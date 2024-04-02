«Барселона» пытается поскорее договориться с Аморимом из-за интереса «Ливерпуля» (The Independent)

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Рубен Аморим Футбол

«Барселона» надеется договориться с Рубеном Аморимом.

По данным The Independent, каталонцы стараются поскорее добиться согласия главного тренера «Спортинга» из-за того, что им стали активнее интересоваться другие топ-клубы.

Утверждается, что «блауграна» считалась лидером в борьбе за Аморима до тех пор, пока Хаби Алонсо не объявил о намерении остаться в «Байере». Решение испанца привело к тому, что претендовавшие на него команды (в том числе «Ливерпуль») переключились на другие варианты.

Теперь «Барселона» будет вынуждена активнее работать над подписанием тренера «Спортинга».

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23 комментария
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Только что вице-президент хотел Хави оставить, а теперь срочно надо португала брать, так как им кто-то другой заинтересовался.
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Барсе не потянуть борьбу с Ливерпулем
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Ответ Александр Нижников
Барсе не потянуть борьбу с Ливерпулем
ну всякое бывает))все таки думаю в испании больше шансов на трофеи,да и фактор погоды немаловажен.все таки испания в разы лучше англии из за погоды
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Ответ Александр Нижников
Барсе не потянуть борьбу с Ливерпулем
А чем это Ливерпуль так прекрасен?
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А какую весёлую карусель Клопп запустил, заранее сообщив об уходе из Ливерпуля.
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Ответ ta-tosha
У них есть деньги:) да и исторически это больший клуб, чем Барса
Это в каком же аспекте ?) на 1 ЛЧ больше, поэтому ?
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Может лучше Флика попробовать?
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У Аморима совсем не барселонский футбол, будет странное назначение
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Мне кажется Аморим годный тренер
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главное чтоб новый тренер доверял молодежи.не хотелось бы потерять такое талантливое поколение ла масии
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Ответ Александр Нижников
Барсе не потянуть борьбу с Ливерпулем
не факт! у Ливера с cоставом явно проблемы есть. сейчас за счет таланта Клоппа выезжают но будь тренер по проще не факт что Ливер на что то боролись бы. у Барсы несмотря на кризис состав очень хороший, + если не в это лето то в следующем точно дадут денег на усиление состава, а в Ливере владельцы с деньгами не так просто расстаются.. да и Лапорта не из тех кто меняет тренеров как перчаток, обычно тех кого привел сам всегда получает поддержку и доверие.
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Ответ Олег Иваницкий
А чем это Ливерпуль так прекрасен?
The Beatles
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Ответ ta-tosha
У них есть деньги:) да и исторически это больший клуб, чем Барса
про исторически больший клуб ,смешно конечно . Барса всегда была законодателем красивого,элегантного футбола из-за своего стиля. и разница в одну ЛЧ ничего не значит.
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Не надо клиентов Мендеша...
Валенсия уже похавала, спасибо.
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Жесть, не успел в Спартак перейти уже в Барсу зовут.
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Ответ Александр Нижников
Барсе не потянуть борьбу с Ливерпулем
вопрос в том, нужен ли так уж Аморим Ливерпулю)
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