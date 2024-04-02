«Барселона» пытается поскорее договориться с Аморимом из-за интереса «Ливерпуля» (The Independent)
«Барселона» надеется договориться с Рубеном Аморимом.
По данным The Independent, каталонцы стараются поскорее добиться согласия главного тренера «Спортинга» из-за того, что им стали активнее интересоваться другие топ-клубы.
Утверждается, что «блауграна» считалась лидером в борьбе за Аморима до тех пор, пока Хаби Алонсо не объявил о намерении остаться в «Байере». Решение испанца привело к тому, что претендовавшие на него команды (в том числе «Ливерпуль») переключились на другие варианты.
Теперь «Барселона» будет вынуждена активнее работать над подписанием тренера «Спортинга».
Валенсия уже похавала, спасибо.