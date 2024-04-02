Де Дзерби – главный кандидат «Баварии» после решения Алонсо остаться в «Байере». Нагельсманн и Рангник – тоже в шорт-листе

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У «Баварии» три кандидата на пост главного тренера.

В феврале мюнхенский клуб объявил об уходе Томаса Тухеля по окончании сезона. Хаби Алонсо считали главным кандидатом на освобождающийся пост, но он предпочел остаться в «Байере».

После этого главным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» стал Роберто Де Дзерби, пишет The Times. В руководстве мюнхенского клуба высоко оценивают 44-летнего специалиста – в частности, большим поклонником Де Дзерби является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли Роберто доступен для переговоров летом и заинтересует ли его возможность поработать с «Баварией».

Де Дзерби также входит в шорт-лист «Ливерпуля», который ищет нового тренера после решения Юргена Клоппа об уходе летом. Как и в случае «Баварии», Алонсо был главным кандидатом «Ливерпуля», но на прошлой неделе английский клуб переключился на Де Дзерби и тренера «Спортинга» Рубена Аморима.

В число кандидатов на пост тренера «Баварии» также входит Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии. В марте прошлого года его уволили из мюнхенского клуба, но теперь некоторые сотрудники «Баварии» считают, что отставка Нагельсманна была преждевременной, особенно учитывая результаты Тухеля, который пришел в клуб после Юлиана.

Третьим кандидатом стал тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

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27 комментариев
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Ливерпуль: только не списывай точь-в-точь
Бавария: да, ок
+29
-3
+26
Ответ Михо
Нагельсманн самый не рискованный вариант, уже работал, если вернется, будет дополнительная мотивация показать как ошиблись с его увольнением. Де Дзерби при всем уважении, никогда не работал в большом клубе, другой уровень не все выдерживают. Вспоминаю Сарри и его футбол в Наполи, очень было симпатично, но потом все куда то делось. Рангник более 10 лет почти не тренирует, короткие периоды в Рб и Мю только, не думаю что его приход будет полезен
Рангник сейчас тренирует Австрию, причем успешно. Даже обыграл Нагеля в очной игре 2-0.
Кого и нужно звать Баварии так это Хенесса. Вот тебе человек с баварской душой и стилем.
+15
-2
+13
Неизвестно как проявит себя Дз Дзерби в клубах подобного уровня. Но очень желается - Нагельсманну выиграть домашнее Евро, насколько это труднореализуемым не казалось, продлить контракт и остаться у роля Бундесманшафт, чтобы неповадно было в следующий раз недоумкам опрометчивые решения принимать. И вообще текущее состояние и будущее мюнхенцев сейчас продвинутых поклонников немецкого футбола мало должно волновать. Это их локальные проблемы, которые они сами себе создали. Касаемо Ливерпуля, тут скорее тоже после ухода Клоппа гарантирован "кризис идей и концепций", пусть и временный, какого бы перспективного специалиста они не пригласили.
+11
0
+11
Нагельсманн самый не рискованный вариант, уже работал, если вернется, будет дополнительная мотивация показать как ошиблись с его увольнением. Де Дзерби при всем уважении, никогда не работал в большом клубе, другой уровень не все выдерживают. Вспоминаю Сарри и его футбол в Наполи, очень было симпатично, но потом все куда то делось. Рангник более 10 лет почти не тренирует, короткие периоды в Рб и Мю только, не думаю что его приход будет полезен
+8
-4
+4
Таинственный кандидат. Как и все итальянцы.
+2
0
+2
где ФЛИК
+2
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+2
Ответ Timado77
Ливерпуль: только не списывай точь-в-точь Бавария: да, ок
Барса бы тоже присоединилась, но с финансами сложности.

А если серьёзно, то ситуация, когда тренеров ищут команды, идущие на 1м и двух 2х местах в топ5 чемпионатах - уникальна
+2
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Де Дзерби не вариант для Баварии. Итальянец больше подойдет Ливерпулю, нежели Баварии. Это разные клубы, с разной внутренней кухней.
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Де Дзерби игроки проглотят и не почувствуют, и таких они сливали
+2
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Ответ eftomolgy
Странно, что все игнорируют Хёнесса. Особенно странно, что его игнорирует Бавария
Он был кандидатом. Но решил, что остаётся в Штутгарте
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Ответ Recruiter
Жалко Кейна, если Де Дзерби придёт в Баварию. Опять трофеев не видать.
Это кто кого еще должен пожалеть
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Комментарий удален пользователем
Ответ Barsenoga
Хоть гвардилону ставьте мюнхенский запорожец уже не поедет закончился нереальный фарт баварского мешка скупающего у конкурентов всех лидеров немецкий футбол чистейший ватокат мы возращаемся в славные времена когда барселанская тика така переезжает любого соперника примерно вот так: 2006 барса бавария 4-0 2009 барса бавария 4-0 2015 барса бавария 3-0
🤣
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Ответ Михо
Нагельсманн самый не рискованный вариант, уже работал, если вернется, будет дополнительная мотивация показать как ошиблись с его увольнением. Де Дзерби при всем уважении, никогда не работал в большом клубе, другой уровень не все выдерживают. Вспоминаю Сарри и его футбол в Наполи, очень было симпатично, но потом все куда то делось. Рангник более 10 лет почти не тренирует, короткие периоды в Рб и Мю только, не думаю что его приход будет полезен
Я бы на его месте просто послал куда подальше их.
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Ответ Bayern 2020
Он был кандидатом. Но решил, что остаётся в Штутгарте
Здравое решение. В любом случае, еще успеет потренировать Баварию в будущем
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Ответ eftomolgy
Странно, что все игнорируют Хёнесса. Особенно странно, что его игнорирует Бавария
Он даже какое то время был наравне с Алонсо
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Ответ QWertY
Рангник сейчас тренирует Австрию, причем успешно. Даже обыграл Нагеля в очной игре 2-0. Кого и нужно звать Баварии так это Хенесса. Вот тебе человек с баварской душой и стилем.
Странно, что все игнорируют Хёнесса. Особенно странно, что его игнорирует Бавария
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
🧯
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Жалко Кейна, если Де Дзерби придёт в Баварию. Опять трофеев не видать.
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А Флика уже даже в вариантах нет?
Он же сидит без работы и из БАварии за успехи пошел на повышение в нац команду.
и вроде денег много не надо на него и к клубу лоялен
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Сегодня в желтухе писали, что Бенитес почти договорился с Ливерпулем. На сколько правда, надо узнать
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Там Баха Вован и Лексус развели, вот это новость дня
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