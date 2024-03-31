Аморим знает об интересе «Барсы» и «Ливерпуля». Тренер «Спортинга» вряд ли откажет мерсисайдцам – его привлекают ценности клуба

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Рубен Аморим Футбол

Рубен Аморим готов возглавить «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что главный тренер «Спортинга» входит в число претендентов на замену Юргену Клоппу, который покинет «Ливерпуль» в конце сезона.

Как передает Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha, Аморим знает об интересе со стороны «Ливерпуля» и «Барселоны». 39-летний специалист не торопится с переходом в более сильный чемпионат, однако окружение тренера «Спортинга» считает, что он «вряд ли устоит» в случае предложения от «Ливерпуля».

Утверждается, что, помимо регулярной борьбы мерсисайдцев за трофеи, Аморима привлекают ценности клуба – стремление играть в атакующий футбол, инвестиции в молодых игроков и энтузиазм болельщиков.

Также сообщается, что Аморим намерен завоевать «золотой дубль» перед уходом из «Спортинга», выиграв с клубом чемпионат и Кубок Португалии.

9 комментариев
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Франк тоже неплох. Мне кажется, они с Клоппом чем-то похожи по стилю. Он умный тренер.
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чё та сдаётся купят у Брайтона ещё и де Дзерби в ЛФК...
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Аморим был не самым очевидным вариантом, когда Клопп объявил об уходе, но сейчас становится наиболее явным
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Зная Ливерпуль, то, что пиарится во всех СМИ - никогда не случается. 99% Аморима не будет на Энфилде
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Ответ aseke
Франк тоже неплох. Мне кажется, они с Клоппом чем-то похожи по стилю. Он умный тренер.
Я ещё добавил тренера Реал Сосьедада.
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Ответ aseke
Франк тоже неплох. Мне кажется, они с Клоппом чем-то похожи по стилю. Он умный тренер.
По стилю может и похожи, только уровень разный
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