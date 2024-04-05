Аморим не стал обещать, что останется в «Спортинге» летом. Он интересен «Ливерпулю», «Челси», «Барсе» и «Баварии»

Рубен Аморим не стал обещать, что останется в «Спортинге» на следующий сезон.

– Можете ли вы гарантировать, что останетесь здесь на следующий сезон, как это сделал Хаби Алонсо?

– Нет, не могу. «Спортинг» решает, каким будет его будущее, а я не собираюсь нарушать слово. Для начала нам нужно взять трофеи, а дальше уже посмотрим. Мы на верном пути.

Вопрос о будущем решается уже долгое время. Мы объявим, каким оно будет.

Не хочу много говорить о своем будущем. Я многим обязан «Спортингу». То, что должно случиться, произойдет. Но никакого давления не будет, потому что я многим обязан « ». Я счастлив здесь, – сказал .

Ранее сообщалось, что интерес к 39-летнему тренеру проявляют «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария» и «Челси».

«Спортинг» лидирует в таблице чемпионата Португалии, на одно очко опережая «Бенфику» и имея при этом матч в запасе.