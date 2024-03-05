«Барселона» ближе всех к подписанию Аморима. Тренер «Спортинга» также интересен «Ливерпулю» и «Баварии» (The Independent)

Наиболее вероятным местом работы Рубена Аморима в новом сезоне стала «Барселона».

По данным The Independent, «блауграна» считает главного тренера « » одним из кандидатов на замену Хави и находится ближе других клубов к тому, чтобы договориться с ним о сотрудничестве.

Среди прочих претендентов на португальца называются « » и « ».

Ранее сообщалось, что интересен «Челси».