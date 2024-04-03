«Если бы все мы поступали как Винисиус, то приблизились бы к победе над расизмом». Вратарь «Райо Махадаонда» Сарр после стычки с фанатами

Вратарь «Райо Махадаонда» призвал людей равняться на Винисиуса Жуниора.

Вингер « » был одним из тех, кто поддержал после стычки с фанатами из-за расистских оскорблений.

«Я не могу подобрать таких слов, чтобы выразить партнерам свою благодарность за то, что они меня поддержали. Тысяча благодарностей каждому из них.

Люди [из Сенегала] звонят мне, и мне приходится их успокаивать. Они знают, что такова жизнь, что подобные моменты становятся уроком.

Я не первый, с кем такое случилось. Я человек и должен бороться за то, чтобы прекратить это.

Если бы все мы поступали как Винисиус, то приблизились бы к тому, чтобы положить конец расизму», – сказал вратарь.

«Гребаное черное дерьмо». Из-за расизма сорвали матч в Испании, Винисиус тоже вписался