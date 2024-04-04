Дрогба об оскорблениях в адрес Винисиуса: «Это результат глобализации, роста популярности соцсетей. Люди прячутся в телефонах, разжигая ненависть»
Дидье Дрогба связал оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора с глобализацией.
«То, что Винисиус переживает сегодня, также является результатом глобализации мира, в котором мы живем, [роста популярности] социальных сетей. Люди прячутся в своих мобильных телефонах, чтобы говорить неприятные вещи, разжигать ненависть.
К сожалению, необходимо принять решительные меры в связи с этим», – сказал бывший нападающий «Челси» на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Дрогба о Винисиусе и расизме: «Ему придется набраться мужества и показывать лучшую игру. Это единственный способ защититься, оставаясь одним из лучших в мире»