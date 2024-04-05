Аморим не стал обещать, что останется в «Спортинге» летом. Он интересен «Ливерпулю», «Челси», «Барсе» и «Баварии»

Теги Бавария Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рубен Аморим Футбол

Рубен Аморим не стал обещать, что останется в «Спортинге» на следующий сезон.

– Можете ли вы гарантировать, что останетесь здесь на следующий сезон, как это сделал Хаби Алонсо?

– Нет, не могу. «Спортинг» решает, каким будет его будущее, а я не собираюсь нарушать слово. Для начала нам нужно взять трофеи, а дальше уже посмотрим. Мы на верном пути.

Вопрос о будущем решается уже долгое время. Мы объявим, каким оно будет.

Не хочу много говорить о своем будущем. Я многим обязан «Спортингу». То, что должно случиться, произойдет. Но никакого давления не будет, потому что я многим обязан «Спортингу». Я счастлив здесь, – сказал Аморим.

Ранее сообщалось, что интерес к 39-летнему тренеру проявляют «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария» и «Челси».

«Спортинг» лидирует в таблице чемпионата Португалии, на одно очко опережая «Бенфику» и имея при этом матч в запасе.

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3 комментария
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Всегда поражало насколько разное может быть отношение к контрактам игроков и тренера. Тренер легко может сказать, что хочет уйти и у владельцев по сути нет выбора
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Комментарий удален пользователем
Молодой, всего 39 лет - самое время начинать новый этап в карьере.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Он давно в списках подобных упоминается, уже года два-три
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