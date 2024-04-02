Де Дзерби – главный кандидат «Баварии» после решения Алонсо остаться в «Байере». Нагельсманн и Рангник – тоже в шорт-листе

У «Баварии» три кандидата на пост главного тренера.

В феврале мюнхенский клуб объявил об уходе по окончании сезона. считали главным кандидатом на освобождающийся пост, но он предпочел остаться в « ».

После этого главным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» стал , пишет The Times. В руководстве мюнхенского клуба высоко оценивают 44-летнего специалиста – в частности, большим поклонником Де Дзерби является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли Роберто доступен для переговоров летом и заинтересует ли его возможность поработать с «Баварией».

Де Дзерби также входит в шорт-лист « », который ищет нового тренера после решения Юргена Клоппа об уходе летом. Как и в случае «Баварии», Алонсо был главным кандидатом «Ливерпуля», но на прошлой неделе английский клуб переключился на Де Дзерби и тренера «Спортинга» Рубена Аморима.

В число кандидатов на пост тренера «Баварии» также входит Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии. В марте прошлого года его уволили из мюнхенского клуба, но теперь некоторые сотрудники «Баварии» считают, что отставка Нагельсманна была преждевременной, особенно учитывая результаты Тухеля, который пришел в клуб после Юлиана.

Третьим кандидатом стал тренер сборной Австрии Ральф Рангник.