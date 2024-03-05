«Барселона» ближе всех к подписанию Аморима. Тренер «Спортинга» также интересен «Ливерпулю» и «Баварии» (The Independent)
Наиболее вероятным местом работы Рубена Аморима в новом сезоне стала «Барселона».
По данным The Independent, «блауграна» считает главного тренера «Спортинга» одним из кандидатов на замену Хави и находится ближе других клубов к тому, чтобы договориться с ним о сотрудничестве.
Среди прочих претендентов на португальца называются «Ливерпуль» и «Бавария».
Ранее сообщалось, что Аморим интересен «Челси».
У Барсы нет денег на трансферы . Они Де Дзерби не могут позволить выкупить , а тут сложностей не будет
Да вы батенька фантазер
А было время, когда Месси клялся играть за Барсу хоть бесплатно 😁
Утка