«Барселона» ближе всех к подписанию Аморима. Тренер «Спортинга» также интересен «Ливерпулю» и «Баварии» (The Independent)

Теги Бавария Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Рубен Аморим Футбол

Наиболее вероятным местом работы Рубена Аморима в новом сезоне стала «Барселона».

По данным The Independent, «блауграна» считает главного тренера «Спортинга» одним из кандидатов на замену Хави и находится ближе других клубов к тому, чтобы договориться с ним о сотрудничестве.

Среди прочих претендентов на португальца называются «Ливерпуль» и «Бавария».

Ранее сообщалось, что Аморим интересен «Челси».

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61 комментарий
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Что там Спортинг такого феерического вытворяет, что Аморима вдруг резко начали сватать куда только можно? Оо
чемпик Спортингом выиграл и современный футбол ставит с прессингами этими вашими и контр прессингами этими вашими.
+45
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+44
Что там Спортинг такого феерического вытворяет, что Аморима вдруг резко начали сватать куда только можно? Оо
+26
-1
+25
Ответ Vlad Zhadejko
С выкупом контракта особо сложностей быть не должно, но всё равно очень не хочется видеть его тренером
Серьезно? В параллельной Вселенной живете?
У Барсы нет денег на трансферы . Они Де Дзерби не могут позволить выкупить , а тут сложностей не будет
Да вы батенька фантазер
+23
-4
+19
Совершенно не подходящий под Барселону тренер, но с учётом того, от той Барсы остался лишь сам Хави и пару звезд из Ла Масси - то это верное назначение. Состав "серый" для обычного обывателя, а так хоть организационно бегать будут, может что и вырастет по-итогу. Аморим в этом плане современный специалист
+8
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+8
Ответ Vlad Zhadejko
Тренер платит за выкуп контракта, Барса в ответ повышает ему зарплату так, чтобы он отбил эти деньги и накидывает чуть-чуть сверху, так сказать, за неудобства. Вроде всё просто.
Барса повышает зарплату 😂
+8
-5
+3
Ответ melmi
Серьезно? В параллельной Вселенной живете? У Барсы нет денег на трансферы . Они Де Дзерби не могут позволить выкупить , а тут сложностей не будет Да вы батенька фантазер
Ну если Месси откажется от своей заплаты, то возможно)

А было время, когда Месси клялся играть за Барсу хоть бесплатно 😁
+5
-2
+3
Ответ Эрнандес Эрнандес
Нормальный тренер не пойдет тренировать Барсу нынче)
Барсе нужен отчаянный тренер, у которого нет пути назад. кто то вроде Джона Уика, я думаю.
+4
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Ответ melmi
У них не только проблемы с зарплатной ведомостью . У них проблемы с бюджетом на любые трансферы . Иначе они могли бы позволить себе трансферы . Вы плохо осведомлены . Никаких крупных трансферов Барса также не может позволить . Отступные за тренера -это тоже трансфер на выкуп
Конечно.29 лет за Барселону, подписан на всех испанских журналистов и я плохо осведомлен) забавляют такие люди) Ты хоть знаешь в чем на данный момент причина того, что у Барселоны проблемы с ФФП? Почему имея топ 3 в Европе доход в прошлом сезоне, более 800 млн у Барселоны проблемы с ФФП, при этом прошлым летом ни кто рычаги не дёргал? И почему именно 100 лямов на кону и почему Тебас несёт хрень о том что Барселоне необходимо продавать игроков, что только дополнительная прибыль им не поможет?
+4
-1
+3
Барселона снова как сорока гонится за всем блестящим, хотя ключ к решению проблем в оздоровлении финансовой ситуации в клубе, можно было пару лет не шуметь, подтянуть молодежь без всяких Левандовских, уменьшить долги, достроить стадион, а потом уже пускать пузыри, но, видимо, чем безнадежнее человек тонет, тем активнее бьет руками по воде
+7
-4
+3
Ответ igorkruglov
Барселона снова как сорока гонится за всем блестящим, хотя ключ к решению проблем в оздоровлении финансовой ситуации в клубе, можно было пару лет не шуметь, подтянуть молодежь без всяких Левандовских, уменьшить долги, достроить стадион, а потом уже пускать пузыри, но, видимо, чем безнадежнее человек тонет, тем активнее бьет руками по воде
Теренера нового тоже не назначать?
+3
0
+3
Ответ igorkruglov
Барселона снова как сорока гонится за всем блестящим, хотя ключ к решению проблем в оздоровлении финансовой ситуации в клубе, можно было пару лет не шуметь, подтянуть молодежь без всяких Левандовских, уменьшить долги, достроить стадион, а потом уже пускать пузыри, но, видимо, чем безнадежнее человек тонет, тем активнее бьет руками по воде
Барселоне прибыль от спонсоров терять не хочется
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Никто не придет и придется оставлять Хави
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Ответ Клей Томпсон
Барсе нужен отчаянный тренер, у которого нет пути назад. кто то вроде Джона Уика, я думаю.
Может быть тренер Газ Мяса.
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а может в Рим, Аморим?
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Ответ Алекс Самойлов
Комментарий удален модератором
это 100%. более того они не знают из-за чего сейчас Тебас упёрся рогом и какая у него странная математика
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Ответ ak83
у Барселоны проблемы не с деньгами, а с зарплатной ведомостью. Барселона может купить хорошего игрока но не сможет его заявить пока не выполнит все ФФП Ла лиги. Сейчас цена выполнения около 100 млн дополнительного дохода по окончании этого сезона.
Как не с деньгами? Почему тогда клуб не может себе позволить питание для резервных команд? Ранее отменили возможность использования такси.
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Ответ Клей Томпсон
чемпик Спортингом выиграл и современный футбол ставит с прессингами этими вашими и контр прессингами этими вашими.
А контр контр пресинг он практикует?
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Ответ Vlad Zhadejko
Тренер платит за выкуп контракта, Барса в ответ повышает ему зарплату так, чтобы он отбил эти деньги и накидывает чуть-чуть сверху, так сказать, за неудобства. Вроде всё просто.
Сам Спортинг выкупал его у Браги за 10 млн. Прописали отступные 30-40 млн. Откуда у тренера такие деньги на выкуп контракта? Таких денег даже у Барселоны нет)
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Ответ Клей Томпсон
чемпик Спортингом выиграл и современный футбол ставит с прессингами этими вашими и контр прессингами этими вашими.
помню что пару лет назад Спортинг наконец-то снова стал чемпионом. Но не особо следил, сча офигел что этот тренер до сих пор там же. Получит звание Контр-тренер) красота)
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Дядька перспективный, молодой. Но думаю, рановато ему в других лигах сразу с суперклубов начинать. Надо присмотреться сначала. Например а АПЛ с "Вест Хэма" начать, а в бундеслиге с Гладбаха какого-нибудь. Ну а Барселону в принципе и сейчас можно взять, хуже не будет.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
помню что пару лет назад Спортинг наконец-то снова стал чемпионом. Но не особо следил, сча офигел что этот тренер до сих пор там же. Получит звание Контр-тренер) красота)
Просто Спортинг за него очень большие деньги заплатил Браге. И просто так его не отдаст.
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Да умерла тики така. УМЕРЛА! Нужно уже смириться с этим и идти дальше. Если Аморим поставит современную игру, может и Баварии перестанут проигрывать уже. Давно пора. Только не легенды клубы. Хватит
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Брать Пимьенту. Сливать Леву, Ромеу, всяких Жоанов, Кристенсена. Подтягивать молодежь из Ла Масии , и терпеть . Отдавать долги , поднимать потолок зарплат а там видно будет
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То есть за него Спортинг 10млн отдал , а тут в Барсу с пустым кошельком просто так отпустят?
Утка
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Ответ igorkruglov
Барселона снова как сорока гонится за всем блестящим, хотя ключ к решению проблем в оздоровлении финансовой ситуации в клубе, можно было пару лет не шуметь, подтянуть молодежь без всяких Левандовских, уменьшить долги, достроить стадион, а потом уже пускать пузыри, но, видимо, чем безнадежнее человек тонет, тем активнее бьет руками по воде
не думаю что все так просто. ты же понимаешь, что спонсоры идут на популярных игроков? Лева один из самых популярных игроков мира, его футболки продаются и из за него спонсоры платят бабки которые не дали не будь его. например, из за того что в команде нет популярного игрока от разных спонсоров потеряют 100+ млн в год, + потери призовых от ЛЧ и позиции на поле, за участие предсезонных турниров, продажи билетов меньше и т.д. там Ракутен хотели слиться как только Лео ушел, им было плевать что в команде были Гризманы да Депайи, им нужен топ по популярности игрок, приносящий доход. Лапорта тоже не дурак чтоб просто тупо поменять круто играющего Обаму на 35 летнего поляка, мог вполне спокойно провести сезончик еще с Обамой но игрок который интересует потенциально топовых спонсоров нужен был здесь и сейчас. так что не факт что потеряв всех топов можно вернуться, там еще больший риск застрять в середняках. да и надо учитывать, что у Барсы есть серьезное преимущества, в случае тотального банкротства клуба многие сосьос Барсы могут проголосовать за продажу 49%акции инвесторам(слухи были,а дыма без огня не бывает!), потому и Лапорта рискует зная что даже при банкротстве у Барсы будет какой то выход.
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Ответ Клей Томпсон
первого ранга, надеюсь?
Чтоб я знал) особо и не слышал о нём, до этих новостей о преждевренных уходах из клубов тренерами. А тут оказывается он любому клубу под любую философию подходит. Прям мессия португальский.
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Ответ Writer 1
Совершенно не подходящий под Барселону тренер, но с учётом того, от той Барсы остался лишь сам Хави и пару звезд из Ла Масси - то это верное назначение. Состав "серый" для обычного обывателя, а так хоть организационно бегать будут, может что и вырастет по-итогу. Аморим в этом плане современный специалист
Где-то я этот комментарий уже читал про другого тренера, не ты ли это был
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
помню что пару лет назад Спортинг наконец-то снова стал чемпионом. Но не особо следил, сча офигел что этот тренер до сих пор там же. Получит звание Контр-тренер) красота)
первого ранга, надеюсь?
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Ответ TAGAY
такое ощущение что у Деку в зоне поиска только португалия и бразилия. при этом упускает всех крутых португальцев и бразилов(Роке, еще Алемани нашел и привел).. Барсе нужен авторитетный тренер, прежде всего. у команды проблемы с моралью и физикой, топ тренер дал бы им уверенность + подготовил бы физику должным образом. а Аморим чего то может сказать против Левы? еще сезончик в основе терпеть поляка?! моиу нервы не выдержат это! в этом сезоне и так нервы уже на пределе, из за постоянной игры Левы, травм Гави и Педри. но спасает ситуацию лишь Ямаль и Кубарси.. нужен топ спец! этот состав на многое способен, надо найти тренера который сумеет построить игру и чтоб у него был бесспорный авторитет в раздевалке.
феликс эдмундович мог бы помочь, но такие тренеры не в фаворе. сольют.
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контракт до 2026
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