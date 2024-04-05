Аморим не стал обещать, что останется в «Спортинге» летом. Он интересен «Ливерпулю», «Челси», «Барсе» и «Баварии»
Рубен Аморим не стал обещать, что останется в «Спортинге» на следующий сезон.
– Можете ли вы гарантировать, что останетесь здесь на следующий сезон, как это сделал Хаби Алонсо?
– Нет, не могу. «Спортинг» решает, каким будет его будущее, а я не собираюсь нарушать слово. Для начала нам нужно взять трофеи, а дальше уже посмотрим. Мы на верном пути.
Вопрос о будущем решается уже долгое время. Мы объявим, каким оно будет.
Не хочу много говорить о своем будущем. Я многим обязан «Спортингу». То, что должно случиться, произойдет. Но никакого давления не будет, потому что я многим обязан «Спортингу». Я счастлив здесь, – сказал Аморим.
Ранее сообщалось, что интерес к 39-летнему тренеру проявляют «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария» и «Челси».
«Спортинг» лидирует в таблице чемпионата Португалии, на одно очко опережая «Бенфику» и имея при этом матч в запасе.