Фердинанд о Винисиусе: «Не знаю, является ли Испания расистской страной, но на стадионах есть расизм, и власти мирятся с этим. Дерьмо, которое я слышу от Тебаса, показывает, что нужны большие перемены»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация контент Футбол

Рио Фердинанд высказался о расизме на стадионах Ла Лиги.

Ранее вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем с Испанией.

«Является ли Испания расистской страной? Я не знаю, поскольку я там не живу, чтобы знать об этом опыте или видеть его. Но я знаю, что на стадионах там есть расизм, и похоже, что власти по какой-то причине с этим мирятся. Видеть, как молодой парень срывается на пресс-конференции, как Винисиус, душераздирающе.

То дерьмо, что я слышу от президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, показывает, что нужны большие перемены на самом верху и осуждения со стороны крупных организаций! Винисиус, отдаю тебе честь, братишка», – написал бывший защитник «МЮ» в твиттере.

Фердинанд о Винисиусе: «Не знаю, является ли Испания расистской страной, но на стадионах есть расизм, и власти почему-то мирятся с этим. Нужны большие перемены»

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31 комментарий
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А Винисиус отвечает за свои провокации? Или заплакал на пресс-конференции и этого достаточно? А почему никто не оскорбляет Родриго или Рюдигера?
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Ответ Real_v_dushe
Тебас сам то скрытый расист, достаточно почитать его пресловутые твитты, да и управленец он никакой, но каталонское лобби устраивает полностью в таком виде этот президент. А Испания очевидно, что страна с серьёзными ксенофобскими и расистскими проблемами.
Это же какие мозги надо иметь, чтобы говорить Тебас сторонник Барсы
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Скоро чувак договорится, мне кажется 😀
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давно пора стадионы дисквалифицировать
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Чилаверт бы сказал: Рио - не будь п*диком
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Ответ SaH4r.
Это же какие мозги надо иметь, чтобы говорить Тебас сторонник Барсы
Эволюция обошла его стороной, там мозг как у рептилии - продолговатый
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Черный черного спросил, чем он бороду красил?)) Зы. Модер, это не расизм. Это русская национальная поговорка. Учти. Или ты как Канделаки, тоже против русских?))
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Ответ gPk
https://twitter.com/marca/status/1772758225512779939 https://twitter.com/Llourinho/status/1772742303066558725 Надо помнить что Винисиус - жертва ,и он никогда никого не провоцирует))))
Всем же понятно, что обычные стычки или простое столкновение - это в исполнении Винисиуса красная карточка у ксенофобов и мегагрубость. Он вообще не должен ни до кого на поле дотрагиваться, так как это теперь сверхпреступление. Хоть бы не позорились такими жалкими набросами))
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она не мирится,она просто ни чего сделать не может?
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Надо штрафовать на 360.000 рублей, как того парня кто кинул Венделу. И все нормализуется.
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Я думаю, что скоро не будет никакого расизма в отношении Винисиуса. Болельщики найдут другой способ доводить его до истерик.
Называть то, что было "проявлениями расизма" далеко не всегда правильно. Это просто уже идиосинкразия испанских болельщиков лично против Винисиуса. И очень немалая часть - его вина.
Ведь нет ничего подобного в отношении других игроков Реала, независимо от цвета их кожи.
Так уровень расизма в Испании - в пределах погрешности. Бывает везде, увы.
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как Перес это терпит? либо ему это на руку, тем самым оказывает давление на судей, лигу. Иначе он бы давно его заткнул
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Испания скатывается, причём быстрыми темпами.
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Так-с. Негры собрались в наступление. И на кого? На Испанию! Страну, которая ещё в 1492 году собралась и выгнала евреев и марранов из своего государства.
В этой стране живут вполне себе решительные люди, как бы чернокожим не прикрыли лавочку с ролексами, бриллиантовыми серьгами и суперкарами.
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какие такие перемены Рио? почему британцы перестали на коленях стоять? неэффективно?
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Ответ SaH4r.
Это же какие мозги надо иметь, чтобы говорить Тебас сторонник Барсы
Так он не говорил, что Тебас-сторонник Барсы, он сказал, что Барсу устраивает Тебас
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