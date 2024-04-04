Дрогба об оскорблениях в адрес Винисиуса: «Это результат глобализации, роста популярности соцсетей. Люди прячутся в телефонах, разжигая ненависть»

Теги Дидье Дрогба Реал Мадрид Ла Лига соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Дидье Дрогба связал оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора с глобализацией.

«То, что Винисиус переживает сегодня, также является результатом глобализации мира, в котором мы живем, [роста популярности] социальных сетей. Люди прячутся в своих мобильных телефонах, чтобы говорить неприятные вещи, разжигать ненависть.

К сожалению, необходимо принять решительные меры в связи с этим», – сказал бывший нападающий «Челси» на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Дрогба о Винисиусе и расизме: «Ему придется набраться мужества и показывать лучшую игру. Это единственный способ защититься, оставаясь одним из лучших в мире»

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Насчет телефонов в какой то мере он прав, только по другой причине, люди не читают, люди мало общаются с людьми, мало нового узнают, а тупо смотрят в телефон, и думают, что именно там истина
+4
-2
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Это результат изобретений белых. Электричество, телеграф, телефон, вот теперь интернет. Раздали черным, а зря. Нет интернета, нет блм и всяких этих угнетенных обидок на весь белый, как говорится, свет.
Типичная риторика шовиниста. При том, что лично ты к этим изобретениям не имеешь ни малейшего отношения.
+4
-2
+2
Ответ Xm.md
А ещё прячутся в комментах на спортсе
И не только на Спортсе😉
+2
-1
+1
А ещё прячутся в комментах на спортсе
+4
-4
0
Именно, без глобализации было меньше негров, соответсвенно меньше расизма
+2
-2
0
Винисиус проблема расизма в европе, это факт!
+1
-1
0
На трибунах люди своими глазами видят что он творит и кричат ему что они о нем думают. Это не расизм. Расизм был в Америке когда для черных были отдельные кафе и магазины. А этот черный один из самых привилегированных слоев населения земли. Хватит строить из этого провокатора жертву.
0
0
0
Ответ Xm.md
А ещё прячутся в комментах на спортсе
Посмотрел твои комменты, самокритично.
+1
-1
0
Ответ Xm.md
А ещё прячутся в комментах на спортсе
Дрогба про это и сказал
0
0
0
Ответ Xm.md
Я угораю в комментах
Не заметил ничего смешного в твоём комменте. Скорее подгораешь. Но по смыслу комментария ты прав. 😊
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий