«Если бы все мы поступали как Винисиус, то приблизились бы к победе над расизмом». Вратарь «Райо Махадаонда» Сарр после стычки с фанатами

Теги Реал Мадрид Ла Лига Д3 Испания Райо Махадаонда Винисиус Жуниор дискриминация Шейк Сарр Футбол

Вратарь «Райо Махадаонда» призвал людей равняться на Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» был одним из тех, кто поддержал Шейка Сарра после стычки с фанатами из-за расистских оскорблений.

«Я не могу подобрать таких слов, чтобы выразить партнерам свою благодарность за то, что они меня поддержали. Тысяча благодарностей каждому из них.

Люди [из Сенегала] звонят мне, и мне приходится их успокаивать. Они знают, что такова жизнь, что подобные моменты становятся уроком.

Я не первый, с кем такое случилось. Я человек и должен бороться за то, чтобы прекратить это.

Если бы все мы поступали как Винисиус, то приблизились бы к тому, чтобы положить конец расизму», – сказал вратарь.

«Гребаное черное дерьмо». Из-за расизма сорвали матч в Испании, Винисиус тоже вписался

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43 комментария
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винисиус распространитель расизма!это факт!
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Если бы все вели себя как Винисиус, футбол превратился бы в медиафутбол с трештоком
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Сколько проблем принёс из Бразилии этот винисиус. Отвратительный человек!!!!!!!
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если бы все поступали как винисиус, началась бы настоящая расовая война
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Ответ Дима
поясни. а то комент выглядит как тупой комент ради плюсиков
В тот момент когда он обьявил что белые хуже черных , это работает в две стороны
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Если бы все поступали, как Винисиус, то Нетфликс запутался бы, чьи слёзы снимать.
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винисиус причина всех бед в европе за последние 3-4 года.
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Ответ Дима
лично тебе? или кому?)
вам!
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Какао-бобы совсем попутали…
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Чет не припомню до винисиуса в Испании хоть какого-то расизма.
При этом в Испании негров играло немало почти всю дорогу.
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А если еще повесить всех белых, то расизма вообще не будет*

*Но это не точно**

**Шутка, не является разжиганием межнациональной розни
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Ответ Tristan...
А кому в лицо плюнули из темнокожих футболистов?
Ну, ты, это не понимаешь переносного смысла? Так, пример, оскорбили тебя жёстко, хуже плевка в лицо, а ты утерся. Вся история. Тут ведь как, смотришь на состояние оскорбившего, если некий ботаник, то можно и воспылать, а если пьяный наш этот богатырь, то можно и не повестись на провокацию и просто дать деру. Психология, дружок, здесь, это не тут, в зависимости от состояния клиента.
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Напрашивается трансфер в Реал. Как раз после ухода Кепы освободится место для третьего кипера
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Ответ Феоктист
Молодец, хорошая практика, когда тебе плюнут в лицо, утрись, не отвечай на провокации. Сразу беги, чтоб хуже не было провокаций, могут и напинать.
А кому в лицо плюнули из темнокожих футболистов?
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Ответ TheDustman
Чет не припомню до винисиуса в Испании хоть какого-то расизма. При этом в Испании негров играло немало почти всю дорогу.
Расизм и оскорбления всегда были, но футболисты не велись на эти провокации, и сами особо не провоцировали фанатов, в отличии от Винисиуса, который регулярно этим занимается
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Ответ Дима
поясни. а то комент выглядит как тупой комент ради плюсиков
А у тебя ради минусиков!!!
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Ответ Дима
покажи цитату. опять на звездеж похоже. такая цитата мимо спорца не могла пройти, но тут ее не помню
а зачем. цитата, если ты считаешь что белые имеют меньше права это тоже рассизм , не тупи
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Ответ Андрей
Вот вот и скоро победим расизм. зайдем с фланга так сказать и застанем в расплох
Андрей,вы болеете за прекрасный клуб.
Но что такое "расплох", в который можно зайти с фланга?
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Не нравится - гоу хоум!!!
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вы все ближе к нему.белые ближе к меньшинства благодаря самим белым
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недоборцов с расизмом понесло...
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Вот вот и скоро победим расизм. зайдем с фланга так сказать и застанем в расплох
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что ж вы его хвалите? он же еще больше начнет ныть(
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Если бы все поступали как Винисиус все бы переумирали от террора бесконечным нытьём. Буквально мохги бы взорвались как в фильме "марс атакует". Так что упаси господь.
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ромка не пиши мне , типа разблокировать тебя, я как занёс тебя в чс ,все там твоё место.
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Я тоже люблю людей, я дебилов не люблю!)
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а если вы бы не ныли как девочки то и никакого расизма давно бы не было
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