слышу от президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, показывает, что нужны большие перемены на самом верху и осуждения со стороны крупных организаций! Винисиус, отдаю тебе честь, братишка», – написал бывший защитник «МЮ» в твиттере.
Фердинанд о Винисиусе: «Не знаю, является ли Испания расистской страной, но на стадионах есть расизм, и власти почему-то мирятся с этим. Нужны большие перемены»
Называть то, что было "проявлениями расизма" далеко не всегда правильно. Это просто уже идиосинкразия испанских болельщиков лично против Винисиуса. И очень немалая часть - его вина.
Ведь нет ничего подобного в отношении других игроков Реала, независимо от цвета их кожи.
Так уровень расизма в Испании - в пределах погрешности. Бывает везде, увы.
В этой стране живут вполне себе решительные люди, как бы чернокожим не прикрыли лавочку с ролексами, бриллиантовыми серьгами и суперкарами.