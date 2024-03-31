Аморим знает об интересе «Барсы» и «Ливерпуля». Тренер «Спортинга» вряд ли откажет мерсисайдцам – его привлекают ценности клуба

Рубен Аморим готов возглавить «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что главный тренер «Спортинга» входит в число претендентов на замену Юргену Клоппу, который покинет « » в конце сезона.

Как передает Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha, Аморим знает об интересе со стороны «Ливерпуля» и «Барселоны». 39-летний специалист не торопится с переходом в более сильный чемпионат, однако окружение тренера « » считает, что он «вряд ли устоит» в случае предложения от «Ливерпуля».

Утверждается, что, помимо регулярной борьбы мерсисайдцев за трофеи, привлекают ценности клуба – стремление играть в атакующий футбол, инвестиции в молодых игроков и энтузиазм болельщиков.

Также сообщается, что Аморим намерен завоевать «золотой дубль» перед уходом из «Спортинга», выиграв с клубом чемпионат и Кубок Португалии.