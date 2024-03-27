Фердинанд о Винисиусе: «Не знаю, является ли Испания расистской страной, но на стадионах есть расизм, и власти мирятся с этим. Дерьмо, которое я слышу от Тебаса, показывает, что нужны большие перемены»

Рио Фердинанд высказался о расизме на стадионах Ла Лиги.

Ранее вингер « » и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем с Испанией.

«Является ли Испания расистской страной? Я не знаю, поскольку я там не живу, чтобы знать об этом опыте или видеть его. Но я знаю, что на стадионах там есть расизм, и похоже, что власти по какой-то причине с этим мирятся. Видеть, как молодой парень срывается на пресс-конференции, как Винисиус, душераздирающе.

То дерьмо, что я слышу от президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, показывает, что нужны большие перемены на самом верху и осуждения со стороны крупных организаций! Винисиус, отдаю тебе честь, братишка», – написал бывший защитник «МЮ» в твиттере.

Фердинанд о Винисиусе: «Не знаю, является ли Испания расистской страной, но на стадионах есть расизм, и власти почему-то мирятся с этим. Нужны большие перемены»